The 500 Largest Direct Sales Companies In The World 2022

By Team Business For Home

This list is in $USA and in real time, meaning if we validate / add / adjust the revenue for a company this list will be updated and the ranking will change instantly.

Below figures are “What we know now”, and based on 2021 revenue, this list will be updated regular.

We receive this revenue numbers from CEO’s and CFO’s or through other reliable sources such as Top Leaders or (former) employees and Direct Selling News.

For a number of private companies we have estimated the revenue based on public information, (former) top distributors (former) executives, or other sources, and we estimate on the low side.

If you want to share information or adjust below revenue, please log a support ticket. Since 12 years we handle information confidential and NEVER reveal our sources.

Disclaimer

While we have used our reasonable efforts to ensure the accuracy of the data used in this website, data should be read as indicative of magnitude rather than exact figures. Business For Home BV has made every attempt to ensure the accuracy and reliability of the information provided on this website. However, the information is provided “as is” without warranty of any kind. Business For Home BV does not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, completeness, legality, or reliability of the information contained on this website.

No warranties, promises and/or representations of any kind, expressed or implied, are given as to the nature, standard, accuracy or otherwise of the information provided in this website nor to the suitability or otherwise of the information to your particular circumstances.

If you want to add a company please check this page.

#CompanyRevenue 2021Revenue 2020ChangeCountry1AmwayRevenue 20218,900Revenue 20208,500Change5%CountryUS2Natura CosmeticosRevenue 20217,200Revenue 20207,160Change1%CountryBR3HerbalifeRevenue 20215,800Revenue 20205,540Change5%CountryUS4VorwerkRevenue 20214,600Revenue 20204,400Change5%CountryDE5InfinitusRevenue 20213,950Revenue 20203,950Change0%CountryCN6eXp RealtyRevenue 20213,800Revenue 20201,800Change111%CountryUS7Avon ProductsRevenue 20213,400Revenue 20203,500Change-3%CountryUS8CowayRevenue 20213,200Revenue 20202,800Change14%CountryKR9Primerica Revenue 20212,710Revenue 20202,200Change23%CountryUS10MelaleucaRevenue 20212,700Revenue 20202,700Change0%CountryUS11Nu SkinRevenue 20212,700Revenue 20202,581Change5%CountryUS12Mary KayRevenue 20212,600Revenue 20202,700Change-4%CountryUS13PM InternationalRevenue 20212,380Revenue 20201,700Change40%CountryLU14Young LivingRevenue 20212,200Revenue 20202,200Change0%CountryUS15Forever Living ProductsRevenue 20212,000Revenue 20202,310Change-13%CountryUS16AtomyRevenue 20211,830Revenue 20201,730Change6%CountryKR17DoTerraRevenue 20211,830Revenue 20201,830Change0%CountryUS18TupperwareRevenue 20211,600Revenue 20201,700Change-6%CountryUS19Rodan and FieldsRevenue 20211,575Revenue 20201,575Change0%CountryUS20Optavia – MedifastRevenue 20211,530Revenue 2020935Change64%CountryUS21Perfect ChinaRevenue 20211,500Revenue 20201,600Change-6%CountryCN22JoyMain Int.Revenue 20211,500Revenue 20201,500Change0%CountryCN23OriflameRevenue 20211,380Revenue 20201,380Change0%CountrySE24SunhopeRevenue 20211,300Revenue 20201,300Change0%CountryCN25JeunesseRevenue 20211,260Revenue 20201,350Change-7%CountryUS26DXN GlobalRevenue 20211,250Revenue 20201,250Change0%CountryUS27O BoticarioRevenue 20211,210Revenue 20201,210Change0%CountryBR28New Era HealthRevenue 20211,195Revenue 20201,195Change0%CountryCN29USANARevenue 20211,190Revenue 20201,135Change5%CountryUS30Telecom PlusRevenue 20211,130Revenue 20201,130Change0%CountryGB31LyconetRevenue 