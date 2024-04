The 500 Largest Direct Sales Companies In The World 2024

By Van-Ons

This list is in $USA and in real time, meaning if we validate / add / adjust the revenue for a company this list will be updated and the ranking will change instantly.

Below figures are “What we know now”, and based on 2023 revenue, this list will be updated regular.

We receive this revenue numbers from CEO’s and CFO’s or through other reliable sources such as Top Leaders or (former) employees and Direct Selling News.

For a number of private companies we have estimated the revenue based on public information, (former) top distributors (former) executives, or other sources, and we estimate on the low side.

If you want to share information or adjust below revenue, please log a support ticket. Since 12 years we handle information confidential and NEVER reveal our sources.

Disclaimer

While we have used our reasonable efforts to ensure the accuracy of the data used in this website, data should be read as indicative of magnitude rather than exact figures. Business For Home BV has made every attempt to ensure the accuracy and reliability of the information provided on this website. However, the information is provided “as is” without warranty of any kind. Business For Home BV does not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, completeness, legality, or reliability of the information contained on this website.

No warranties, promises and/or representations of any kind, expressed or implied, are given as to the nature, standard, accuracy or otherwise of the information provided in this website nor to the suitability or otherwise of the information to your particular circumstances.

Select CountryArgentinaAustraliaAustriaBelgiumBrazilBritish Virgin IslandsBulgariaCanadaChinaColombiaComorosCyprusCzech RepublicDenmarkEstoniaFinlandFranceGermanyHungaryIndiaIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanLithuaniaLuxembourgMalaysiaMexicoMoroccoNetherlandsNetherlands AntillesNew ZealandNigeriaNorwayPanamaPeruPhilippinesPolandPortugalRussiaSingaporeSloveniaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenSwitzerlandTaiwanThailandTunisiaTurkeyTurkmenistanUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States#CompanyRevenue 2023Revenue 2022ChangeCountry1AmwayRevenue 20237,700Revenue 20228,100Change-5%CountryUS2Natura & CoRevenue 20235,300Revenue 20226,910Change-23%CountryBR3HerbalifeRevenue 20235,100Revenue 20225,200Change-2%CountryUS4eXp RealtyRevenue 20234,300Revenue 20224,600Change-7%CountryUS5VorwerkRevenue 20234,200Revenue 20224,100Change2%CountryDE6InfinitusRevenue 20233,500Revenue 20223,200Change9%CountryCN7PM InternationalRevenue 20233,000Revenue 20222,550Change18%CountryLU8Utility Warehouse – Telecom PlusRevenue 20232,990Revenue 20222,030Change47%CountryGB9CowayRevenue 20232,900Revenue 20222,900Change0%CountryKR10Primerica Revenue 20232,810Revenue 20222,720Change3%CountryUS11MelaleucaRevenue 20232,300Revenue 20222,400Change-4%CountryUS12SunrunRevenue 20232,260Revenue 20222,321Change-3%CountryUS13Young LivingRevenue 20232,000Revenue 20222,000Change0%CountryUS14Nu SkinRevenue 20231,970Revenue 20222,230Change-12%CountryUS15Mary KayRevenue 20231,800Revenue 20222,200Change-18%CountryUS16DoTerraRevenue 20231,800Revenue 20221,750Change3%CountryUS17Forever Living ProductsRevenue 20231,800Revenue 20221,800Change0%CountryUS18AtomyRevenue 20231,710Revenue 20221,540Change11%CountryKR19VivintRevenue 20231,700Revenue 20221,682Change1%CountryUS20World Financial GroupRevenue 20231,300Revenue 20221,200Change8%CountryUS21Optavia – MedifastRevenue 20231,100Revenue 20221,600Change-31%CountryUS22Ambit EnergyRevenue 20231,090Revenue 20221,250Change-13%CountryUS23Betterware