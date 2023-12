Vida Divina® Adquiere MLM Peruana, MIALÉ

By Team Business For Home

VIDA DIVINA® announces that it has completed the acquisition of 100% of all assets and has fully assumed all operations of MIALÉ, a company based in Lima, Peru.

VIDA DIVINA WORLDWIDE INC, an influential multinational company and manufacturer of nutritional and lifestyle products, takes a bold step into the future by announcing the acquisition of MIALÉ, a leading Latin American multi-level marketing company based in Lima, Peru, founded by entrepreneurs Christian Guevara and Roberto Guevara and with a portfolio of more than 25 products designed to improve people’s well-being.

The acquisition represents a strategic plan that promises to revolutionize the network marketing industry in South America and beyond. VIDA DIVINA®, which already has a global presence in more than 50 countries and with ten distribution centers around the world, is now positioned to expand its reach and offer exceptional opportunities and products to an even broader audience.

Armand Puyolt, CEO of VIDA DIVINA®, expressed his excitement about the acquisition:

“We have been working to add several companies to our VIDA DIVINA® family for quite some time. We were attracted to MIALÉ because of their vision and desire for growth in the industry, and we are delighted to welcome them on board.

Neftaly Pineda, COO of VIDA DIVINA®, tells us,

“The fusion of the strength of the Peruvian company MIALÉ acquired by VIDA DIVINA® is in the manufacturing of products. With more than 25 products that MIALÉ produced in Peru and with the range of 30 VIDA DIVINA® products approved by the Peruvian government, VIDA DIVINA® will provide an impressive portfolio of products for all our affiliates.

With our eyes open to the opening of new markets in Chile and Bolivia, this strategic move will facilitate our growth in those markets and others within Latin America. “That’s why we are very excited about this opportunity.”

MIALÉ has ​​been the result of the vision and determination of 2 brothers, Christian Guevara and Roberto Guevara. Throughout their careers, both entrepreneurs have demonstrated an unwavering commitment to network marketing and improving the lives of Latino families.

His experience includes leading multinational organizations with more than 120,000 members in several Latin American countries.

We interviewed Christian and Roberto Guevara to share their vision of joining Vida Divina and the reason for their decision:

“After seven years of a successful career, conditions arose that no Networker wanted and we decided to create an opportunity where people could feel like a family and a vision for the future. We started our own Network Marketing company, MIALÉ, we started with 14 nutritional products and the main vision of helping change the lives of at least 100,000 Peruvian families.

We identified with Mr. Armand Puyolt upon meeting us and knowing that he had seen many problems in the management of other companies in the past and, for reasons similar to ours and thinking about the well-being of the people who trust him, he decided to start VIDA DIVINA® in 2016. At MIALÉ we had all the power to make our promise a reality; The problem is that it would take us much longer to help the people we love.

We saw that a union with Mr. Armand Puyolt and VIDA DIVINA® could result in faster and more solid growth, reaching many more people and allowing us to continue working hand in hand in the field.

Many companies end up being somewhat modified copies of older ones; Some promise to have the best juice, the best nutritional shake, the best slimming, the best energizer, the best financial services academy, the best payment plan or the best corporate team.

They all have excellent intentions, but only some can present themselves as a comprehensive opportunity. Many follow trends that then disappear; They only tend to copy and try to improve a little what is on the market. VIDA DIVINA® is different; Their unique combination of products and patents is impressive, and visiting their 12-acre facility in Ontario, California was impressive, especially their manufacturing capabilities.

Ver VIDA DIVINA® es ver una verdadera FAMILIA; una familia es amada, protegida y solo se le brinda la mejor calidad, atención, productos, plan de pago, etc. Como parte de nuestra formación como Networkers, hemos sido influenciados por diferentes mentores a lo largo de estos 15 años, y en diciembre de 2018, en un En el evento Network Marketing Pro, vimos al Sr. Armand Puyolt entrenando en el escenario del MGM Grand Arena; Nos impactó tanto que tuvimos que conocerlo en persona.

Nos impresionó su sencillez, experiencia, humildad, impecable ética de trabajo y deseo de llevar el éxito a todos en el planeta aun que empresa trabajan: una industria sana donde las personas se sientan seguras sin cambios que perjudiquen al Afiliado Independiente.

Hemos visto en la integridad, experiencia del Sr. Armand Puyolt, leemos su libro MLM GURU HANDBOOK, su Sistema #IMPARABLES, la humildad e inteligencia de rodearse de personal corporativo clave de excelencia y experiencia en esta industria que le brinda a todos sus Afiliados la tranquilidad de Tenga en cuenta que además de contar con una creciente gama de productos con los más altos estándares de calidad.V

IDA DIVINA® posee laboratorios y centros de distribución gigantes, oficinas en 12 países diferentes, una Visión Gigante y un plan de compensación que hemos podido comprobar como lo mejor de toda la industria, sin esas cerraduras y con requisitos que realmente permiten que cualquier persona con un deseo ardiente se refleje en acciones masivas logrando altos niveles de éxito financiero y crecimiento personal y profesional para quien lo desee.