20211,100Revenue 20201,100Change0%CountryAT32Ambit EnergyRevenue 20211,040Revenue 20201,120Change-7%CountryUS33SeneGenceRevenue 20211,020Revenue 20201,020Change0%CountryUS34ScentsyRevenue 20211,020Revenue 2020893Change14%CountryUS35LongrichRevenue 20211,000Revenue 20201,000Change0%CountryCN36Market AmericaRevenue 2021879Revenue 2020879Change0%CountryUS37Beach BodyRevenue 2021873Revenue 20201,050Change-17%CountryUS38BelcorpRevenue 2021850Revenue 2020880Change-3%CountryPE39Monat GlobalRevenue 2021804Revenue 2020804Change0%CountryUS40Arbonne InternationalRevenue 2021800Revenue 2020847Change-6%CountryUS41KynectRevenue 2021790Revenue 2020790Change0%CountryUS42Hyperfund (Pyramid Scheme)Revenue 2021750Revenue 2020500Change50%CountryAU43UnicityRevenue 2021735Revenue 2020735Change0%CountryUS44QuanjianRevenue 2021700Revenue 2020700Change0%CountryCN45ShakleeRevenue 2021700Revenue 2020700Change0%CountryUS46Juice Plus+Revenue 2021693Revenue 2020693Change0%CountryUS47PolaRevenue 2021691Revenue 2020969Change-29%CountryJP48Team NationalRevenue 2021640Revenue 2020640Change0%CountryUS49It Works! GlobalRevenue 2021620Revenue 2020620Change0%CountryUS50PruvitRevenue 2021598Revenue 2020363Change65%CountryUS51Color StreetRevenue 2021597Revenue 2020597Change0%CountryUS52Amore PacificRevenue 2021585Revenue 2020585Change0%CountryKR53OmnilifeRevenue 2021563Revenue 2020573Change-2%CountryMX54Yanbal InternationalRevenue 2021536Revenue 2020536Change0%CountryPE55LegalShieldRevenue 2021523Revenue 2020483Change8%CountryUS56QNetRevenue 2021520Revenue 2020520Change0%CountryMY57Plexus WorldwideRevenue 2021505Revenue 2020509Change-1%CountryUS58Miki Corp.Revenue 2021502Revenue 2020515Change-3%CountryJP59YofotoRevenue 2021500Revenue 2020590Change-15%CountryCN60ACNRevenue 2021500Revenue 2020485Change3%CountryUS61LuLaRoeRevenue 2021500Revenue 2020500Change0%CountryUS62Crowd1Revenue 2021500Revenue 2020750Change-33%CountryAE63IM Mastery AcademyRevenue 2021500Revenue 2020450Change11%CountryUS64NewAgeRevenue 2021499Revenue 2020499Change0%CountryUS65IsagenixRevenue 2021495Revenue 2020625Change-21%CountryUS66Betterware de MexicoRevenue 2021491Revenue 2020364Change35%CountryMX67FarmasiRevenue 2021459Revenue 2020447Change3%CountryTR68RolmexRevenue 2021459Revenue 2020459Change0%CountryCN69Golden Days ChinaRevenue 2021446Revenue 2020446Change0%CountryCN70Nature’s SunshineRevenue 2021444Revenue 2020385Change15%CountryUS71TiensRevenue 2021435Revenue 2020435Change0%CountryCN72New Image GroupRevenue 2021434Revenue 2020403Change8%CountryNZ73Hy Cite EnterprisesRevenue 2021423Revenue 2020341Change24%CountryUS74Le-VelRevenue 2021420Revenue 2020420Change0%CountryUS75Thirty One GiftsRevenue 2021410Revenue 2020410Change0%CountryUS76FaberlicRevenue 2021409Revenue 2020409Change0%CountryRU77Total Life ChangesRevenue 2021405Revenue 2020405Change0%CountryUS78Lux InternationalRevenue 2021396Revenue 2020396Change0%CountryCH79CoswayRevenue 2021368Revenue 2020368Change0%CountryMY80ModereRevenue 2021368Revenue 2020368Change0%CountryUS81YouniqueRevenue 2021368Revenue 2020368Change0%CountryUS82NeoraRevenue 2021352Revenue 2020350Change1%CountryUS83XIFRARevenue 2021350Revenue 2020220Change59%CountryMX844LifeRevenue 2021341Revenue 2020341Change0%CountryUS85BeautyCounterRevenue 2021340Revenue 2020341Change0%CountryUS86LR Health and BeautyRevenue 2021325Revenue 2020308Change6%CountryDE87Seacret DirectRevenue 2021320Revenue 2020320Change0%CountryUS88LG Household & HealthRevenue 2021320Revenue 2020320Change0%CountryKR89Just InternationalRevenue 2021315Revenue 2020315Change0%CountryCH90Stella & DotRevenue 2021315Revenue 2020315Change0%CountryUS91Pure RomanceRevenue 2021312Revenue 2020312Change0%CountryUS92Family