Top Leader Eric Clerc Si Unisce A Greenway Global

Top Earner e Top Leader, coach e autore del libro bestseller “La Soluzione”, Eric Clerc si unisce a Greenway Global.

Eric Clerc è stato Diamante nell’azienda Jeunesse nel corso degli ultimi anni. Eric ha dedicato tutta la sua carriera alla formazione di persone in occasione di seminari e grandi eventi. È così che, nel corso degli anni, ha permesso a un pubblico internazionale di partecipare ai suoi corsi di formazione nei quali ha condiviso con i partecipanti la sua passione e la sua esperienza.

Una storia, una scelta e molto più di un lavoro: una missione che sarebbe simile all’esplorazione, alla scoperta e alla condivisione di percorsi di successo.

“Ho seguito solo le mie aspirazioni. Mi impegno ad aiutare coloro che, come me prima, sono alla ricerca di una soluzione per raggiungere uno stile di vita migliore.”

La sua carriera nel network marketing è iniziata nel 1991 in Francia, è proseguita in Italia e infine ha raggiunto il suo apice in Russia. Da lì ha sviluppato un’organizzazione di oltre 350.000 persone attraverso tutti i Paesi dell’ex Unione Sovietica.

I team da lui creati hanno generato un fatturato totale cumulativo di oltre 1 miliardo di dollari.

Avendo raggiunto le qualifiche più alte, è diventato vicepresidente di diverse aziende e poi comproprietario di una società di MLM. È riconosciuto nell’industria MLM per aver permesso a migliaia di persone di raggiungere gli obiettivi della loro vita.

“Ha l’arte di ispirarti al punto che sembra non esserci alcun ostacolo tra te e il tuo successo” ha detto uno dei suoi leader.

“Avendo perso la fiducia nell’azienda partner in cui ho investito 6 anni della mia vita, ovviamente non potevo più essere coerente con le azioni che il nostro lavoro richiedeva.

Così, ho deciso di valutare altre proposte e tra queste, il progetto presentato da Greenway Global nel suo sviluppo internazionale, in particolare in Europa, Stati Uniti, America Latina, CIS, Vietnam, mi ha letteralmente sedotto.

L’enorme potenziale di sviluppo nei mercati già aperti e la risposta rapida e agile per garantire l’espansione internazionale, in particolare nell’avvio di nuovi mercati come il Marocco, l’Albania e l’Argentina, hanno ampiamente contribuito a convalidare la mia decisione.

L’eccezionale crescita di Greenway Global, ottenuta al di fuori degli “standard” attuali della nostra professione (niente starter pack ad alto prezzo, niente prodotti virtuali, niente contratti per attirare i leader, niente piani binari iniqui) mi ha portato a fare un’analisi approfondita del suo concetto, adattato non solo ai nuovi mercati, ma anche a quelli in cui l’azienda è già fortemente radicata”.

Apprezzo e stimo molto anche il team responsabile dello sviluppo internazionale, riconosciuto come professionista del nostro settore, un team che lavora in reale sintonia e condivisione con i leader dell’azienda oltre che con eccellente agilità e reazione rapida nella presa delle decisioni.

“Conosco personalmente il vicepresidente e cofondatore Dany Laroque e il presidente-fondatore Leonid Morgunov da oltre 20 anni, essi incarnano i valori in cui credo fortemente fin dall’inizio della mia carriera: etica, ecologia, rispetto per chi svolge veramente il lavoro e una grande passione per la professione più bella del mondo.”

La mia analisi professionale sugli aspetti essenziali di questa azienda mi porta a concludere che la porteremo a più di 2 miliardi nei prossimi 5 anni.

Le prospettive sono impressionanti e più grande sarà il nostro successo, più contribuiremo a un pianeta più pulito; anche questo è un valore che ho imparato da scout e che mi sta molto a cuore.

A proposito di Greenway Global

Nel giro di 6 anni, Greenway Global, un’azienda green di MLM è diventata una tra le più famose nel settore del network marketing, l’azienda dalla più rapida crescita nel suo paese: ad oggi, ha oltre 2 milioni di partner in tutto il mondo, opera in 53 paesi e su 200 “eco-market” con oltre 550 prodotti per la salute, la bellezza e la cura della casa.

I progetti ambientali dell’azienda sono di una portata mondiale: ogni mese Greenway Global fornisce supporto materiale e fisico alle organizzazioni che si dedicano alla salvaguardia della flora e della fauna del nostro pianeta. Greenway Global è citata da tutti i media del mondo e il suo nome è già saldamente associato all’attenzione per la salvaguardia ecologica del nostro pianeta.