Nos llamó la atención que la gran mayoría de los afiliados de alto rango de VIDA DIVINA® NO tienen experiencia previa en ventas o Network Marketing. VIDA DIVINA® no es una promesa; es una realidad tangible con un éxito sostenido y creciente mes a mes, que cada vez más personas miran como un hogar donde dejar un LEGADO a las próximas generaciones.

Recordamos la primera conversación personal con el señor Armand Puyolt. Él dijo:

“…Creemos en trabajar con base en valores familiares; Trabajamos para darle a las personas los mejores productos, un plan que recompense de la manera más justa, apoyo en el campo y la visión de mejorar la vida de cientos de miles de familias latinoamericanas… ¿por qué seguir trabajando por separado cuando juntos somos mucho más fuertes?”

Cualquiera que busque una oportunidad sólida en Network Marketing encontrará todas las condiciones perfectas para lanzar su carrera en esta industria en VIDA DIVINA® con sus Productos Únicos, Plan de Compensación, Expansiones Internacionales, Desarrollo de Sistemas, Desarrollo de Liderazgo Corporativo y de Campo, y mucho más.

El mundo ya está viendo lo que VIDA DIVINA® es capaz de hacer. Muchos Networkers buscan un hogar donde construir y dejar un legado.

Estamos entusiasmados con el presente y el futuro cercano de millones de personas que aún no conocen el Network Marketing ni el potencial de trabajar con toda la familia VIDA DIVINA®.

Como dijo Gabriel García Márquez en su libro Cien años de soledad:

“…las cosas tienen vida propia, sólo es cuestión de despertar su alma…”

Juntos, brindaremos la oportunidad, una persona a la vez; despertemos almas y digámosles que SIEMPRE hay una mejor manera de hacer las cosas, y mejor si lo hacemos juntos.

Creemos que más familias pueden vivir sin limitaciones, sin preocuparse por el dinero ni el tiempo. Soñamos y creemos en una América Latina mejorada. Creemos firmemente que mientras más sueños nutramos y más herramientas en educación y habilidades le demos a las personas para que puedan crecer económicamente y en salud física, mental y emocional, realmente podremos comenzar a ser una máquina de cambio para las personas. , sabiendo que todo comienza con un sueño.

MIALÉ le agradece a usted, Sr. Armand Puyolt, y a toda la familia VIDA DIVINA® por recibirnos en esta hermosa casa. Somos optimistas de que podremos hacer grandes cosas juntos. Ahora es el momento; ¡pongámonos a trabajar!”

Vicepresidente de VIDA DIVINA® Oliver Chiriboga responde:

”Quiero expresar lo feliz que estoy por el crecimiento que estamos experimentando en VIDA DIVINA®. En este momento tan emocionante, quiero compartir con todos ustedes nuestro plan para la marca MIALÉ. Esta adquisición representa un hito importante en nuestra historia y nos llena de entusiasmo por lo que nos depara el futuro.

Uno de nuestros principales objetivos al tener MIALÉ en nuestro Arca es que en los próximos meses reformulemos y mejoremos los productos MIALÉ en nuestros laboratorios; Nos aseguraremos de que cumplan con los altos estándares de calidad que VIDA DIVINA® se enorgullece de mantener, permitiéndoles integrarse perfectamente en nuestra cartera de productos que tenemos en todo el mundo.

No estamos hablando sólo de agregar productos; Estamos hablando de una sinergia que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes en Suramérica una gama aún más completa de opciones que apoyen su bienestar y estilo de vida.

Como parte de nuestra estrategia de innovación, también presentaremos una presentación nueva en todos nuestros productos MIALÉ para junio de 2024. Este enfoque en el diseño y la presentación del producto mejorará su atractivo visual y transmitirá la calidad y excelencia que representamos como marca VIDA DIVINA®.

Pero esta noticia no se limita al Perú; trasciende fronteras. Estamos decididos a fortalecer la marca VIDA DIVINA® en toda Sudamérica. Nuestra estrategia de expansión incluye VIDA DIVINA® para abrir mercados en Bolivia y Chile. Trabajaremos de la mano con nuestros afiliados y maximizaremos su experiencia y conocimiento local. Queremos que nuestra marca VIDA DIVINA® sea sinónimo de calidad, confianza y oportunidades de éxito en la mente de todas las personas en todo el mundo”.

Armand Puyolt concluye:

“The acquisition of MIALÉ is a testament to VIDA DIVINA’s commitment to our vision of being a “comprehensive opportunity” for everyone around the world.

Looking to the future, I see a horizon full of exciting opportunities. Innovation and growth are essential for us. I look forward to working alongside each of you, contributing to your business experiences and accomplishing important challenges for you and your families. Together, we will create a future full of innovation, growth and shared success.

Welcome everyone from MIALÉ to the VIDA DIVINA® WORLDWIDE family.”

The post Vida Divina® Adquiere MLM Peruana, MIALÉ appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/12/vida-divina-adquiere-mlm-peruana-miale/