Heritage LifeRevenue 2021309Revenue 2020309Change0%CountryUS93For Days Co.Revenue 2021301Revenue 2020323Change-7%CountryJP94Apollo ChinaRevenue 2021300Revenue 2020311Change-4%CountryCN95Pampered ChefRevenue 2021294Revenue 2020294Change0%CountryUS96ModiCareRevenue 2021289Revenue 2020289Change0%CountryIN97Best World InternationalRevenue 2021289Revenue 202089Change225%CountrySG98Princess HouseRevenue 2021286Revenue 2020195Change47%CountryUS99BetterwayRevenue 2021280Revenue 2020294Change-5%CountryTH100Vestige MarketingRevenue 2021269Revenue 2020312Change-14%CountryIN101Hinode CosméticosRevenue 2021260Revenue 2020400Change-35%CountryBR102New U LifeRevenue 2021250Revenue 2020272Change-8%CountryUS103KyaniRevenue 2021250Revenue 2020250Change0%CountryUS104OmegaProRevenue 2021250Revenue 202025Change900%CountryGB105Prowin internationalRevenue 2021240Revenue 2020242Change-1%CountryDE106NoevirRevenue 2021240Revenue 2020253Change-5%CountryJP107Alliance In MotionRevenue 2021238Revenue 2020238Change0%CountryPH108CutcoRevenue 2021237Revenue 2020237Change0%CountryUS109Sunrider InternationalRevenue 2021236Revenue 2020236Change0%CountryUS110Cabi OnlineRevenue 2021236Revenue 2020236Change0%CountryUS111Naturally PlusRevenue 2021230Revenue 2020234Change-2%CountryJP112Success FactoryRevenue 2021225Revenue 2020220Change2%CountryNL113LifeVantageRevenue 2021220Revenue 2020237Change-7%CountryUS114Immunotec ResearchRevenue 2021217Revenue 2020220Change-1%CountryCA115APL GORevenue 2021211Revenue 2020125Change69%CountryCY116AnranRevenue 2021210Revenue 2020210Change0%CountryCN117Greenway GlobalRevenue 2021210Revenue 2020210Change0%CountryRU118KangmeiRevenue 2021210Revenue 2020210Change0%CountryCN119Life PlusRevenue 2021210Revenue 2020210Change0%CountryUS120Origami OwlRevenue 2021210Revenue 2020210Change0%CountryUS121BearCere JuRevenue 2021206Revenue 2020189Change9%CountryJP122Vida DivinaRevenue 2021200Revenue 2020207Change-3%CountryUS123ElkenRevenue 2021200Revenue 2020245Change-18%CountryMY124Alphay InternationalRevenue 2021200Revenue 2020231Change-13%CountryCN125Paparazzi AccessoriesRevenue 2021195Revenue 2020195Change0%CountryUS126ASEARevenue 2021188Revenue 2020178Change6%CountryUS127GiffarineRevenue 2021184Revenue 2020208Change-12%CountryTH128Menard CosmeticsRevenue 2021182Revenue 2020302Change-40%CountryJP129Ann SummersRevenue 2021180Revenue 2020178Change1%CountryGB130Gano ExcelRevenue 2021178Revenue 2020178Change0%CountryMY131MerroRevenue 2021178Revenue 2020178Change0%CountryCN132MyDailyChoiceRevenue 2021178Revenue 2020178Change0%CountryUS133RinganaRevenue 2021175Revenue 2020175Change0%CountryAT134PartyLiteRevenue 2021173Revenue 2020173Change0%CountryUS135KK AssuranRevenue 2021171Revenue 2020187Change-9%CountryJP136MannatechRevenue 2021160Revenue 2020153Change5%CountryUS137JapanLife Co.Revenue 2021158Revenue 2020158Change0%CountryJP138XyngularRevenue 2021153Revenue 2020171Change-11%CountryUS139Rena Ware Int.Revenue 2021152Revenue 2020152Change0%CountryUS140For YouRevenue 2021147Revenue 2020147Change0%CountryCN141Enagic USARevenue 2021147Revenue 2020147Change0%CountryUS142Southwestern AdvantageRevenue 2021145Revenue 2020145Change0%CountryUS143ZinzinoRevenue 2021143Revenue 2020132Change8%CountrySE144The Happy CoRevenue 2021142Revenue 2020142Change0%CountryUS145KangzenRevenue 2021140Revenue 2020147Change-5%CountryTH146NeoLifeRevenue 2021140Revenue 2020147Change-5%CountryUS147MarukoRevenue 2021138Revenue 2020148Change-7%CountryJP148TruvyRevenue 2021138Revenue 2020138Change0%CountryUS149Diana Co.Revenue 2021137Revenue 2020134Change2%CountryJP150Stampin’ Up!Revenue 2021133Revenue 2020133Change0%CountryUS151FuxionRevenue 2021132Revenue 2020132Change0%CountryUS152Cambridge