de MexicoRevenue 2023965Revenue 2022803Change20%CountryMX24USANARevenue 2023921Revenue 2022999Change-8%CountryUS25OriflameRevenue 2023811Revenue 2022989Change-18%CountrySE26REAL BrokerageRevenue 2023689Revenue 2022382Change80%CountryUS27OmnilifeRevenue 2023633Revenue 2022584Change8%CountryMX28ScentsyRevenue 2023579Revenue 2022759Change-24%CountryUS29Hy Cite EnterprisesRevenue 2023570Revenue 2022508Change12%CountryUS30LegalShieldRevenue 2023546Revenue 2022542Change1%CountryUS31Beach BodyRevenue 2023527Revenue 2022692Change-24%CountryUS32Family First LifeRevenue 2023503Revenue 2022300Change68%CountryUS33It Works! GlobalRevenue 2023450Revenue 2022495Change-9%CountryUS34Nature’s SunshineRevenue 2023445Revenue 2022422Change5%CountryUS35FarmasiRevenue 2023440Revenue 2022428Change3%CountryTR36PolaRevenue 2023433Revenue 2022548Change-21%CountryJP37Juice Plus+Revenue 2023400Revenue 2022495Change-19%CountryUS38Plexus WorldwideRevenue 2023377Revenue 2022454Change-17%CountryUS39Miki Corp.Revenue 2023371Revenue 2022419Change-11%CountryJP40GS PartnersRevenue 2023370Revenue 2022114Change225%CountryKM41LifeWaveRevenue 2023369Revenue 2022320Change15%CountryUS42Partner.coRevenue 2023350Revenue 2022350Change0%CountryUS43Pure RomanceRevenue 2023350Revenue 2022350Change0%CountryUS44CoswayRevenue 2023350Revenue 2022368Change-5%CountryMY45IsagenixRevenue 2023350Revenue 2022400Change-13%CountryUS46FaberlicRevenue 2023346Revenue 2022366Change-5%CountryRU47ChoganRevenue 2023342Revenue 2022101Change239%CountryIT48PruvitRevenue 2023336Revenue 2022507Change-34%CountryUS49LR Health & BeautyRevenue 2023302Revenue 2022285Change6%CountryDE50PHP AgencyRevenue 2023300Revenue 2022200Change50%Country51Princess HouseRevenue 2023299Revenue 2022383Change-22%CountryUS52Just InternationalRevenue 2023250Revenue 2022315Change-21%CountryCH53NoevirRevenue 2023245Revenue 2022271Change-10%CountryJP54Best World InternationalRevenue 2023228Revenue 2022267Change-15%CountrySG55Immunotec ResearchRevenue 2023220Revenue 2022217Change1%CountryCA56APLGORevenue 2023220Revenue 2022234Change-6%CountryCY57Naturally PlusRevenue 2023218Revenue 2022221Change-1%CountryJP58LifeVantageRevenue 2023211Revenue 2022213Change-1%CountryUS59Hegemon Group (HGI)Revenue 2023210Revenue 2022195Change8%CountryUS60InCruisesRevenue 2023205Revenue 202275Change173%CountryUS61ModereRevenue 2023200Revenue 2022220Change-9%CountryUS62Cabi OnlineRevenue 2023200Revenue 2022236Change-15%CountryUS63Go GlobalRevenue 2023200Revenue 20221Change19900%CountrySG64Earn WorldRevenue 2023200Revenue 2022100Change100%CountrySG65Ten Lead BioTechRevenue 2023200Revenue 2022180Change11%CountryTW66Alphay InternationalRevenue 2023195Revenue 2022200Change-3%CountryCN67RinganaRevenue 2023193Revenue 2022175Change10%CountryAT68Gano ExcelRevenue 2023178Revenue 2022178Change0%CountryMY69ZinzinoRevenue 2023168Revenue 2022144Change17%CountrySE70BearCere JuRevenue 2023165Revenue 2022172Change-4%CountryJP71ASEARevenue 2023160Revenue 2022170Change-6%CountryUS72Amare GlobalRevenue 2023159Revenue 2022150Change6%CountryUS73Vestige MarketingRevenue 2023154Revenue 2022200Change-23%CountryIN74GiffarineRevenue 2023150Revenue 2022159Change-6%CountryTH75PartyLiteRevenue 2023150Revenue 2022173Change-13%CountryUS76Hinode CosméticosRevenue 2023149Revenue 2022206Change-28%CountryBR77YoungevityRevenue 2023147Revenue 2022147Change0%CountryUS78Greenix Pest ControlRevenue 2023140Revenue 2022100Change40%CountryUS79MannatechRevenue 2023132Revenue 2022137Change-4%CountryUS80Healy WorldRevenue 2023130Revenue 2022115Change13%CountryDE81AssuranRevenue 2023127Revenue 2022139Change-9%CountryJP82Southwestern AdvantageRevenue 2023125Revenue 2022145Change-14%CountryUS83MarukoRevenue 2023121Revenue 2022128Change-5%CountryJP84JifuRevenue 2023120Revenue 202220Change500%CountryUS85Tastefully