Velovita Anuncia Novedosas Actualizaciones Para El 2024 y Más Allá

Velovita, líder mundial en la industria de suplementos nutricionales de MLM (Marketing de Multinivel por sus siglas en inglés), dejó su huella en 2023 y llega con fuerza este año con importantes anuncios para 2024. No es de extrañar que Velovita haya sido clasificada como una Oportunidad AAA+ para 2024.

Velovita está ingresando a su cuarto año de operaciones y no tiene planes de frenar. De hecho, el viaje apenas comienza.

Como empresa que sigue abriendo camino en la industria de nootrópicos de biohacking, no sorprende que el pasado 2 de enero, Velovita, liderada por el CEO Kosta Gara, anunciara una serie de cambios revolucionarios para 2024 que seguramente sacudirán la industria de ventas directas.

Velovita Presenta Nuevos Programas

En la llamada de Founder Update del 2 de enero, Gara hizo una serie de emocionantes anuncios que entraron en vigencia ese mismo día.

Nuevos Member Packs:

Velovita renovó sus Member Packs (Paquetes de Miembros), con sus productos más vendidos, para agilizar el proceso de incorporación y facilitar un inicio sin problemas en tu viaje con Velovita. Ahora puedes elegir entre los nuevos Paquetes de Promoter, Influencer o Ambassador, o personalizar tu propio paquete según tus necesidades. Como siempre, ¡Velovita ofrece envío gratuito en todos los Member Packs!

Nuevo Modelo de Precios para Mercados Globales:

Hablando de anuncios innovadores, Velovita anunció nuevos precios de productos para atender a mercados desarrollados y emergentes, una primicia a nivel mundial.

Velovita tiene como objetivo llegar a las masas sin sacrificar calidad; y comprende el mercado, su base de clientes y las tendencias económicas actuales que afectan a estos mercados. Los mercados desarrollados como EE. UU., Canadá, Europa y Japón ahora pagan un 20% menos por los mismos productos de alta calidad que conoces y amas, y los mercados emergentes como América Latina pagan un 50% menos para adaptarse al poder adquisitivo en esos mercados en desarrollo.

Nuevo Programa de Bonos por Referencia de hasta el 50%:

Velovita ofrece un nuevo y emocionante programa de bonificación por referencia de hasta el 50%. Los Ambassadors pueden ganar hasta un 50% de bonificación por referencia simplemente inscribiendo a 5 nuevos Miembros con cualquier Member Pack.

Nuevo Programa de Lealtad de Productos y Programa de Lealtad VST:

Por primera vez, Miembros, Clientes y Afiliados reciben productos Snap GRATIS a cambio de su lealtad. Seis meses de pedidos consecutivos te darán una caja gratuita de producto. Después de eso, Velovita enviará una caja gratuita cada 3 meses por mantener una racha continua de pedidos mensuales. Además, recibirás VST (Token Social de Velovita, por sus siglas en inglés) equivalente al 10% del valor del producto en cada pedido de V-Fill.

Lanzamiento del 2º Viaje Incentivo en Abril a Punta Cana:

¡Prepara tus maletas! Velovita acaba de anunciar su 2º viaje anual incentivo a la soleada y paradisiaca Punta Cana, en el corazón de la República Dominicana. Después de causar sensación con el primer viaje incentivo en Cancún el año pasado, Velovita planea otro evento impresionante con todo incluido del 25 al 28 de abril. ¡Vuelve para más emocionantes anuncios de Velovita en 2024!

Acerca de Velovita®

Fundada en más de 90 años de éxito operativo y en el campo, VELOVITA® se está convirtiendo rápidamente en un líder mundial de innovación en los campos de biohacking, venta social, comunidad y apoyo al nuevo empresario. Su misión es proporcionar un ecosistema de inspiración, educación y enriquecimiento de la vida. VELOVITA® se enfoca de manera única en el individuo para aumentar su rendimiento diario, tanto mental como físico.

Para obtener más información sobre VELOVITA®, visita Velovita.com o la página de Facebook de Velovita. También puedes contactarnos en info@velovita.com. Para unirte al nuevo movimiento, haz clic aquí para las Recompensas para Miembros de Velovita. ¡Sabemos que te encantará!

Para obtener más información, datos y cifras sobre Velovita®, haz clic aquí para ver la descripción general de Velovita®.