DietRevenue 2021131Revenue 2020131Change0%CountryGB153Kirby CompanyRevenue 2021131Revenue 2020131Change0%CountryUS154Usborne BooksRevenue 2021130Revenue 2020192Change-32%CountryUS155Naris CosmeticsRevenue 2021127Revenue 2020111Change14%CountryJP156FM WorldRevenue 2021126Revenue 2020126Change0%CountryPL157MI LifestyleRevenue 2021126Revenue 2020126Change0%CountryIN158Mathilde Jane ClothingRevenue 2021125Revenue 2020125Change0%CountryUS159BofrostRevenue 2021121Revenue 2020121Change0%CountryDE160YoungevityRevenue 2021121Revenue 2020121Change0%CountryUS161Synergy InternationalRevenue 2021120Revenue 2020120Change0%CountryUS162Charle Corp.Revenue 2021118Revenue 2020146Change-19%CountryJP163NeffulRevenue 2021117Revenue 2020117Change0%CountryUS164LimeLife by AlconeRevenue 2021113Revenue 2020113Change0%CountryUS165InCruisesRevenue 2021109Revenue 2020107Change2%CountryUS166Zhulian MarketingRevenue 2021108Revenue 2020108Change0%CountryMY167GiraCoinRevenue 2021105Revenue 2020105Change0%CountryCH168Healy WorldRevenue 2021105Revenue 2020105Change0%CountryDE169Kasley JuRevenue 2021105Revenue 2020105Change0%CountryCN170Siberian HealthRevenue 2021105Revenue 2020105Change0%CountryRU171Tastefully SimpleRevenue 2021105Revenue 2020105Change0%CountryUS172The Maira Co.Revenue 2021105Revenue 2020105Change0%CountryJP173UP! ESSÊNCIARevenue 2021105Revenue 2020105Change0%CountryBR174Park Lane JewelryRevenue 2021104Revenue 2020104Change0%CountryUS175EnergetixRevenue 2021102Revenue 2020102Change0%CountryDE176RCM MarketingRevenue 2021101Revenue 2020101Change0%CountryIN177Traci Lynn FashionRevenue 2021101Revenue 2020101Change0%CountryUS178IMCRevenue 2021100Revenue 2020100Change0%CountryIN179Dubli Network – OmintoRevenue 2021100Revenue 2020100Change0%CountryUS180Perfectly PoshRevenue 2021100Revenue 2020105Change-5%CountryUS181AMC InternationalRevenue 2021100Revenue 2020105Change-5%CountryCH182Heim & HausRevenue 202199Revenue 202099Change0%CountryDE183ValentusRevenue 202192Revenue 202092Change0%CountryUS184Sahajidah Hai-ORevenue 202191Revenue 202091Change0%CountryMY185Arsoa HonshaRevenue 202190Revenue 202094Change-4%CountryJP186Koyo-ShaRevenue 202189Revenue 202089Change0%CountryJP187BERevenue 202185Revenue 202085Change0%CountryAE188PURERevenue 202184Revenue 202084Change0%CountryUS189Ten Fu TenmaxRevenue 202184Revenue 202084Change0%CountryCN190VasayoRevenue 202184Revenue 202084Change0%CountryUS191Shine CosmeticsRevenue 202183Revenue 202083Change0%CountryUS192Captain Tortue GroupRevenue 202181Revenue 202081Change0%CountryFR193AmeriPlan USARevenue 202179Revenue 202079Change0%CountryUS194ViledaRevenue 202179Revenue 202079Change0%CountryDE195Chandeal Co.Revenue 202176Revenue 202076Change0%CountryJP196MWR LifeRevenue 202175Revenue 202075Change0%CountryUS197 Zeniq Coins (Pyramid scheme)Revenue 202175Revenue 202050Change50%CountryAE198ZurvitaRevenue 202174Revenue 202074Change0%CountryUS199PuriumRevenue 202170Revenue 202067Change4%CountryUS200VIIVARevenue 202169Revenue 202069Change0%CountryUS201Max InternationalRevenue 202168Revenue 202068Change0%CountryUS202NikkenRevenue 202168Revenue 202068Change0%CountryUS203Premier DesignsRevenue 202168Revenue 202068Change0%CountryUS204Pieroth WeinRevenue 202163Revenue 202063Change0%CountryDE205ArdyssRevenue 202160Revenue 202064Change-6%CountryUS206Royale Business ClubRevenue 202160Revenue 202050Change20%CountryPH207NHT GlobalRevenue 202160Revenue 202062Change-3%CountryUS208QSciencesRevenue 202160Revenue 202060Change0%CountryUS209Thanks AIRevenue 202157Revenue 202057Change0%CountryJP210VYVORevenue 202157Revenue 202056Change2%CountryUS211Netsurf NetworkRevenue 202155Revenue 202055Change0%CountryIN212LifeWaveRevenue 202154Revenue 202054Change0%CountryUS213Deesse