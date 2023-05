ZETA Group Primer Retiro De Liderazgo 2023

By Team Business For Home

El pasado 5 de mayo ZETA llevó a cabo su primer RETIRO DE LIDERAZGO, en el emblemático paraíso de PUNTA CANA, más de 40 top líderes de la compañía fueron reunidos para celebrar su esfuerzo y dedicación durante los primeros 11 meses de ZETA.

Punta Cana se vistió de ZETA, bajo el liderazgo y compromiso de Allan Badilla cofundador de ZETA, acompañado del círculo de DIAMANTES. Fueron 3 días de aprendizaje, diversión y lanzamientos de los próximos servicios que ofrecerá la compañía.

En el primer día, más de 40 líderes entre Diamantes y Esmeraldas, fueron recibidos por un espectacular cóctel bienvenida, a la orilla de la playa, en el hotel más lujoso de todo PUNTA CANA, el Hyatt Zilara Cap Cana. El inicio de lo que serían 3 días llenos de liderazgo, motivación, enfoque y diversión.

“Aquel que es leal, honesto y con hambre de aprender, tendrá toda mi disposición para enseñarte y guiarlo durante todo su proceso”

Estas fueron las palabras de bienvenida por parte del mentor y fundador ALLAN BADILLA, quien siempre está brindando consejos y reflexiones para todos los emprendedores.

En su segundo día de retiro, dio inicio con las mejores capacitaciones, más de 4 horas donde el pilar más importante es la lealtad y el compromiso.

El inicio fue de reflexión y proyección por parte de la compañía, en su desarrollo se lanzaron nuevos servicios, uno de ellos fue el lanzamiento de la nueva oficina virtual, una plataforma, con servicios que permiten a los líderes tener un plan más estructurado.

ZETA se ha enfocado en el aprendizaje y crecimiento de las personas y durante la conferencia hizo oficial el lanzamiento de nuevos cursos, donde amplían su portafolio de servicios y en el próximo semestre las personas tendrán la posibilidad de educarse en:

Forex: Descifrando el mercado de Forex

Oratoria: el secreto para maximizar tus ventas

Inglés Empresarial: Domina la Negociación.

Inteligencia Artificial: Marketing digital – Embudos de venta – Dropshipping

Airbnb como modelo de negocio.

Inversiones Experimentales en Bienes Raíces

Sin duda, las oportunidades en ZETA se ampliaron y ahora las personas tendrán el beneficio de adquirir aquellas habilidades que están teniendo un impacto positivo en el mercado.

Para finalizar ALLAN BADILLA brindó una mentoría exclusiva,

“Un campeón tiene el corazón valiente, está enfocado, vive el presente, agradece y disfruta del proceso”

Los 3 días de retiro no podrían concluir sin un viaje hacia el paraíso:

El cofundador ALLAN BADILLA junto a los demás DIAMANTES DE ZETA,

Laura Castro

Miguel Posada

Julieta Rodríguez

Andrés González

Stefania Rivera

Keylin Masis

Carolina Caamaño

Diego Castrillón

Shirly Herrera

Lucas Bazán junto a su pareja Tamara Correa.

Una aventura que los llevaría a las hermosas aguas del Catamarán en PUNTA CANA.

ZETA es destacada por darle valor a cada integrante de su equipo. Una de las más grandes sorpresas que se vivió en el PARAÍSO DE DIAMANTES, fue la celebración del conferencista, empresario y formador de millonarios, ALLAN BADILLA, quien a sus 42 años está dejando un legado para los futuros empresarios de éxito.

Actualmente, la compañía está implementando nuevos cursos y optimizando a diario su plataforma, para brindar los mejores servicios, creando verdaderas historias de éxito, a través de empresarios exitosos.