SimpleRevenue 2023110Revenue 2022105Change5%CountryUS86iX GlobalRevenue 202386Revenue 2022207Change-58%CountryUS87iGeniusRevenue 202380Revenue 202270Change14%CountryUS88Siberian HealthRevenue 202375Revenue 2022105Change-29%CountryRU89QuiAriRevenue 202370Revenue 202260Change17%CountryUS90One More InternationalRevenue 202370Revenue 202262Change13%CountryTR91SoteriaRevenue 202356Revenue 202256Change0%CountryIT92The Super Patch CompanyRevenue 202355Revenue 202210Change450%CountryUS93Chandeal Co.Revenue 202350Revenue 202276Change-34%CountryJP94Park Lane JewelryRevenue 202350Revenue 202270Change-29%CountryUS95Shine CosmeticsRevenue 202350Revenue 202283Change-40%CountryUS96Netsurf NetworkRevenue 202345Revenue 202255Change-18%CountryIN97Opulence GlobalRevenue 202343Revenue 202243Change0%CountryCA98NHT GlobalRevenue 202343Revenue 202249Change-12%CountryUS99Flavon GroupRevenue 202340Revenue 202242Change-5%CountryHU100VivriRevenue 202340Revenue 202243Change-7%CountryUS101DUOLIFERevenue 202340Revenue 202246Change-13%CountryPL102NutrimeticsRevenue 202340Revenue 202241Change-2%CountryAU103Royale Business ClubRevenue 202340Revenue 202260Change-33%CountryPH104Deesse InternationalRevenue 202340Revenue 202252Change-23%CountryCH105SeintRevenue 202335Revenue 202229Change21%CountryUS106Arvea NatureRevenue 202335Revenue 202230Change17%CountryTN107Acti-LabsRevenue 202332Revenue 202232Change0%CountryGB108Celebrating HomeRevenue 202330Revenue 202234Change-12%CountryUS109EpicureRevenue 202330Revenue 202240Change-25%CountryCA110BonveraRevenue 202330Revenue 202234Change-12%CountryUS111BellameRevenue 202330Revenue 202225Change20%CountryUS112Aloette CosmeticsRevenue 202330Revenue 202236Change-17%CountryUS113Red AspenRevenue 202330Revenue 202225Change20%CountryUS114VelovitaRevenue 202328Revenue 20228Change250%CountryUS115SavviRevenue 202325Revenue 202225Change0%CountryUS116Asclepius WellnessRevenue 202325Revenue 202225Change0%CountryIN117RexairRevenue 202325Revenue 202226Change-4%CountryUS118NeumiRevenue 202325Revenue 202213Change92%CountryUS119Activz GlobalRevenue 202325Revenue 202222Change14%CountryUS120PawTreeRevenue 202325Revenue 202222Change14%CountryUS121Jordan EssentialsRevenue 202325Revenue 202222Change14%CountryUS122Jewelry in CandlesRevenue 202325Revenue 202241Change-39%CountryUS123Liv LabsRevenue 202323Revenue 20222Change1050%CountryUS124HealthyHomeRevenue 202320Revenue 202215Change33%CountryUS125E.P.I.CRevenue 202320Revenue 202230Change-33%CountryUS126VIABLERevenue 202320Revenue 202228Change-29%CountryKR127Green Compass GlobalRevenue 202320Revenue 202215Change33%CountryUS128Eminence OrganicRevenue 202320Revenue 202212Change67%CountryUS129Athenas HomeRevenue 202320Revenue 202221Change-5%CountryUS130Bravenly GlobalRevenue 202319Revenue 20228Change138%CountryUS131Reico VitalRevenue 202318Revenue 202220Change-10%CountryDE132GOVVIRevenue 202318Revenue 20226Change200%CountryUS133Asia Herbal BiotechRevenue 202317Revenue 202218Change-6%CountryMY134THREE InternationalRevenue 202315Revenue 20220Change1500%CountryUS135Xendurance LLCRevenue 202315Revenue 202210Change50%CountryUS136Boisset Wine Living at HomeRevenue 202315Revenue 202216Change-6%CountryUS137EaconomyRevenue 202315Revenue 20225Change200%CountryUS138SomnvieRevenue 202315Revenue 202215Change0%CountryUS139Beyond SlimRevenue 202315Revenue 20221Change1400%CountryUS140Sanki GlobalRevenue 202312Revenue 202214Change-14%CountryUS141ZurvitaRevenue 202310Revenue 20228Change25%CountryUS142ZilisRevenue 202310Revenue 202210Change0%CountryUS143Toptime ConsumerRevenue 202310Revenue 20224Change150%CountryIN144E. ExcelRevenue 202310Revenue 202210Change0%CountryUS145HibodyRevenue 202310Revenue 202212Change-17%CountryUS146JavitaRevenue 202310Revenue 202221Change-52%CountryUS147Max InternationalRevenue 20239Revenue 202225Change-64%CountryUS148Allysian