InternationalRevenue 202152Revenue 202052Change0%CountryCH214Edmark internationalRevenue 202152Revenue 202052Change0%CountryMY215JR WatkinsRevenue 202152Revenue 202052Change0%CountryUS216PanberesRevenue 202152Revenue 202052Change0%CountryIR217PolishopRevenue 202152Revenue 202052Change0%CountryBR218Ruby RibbonRevenue 202151Revenue 202051Change0%CountryUS219TrivitaRevenue 202151Revenue 202051Change0%CountryUS220Baadraan NetworkRevenue 202150Revenue 2020100Change-50%CountryIR221QuiAriRevenue 202150Revenue 202035Change43%CountryUS222AerusRevenue 202150Revenue 202052Change-4%CountryUS223KannawayRevenue 202147Revenue 202047Change0%CountryUS224Rain InternationalRevenue 202146Revenue 202046Change0%CountryUS225Send Out CardsRevenue 202146Revenue 202046Change0%CountryUS226Opulence GlobalRevenue 202143Revenue 202043Change0%CountryCA227Dr. Juchheim CosmeticsRevenue 202143Revenue 202043Change0%CountryDE228Evolv HealthRevenue 202142Revenue 202042Change0%CountryUS229Flavon GroupRevenue 202142Revenue 202042Change0%CountryHU230YOR HealthRevenue 202142Revenue 202042Change0%CountryUS231EssensRevenue 202142Revenue 202042Change0%CountryCZ232Jewelry in CandlesRevenue 202141Revenue 202041Change0%CountryUS233NutrimeticsRevenue 202141Revenue 202041Change0%CountryAU234Regal WareRevenue 202141Revenue 202041Change0%CountryUS235Epicure SelectionsRevenue 202140Revenue 202040Change0%CountryCA236LifePharmRevenue 202140Revenue 202040Change0%CountryUS237Snep InternationalRevenue 202140Revenue 202031Change29%CountryIT238Financial Education ServicesRevenue 202138Revenue 202038Change0%CountryUS239Chloe and IsabelRevenue 202137Revenue 202037Change0%CountryUS240VIP GroupRevenue 202137Revenue 202037Change0%CountryRU241Close To My HeartRevenue 202137Revenue 202037Change0%CountryUS242InitialsRevenue 202137Revenue 202037Change0%CountryUS243Reliv InternationalRevenue 202137Revenue 202037Change0%CountryUS244Aloette CosmeticsRevenue 202136Revenue 202036Change0%CountryUS245Destina 1 Int.Revenue 202136Revenue 202036Change0%CountryMY246Pink ZebraRevenue 202135Revenue 202035Change0%CountryUS247BonveraRevenue 202134Revenue 202034Change0%CountryUS248Celebrating HomeRevenue 202134Revenue 202034Change0%CountryUS249IDLifeRevenue 202134Revenue 202034Change0%CountryUS250Silver IcingRevenue 202133Revenue 202033Change0%CountryCA251Essante OrganicsRevenue 202133Revenue 202033Change0%CountryUS252Conklin CompanyRevenue 202133Revenue 202033Change0%CountryUS253CellagonRevenue 202133Revenue 202033Change0%CountryCH254Dove ChocolateRevenue 202132Revenue 202032Change0%CountryUS255Acti-LabsRevenue 202132Revenue 202032Change0%CountryGB256Kuvera GlobalRevenue 202132Revenue 202032Change0%CountryUS257Nuvo Olive OilRevenue 202132Revenue 202032Change0%CountryUS258Sami DirectRevenue 202132Revenue 202032Change0%CountryIN259TrevoRevenue 202132Revenue 202032Change0%CountryUS260UniveraRevenue 202132Revenue 202032Change0%CountryUS261iBuumerangRevenue 202131Revenue 202030Change3%CountryUS262Sisel InternationalRevenue 202130Revenue 202030Change0%CountryUS263ViSalusRevenue 202130Revenue 202030Change0%CountryUS264Arvea NatureRevenue 202130Revenue 202020Change50%CountryTN265bHIP GlobalRevenue 202130Revenue 202047Change-36%CountryUS266YoliRevenue 202130Revenue 202030Change0%CountryUS267B-EpicRevenue 202130Revenue 202036Change-17%CountryUS2685LinxRevenue 202130Revenue 202030Change0%CountryUS269Parinam health Care praivet limitedRevenue 202130Revenue 202030Change0%CountryIN270SeintRevenue 202129Revenue 202029Change0%CountryUS271Touchstone CrystalRevenue 202126Revenue 202026Change0%CountryUS272VisiRevenue 202126Revenue 202026Change0%CountryUS273Zermat Int.Revenue 202126Revenue 202026Change0%CountryUS274Evergreen Life ProductsRevenue 202126Revenue 202026Change0%CountryIT275Fitteam GlobalRevenue 202126Revenue 202026Change0%CountryUS276Global Intellect ServiceRevenue 202126Revenue 202026Change0%CountryRU277Haka KunzRevenue 202126Revenue 202026Change0%CountryDE278MagnabilitiesRevenue 202126Revenue 202026Change0%CountryUS279RexairRevenue 202126Revenue 202026Change0%CountryUS280J. HilburnRevenue 202125Revenue 202025Change0%CountryUS281RBC Life SciencesRevenue 202125Revenue 202025Change0%CountryUS282OrganoRevenue 202125Revenue 202032Change-22%CountryCA283CelframeRevenue 202125Revenue 202025Change0%CountryIN284NeXariseRevenue 202123Revenue 202023Change0%CountryGB285Steeped TeaRevenue 202123Revenue 202023Change0%CountryCA286DuoLifeRevenue 202123Revenue 202022Change5%CountryPL287iX GlobalRevenue 202122Revenue 20205Change340%CountryUS288SwissJustRevenue 202121Revenue 202021Change0%CountryUS289DoxRevenue 202121Revenue 202021Change0%CountryEG290Carico InternationalRevenue 202121Revenue 202021Change0%CountryUS291Initial OutfittersRevenue 202121Revenue 202021Change0%CountryUS292Celadon RoadRevenue 202121Revenue 202021Change0%CountryUS293JavitaRevenue 202121Revenue 202021Change0%CountryUS294Compelling CreationsRevenue 202121Revenue 202021Change0%CountryUS295NYR OrganicRevenue 202121Revenue 202021Change0%CountryUS296Onehope WineRevenue 202121Revenue 202021Change0%CountryUS297Athenas HomeRevenue 202121Revenue 202021Change0%CountryUS298Glaze Trading IndiaRevenue 202120Revenue 202020Change0%CountryIN299H2O at HomeRevenue 202120Revenue 202020Change0%CountryUS300Reico VitalRevenue 202120Revenue 202020Change0%CountryDE301ZriiRevenue 202120Revenue 202020Change0%CountryUS302Creative MemoriesRevenue 202120Revenue 202020Change0%CountryUS303NovaeRevenue 202120Revenue 20209Change122%CountryUS304XellissRevenue 202119Revenue 202019Change0%CountryLU305PawTreeRevenue 202119Revenue 202010Change90%CountryUS306Asia Herbal BiotechRevenue 202118Revenue 202018Change0%CountryMY307ByDzyneRevenue 202118Revenue 202018Change0%CountryUS308JuuvaRevenue 202117Revenue 202017Change0%CountryUS309Noonday CollectionRevenue 202117Revenue 202017Change0%CountryUS310Pippa & JeanRevenue 202117Revenue 202017Change0%CountryDE311Trinti CommunicationsRevenue 202117Revenue 202017Change0%CountryUS312Global Platform Solution – GPSRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryUS313Ha-RaRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryDE314Destander InternationalRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryAR315Inspiranza DesignsRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryUS316L Bri Pure NaturalRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryUS317Lorraine Lea LinenRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryAU318Boisset Wine Living at HomeRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryUS319NorwexRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryNO320Bon CookRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryUS321WineShop At HomeRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryUS322EqologyRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryNO323Become Beauty Int.Revenue 202116Revenue 202016Change0%CountryUS324ForeverGreenRevenue 202116Revenue 202016Change0%CountryUS325IPRO NetworkRevenue 202115Revenue 202015Change0%CountryUS326LivEliteRevenue 202115Revenue 202015Change0%CountryUS327NAVAN GlobalRevenue 202115Revenue 202015Change0%CountryUS328KuailianRevenue 202114Revenue 202014Change0%CountryEE329Sanki GlobalRevenue 202114Revenue 202014Change0%CountryUS330VemmaRevenue 202114Revenue 202014Change0%CountryUS331ZennoaRevenue 202114Revenue 202014Change0%CountryUS332Activz GlobalRevenue 202114Revenue 202012Change17%CountryUS333Jordan EssentialsRevenue 