SciencesRevenue 20238Revenue 202210Change-20%CountryCA149EnzactaRevenue 20238Revenue 20229Change-11%CountryUS150Celadon RoadRevenue 20238Revenue 202210Change-20%CountryUS151Inuka FragrancesRevenue 20237Revenue 20229Change-22%CountryZA152AsciraRevenue 20237Revenue 20227Change0%CountryUS153MagnabilitiesRevenue 20237Revenue 20228Change-13%CountryUS154Pure HeavenRevenue 20236Revenue 20225Change20%CountryUS155ColwayRevenue 20236Revenue 20225Change20%CountryPL156LavylitesRevenue 20236Revenue 20228Change-25%CountryHU157StemtechRevenue 20236Revenue 20225Change20%CountryUS158Fissata WineRevenue 20235Revenue 20225Change0%CountryUS159Natural Glow InternationalRevenue 20235Revenue 20225Change0%CountryID160Bella GraceRevenue 20235Revenue 20223Change67%CountryUS161TruuRevenue 20235Revenue 202210Change-50%CountryDE162Bomb PartyRevenue 20235Revenue 20224Change25%CountryUS163Kitchen Fair MexicoRevenue 20235Revenue 20228Change-38%CountryMX164Lorde and BelleRevenue 20235Revenue 20221Change400%CountryUS165jBloom DesignsRevenue 20235Revenue 20225Change0%CountryUS166SF SuiteRevenue 20235Revenue 202250Change-90%CountryNL167YanoliRevenue 20235Revenue 20222Change150%CountryFR168Nomades CollectionRevenue 20235Revenue 20226Change-17%CountryUS169Sami DirectRevenue 20235Revenue 202232Change-84%CountryIN170Simply SaidRevenue 20235Revenue 20225Change0%CountryUS171JereliaRevenue 20235Revenue 20225Change0%CountryUA172Dudley ProductsRevenue 20235Revenue 20225Change0%CountryUS173Lilla RoseRevenue 20234Revenue 20223Change33%CountryUS174Color Me BeautifulRevenue 20234Revenue 20223Change33%CountryUS175VNI LifeRevenue 20234Revenue 20224Change0%CountryUS176EnivaRevenue 20234Revenue 20224Change0%CountryUS177SOUVRERevenue 20234Revenue 20224Change0%CountryPL178Radiantly YouRevenue 20234Revenue 20223Change33%CountryUS179BioulifeRevenue 20234Revenue 20225Change-20%CountryCA180VitaMist Spray VitaminsRevenue 20234Revenue 20224Change0%CountryUS181TavaRevenue 20233Revenue 20223Change0%CountryUS182EmrisRevenue 20233Revenue 20224Change-25%CountryUS183BIO4Revenue 20233Revenue 20222Change50%CountryMX184Gold CanyonRevenue 20233Revenue 20228Change-63%CountryUS185AnoviteRevenue 20233Revenue 20222Change50%CountryUS186QyralRevenue 20233Revenue 20221Change200%CountryUS187Victoria BeneluxRevenue 20233Revenue 20224Change-25%CountryBE188Adornable.uRevenue 20233Revenue 20223Change0%CountryUS189Newgen DirectRevenue 20233Revenue 20223Change0%CountryGB190FirstFitness NutritionRevenue 20233Revenue 20223Change0%CountryUS191NücleoGenexRevenue 20233Revenue 20221Change200%CountryUS192Kara VitaRevenue 20233Revenue 20223Change0%CountryUS193Voxx LifeRevenue 20233Revenue 20222Change50%CountryUS194Avena OriginalRevenue 20233Revenue 20223Change0%CountryCA195Aqua Source UKRevenue 20233Revenue 20223Change0%CountryGB196Cognoa InternationalRevenue 20233Revenue 20223Change0%CountryPH197Cap Beauty CosmeticsRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryFR198Dyna MaxxRevenue 20232Revenue 20223Change-33%CountryUS199GelmomentRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryCA200NeutroWayRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryMA201RamissioRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryCZ202Dub NutritionRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryUS203Bella ModiRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryUS204Juara SkincareRevenue 20232Revenue 20221Change100%CountryUS205BLENRevenue 20232Revenue 20221Change100%CountryMX206KZ1Revenue 20232Revenue 20222Change0%CountryUS207N8 EssentialsRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryUS208Chalky & CompanyRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryUS209Fúmée Perfume & CosmeticsRevenue 20232Revenue 20223Change-33%CountryAT210FTR Global/ReActionRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryUS211Scout