202113Revenue 202013Change0%CountryUS334Limitless WorldwideRevenue 202113Revenue 202013Change0%CountryUS335Veo NaturalRevenue 202113Revenue 202013Change0%CountryUS336Wakaya PerfectionRevenue 202113Revenue 202013Change0%CountryUS337Essential BodywearRevenue 202112Revenue 202012Change0%CountryUS338Plunder DesignRevenue 202112Revenue 202012Change0%CountryUS339Bode ProRevenue 202112Revenue 202012Change0%CountryUS340Xooma WorldwideRevenue 202112Revenue 202012Change0%CountryUS341Eminence OrganicRevenue 202112Revenue 202012Change0%CountryUS342HibodyRevenue 202112Revenue 202012Change0%CountryUS343DotDotSmileRevenue 202112Revenue 202012Change0%CountryUS344Lemongrass SpaRevenue 202112Revenue 202012Change0%CountryUS345Peekaboo BeansRevenue 202112Revenue 202012Change0%CountryCA346SuperLife WorldRevenue 202111Revenue 202011Change0%CountryMY347AKMOSRevenue 202111Revenue 202011Change0%CountryBR348ArieylRevenue 202111Revenue 20201Change1000%CountryUS349SMGRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryGB350Allysian SciencesRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryCA351Style Dots LLCRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryUS352Talk FusionRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryUS353Fifth Avenue CollectionRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryUS354TeomaRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryPE355Thrive LifeRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryUS356Traveling VineyardRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryUS357Axxa GlobalRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountrySG358WellstarRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryDE359AzenkaRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryPE360WildtreeRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryUS361Natura VitalisRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryDE362New EarthRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryUS363All DazzleRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryUS364SaladmasterRevenue 202110Revenue 202010Change0%CountryUS365PhytoScienceRevenue 20219Revenue 20209Change0%CountryMY366EnzactaRevenue 20219Revenue 20209Change0%CountryUS367Asclepius wellnessRevenue 20219Revenue 20209Change0%CountryIN368ÜFORIA ScienceRevenue 20219Revenue 20209Change0%CountryUS369Azuli SkyeRevenue 20219Revenue 20209Change0%CountryUS370Innov8tive NutritionRevenue 20219Revenue 20209Change0%CountryUS371Inuka FragrancesRevenue 20219Revenue 20209Change0%CountryZA372CorviveRevenue 20218Revenue 20208Change0%CountryUS373JifuRevenue 20218Revenue 20208Change0%CountryUS374Kitchen FairRevenue 20218Revenue 20208Change0%CountryUS375LavylitesRevenue 20218Revenue 20208Change0%CountryHU376Shopping NationRevenue 20218Revenue 20208Change0%CountryUS377Gold CanyonRevenue 20218Revenue 202010Change-20%CountryUS378Signature HomeStylesRevenue 20218Revenue 20208Change0%CountryUS379IsxperiaRevenue 20218Revenue 202010Change-20%CountryUS380Touchstone EssentialsRevenue 20218Revenue 20208Change0%CountryUS381VelovitaRevenue 20218Revenue 20205Change60%CountryUS382WIN WorldwideRevenue 20217Revenue 20207Change0%CountryUS383Damsel in DefenseRevenue 20217Revenue 20207Change0%CountryUS384i9life/senseRevenue 20217Revenue 20207Change0%CountryBR385Life AbundanceRevenue 20217Revenue 20207Change0%CountryUS386SabaRevenue 20217Revenue 20207Change0%CountryUS387Vantel PearlsRevenue 20217Revenue 20207Change0%CountryUS388Barefoot BooksRevenue 20216Revenue 20206Change0%CountryUS389FireFliesRevenue 20216Revenue 20206Change0%CountryCH390GloballeeRevenue 20216Revenue 20206Change0%CountryUS391Arctic NutritionRevenue 20216Revenue 20203Change100%CountryFI392AsciraRevenue 20216Revenue 