and CellarRevenue 20232Revenue 20221Change100%CountryUS212LoveBiomeRevenue 20232Revenue 20221Change100%CountryUS213iHealth GlobalRevenue 20232Revenue 20221Change100%CountryUS214Adriatikus GroupRevenue 20232Revenue 20221Change100%CountrySI215OlixfitRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryIT216Healthgarde InternationalRevenue 20232Revenue 20221Change100%CountryNG217BeyunaRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryNL218CannaGlobeRevenue 20232Revenue 20220Change200%CountryUS219IlluminentRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryUS220TravoriumRevenue 20232Revenue 20221Change100%CountryUS221ExialoeRevenue 20232Revenue 20223Change-33%CountryES222LevariRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryUS223Jump To HealthRevenue 20232Revenue 20221Change100%CountryUS224Hawaii BalsamicsRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryUS225NumeraRevenue 20232Revenue 20221Change100%CountryFR226GracewearRevenue 20232Revenue 20222Change0%CountryUS227CR WorldRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryUS228ImuniRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryCZ229TOP BAlRevenue 20231Revenue 20220Change100%CountryES230Tre Venti ADRevenue 20231Revenue 20220Change100%CountryUS231GenlifeRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryEE232Real Time Pain ReliefRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryUS233DVLOPRevenue 20231Revenue 20220Change100%CountryUS234Pur AttitudeRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryUS235Mons PuraRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryUS236GNGRevenue 20231Revenue 20222Change-50%CountryAN237Musthave GlobalRevenue 20231Revenue 20220Change100%CountryDE238BeneveRevenue 20231Revenue 20220Change100%CountryUS239ElevitaeRevenue 20231Revenue 20220Change100%CountryUS240GenistarRevenue 20231Revenue 20222Change-50%CountryGB241Reach SolarRevenue 20231Revenue 20220Change100%CountryUS242RegenaLifeRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryUS243Eternal Spirit BeautyRevenue 20231Revenue 20222Change-50%CountryUS244GreenChoyceRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryCH245NortheStarRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryUS246TranzactCardRevenue 20231Revenue 20220Change100%CountryUS247Simply NaturalsRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryGB248CILIRevenue 20231Revenue 20220Change100%CountryUS249ION SavingsRevenue 20231Revenue 20220Change100%CountryUS250AluvaRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryUS251NuyugenRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryCA252VIC BEAUTYRevenue 20231Revenue 20221Change0%CountryUS253PlanNet MarketingRevenue 2023N/ARevenue 20221ChangeN/ACountryUS254LivePureRevenue 2023N/ARevenue 202284ChangeN/ACountryUS255LongrichRevenue 2023N/ARevenue 2022850ChangeN/ACountryCN256The Spellbound Co.Revenue 2023N/ARevenue 20221ChangeN/ACountryGB257iBuumerangRevenue 2023N/ARevenue 202235ChangeN/ACountryUS258Legacy GlobalRevenue 2023N/ARevenue 202215ChangeN/ACountryPE259Toribelle CosmeticsRevenue 2023N/ARevenue 20221ChangeN/ACountryUS260TealightfulRevenue 2023N/ARevenue 20224ChangeN/ACountryUS261Kleo KolorRevenue 20230Revenue 20220Change0%CountryUS262Viviane SkincareRevenue 2023N/ARevenue 20226ChangeN/ACountryUS263All DazzleRevenue 2023N/ARevenue 202210ChangeN/ACountryUS264Mediterranean LuxuryRevenue 2023N/ARevenue 20221ChangeN/ACountryES265L Bri Pure NaturalRevenue 2023N/ARevenue 202216ChangeN/ACountryUS266Revv NaturalsRevenue 2023N/ARevenue 20222ChangeN/ACountryUS267LumiVitaeRevenue 20230Revenue 20220Change0%CountryPT2684LifeRevenue 2023N/ARevenue 2022341ChangeN/ACountryUS269Bode ProRevenue 2023N/ARevenue 202212ChangeN/ACountryUS270Arctic NutritionRevenue 2023N/ARevenue 20227ChangeN/ACountryFITotal revenue: $84,553 million