20206Change0%CountryUS393GoDésanaRevenue 20216Revenue 20206Change0%CountryUS394TS-LifeRevenue 20216Revenue 20205Change20%CountryIE395Nomades CollectionRevenue 20216Revenue 20206Change0%CountryUS396Vayu NatureRevenue 20216Revenue 20206Change0%CountryIN397Vegas CosmeticsRevenue 20216Revenue 20206Change0%CountryDE398Viviane SkincareRevenue 20216Revenue 20206Change0%CountryUS399Apriori BeautyRevenue 20216Revenue 20206Change0%CountryUS400American SerenadeRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS401My Lifes SimpleRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS402Sportron Int.Revenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS403AmplifeiRevenue 20215Revenue 20201Change400%CountryUS404iGalenRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS405ChoganRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryIT406myEconRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS407StemtechRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS408INBSRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryPT409Body Wise Int.Revenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS410Nafis NetworkRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryIR411SuccessmoreRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryTH412jBloom DesignsRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS413National Wealth CenterRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS414Surge 365Revenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS415JereliaRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUA416iGeniusRevenue 20215Revenue 20201Change400%CountryUS417Platin CoinRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryDE418TiandeRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryRU419CeruleRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS420Epic TradingRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS421Life Is GoodRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryBZ422Racco CosmeticosRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryBR423BessemerRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryAU424True NordicRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryDK425BioreignsRevenue 20215Revenue 20204Change25%CountryUS426Chalk CoutureRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS427Life LeadershipRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS428Dunamis Global TechRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS429SabikaRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS430LIVRevenue 20215Revenue 202010Change-50%Country431UNORevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryPH432AMAKHA PARISRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryBR433Magnetix WellnessRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryDE434Sarso biznetRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryIN435Do You Bake?Revenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS436Miglio Designer JewelleryRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryZA437Sibu BeautyRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS438Future Global VisionRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS439Well And CompanyRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS440Misti Vedik LifeRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryIN441Silk Oil of MoroccoRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryAU442HPHRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryIR443ZilisRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS444Muscari InternationalRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryCO445Simply SaidRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS446BeyondRevenue 20215Revenue 202010Change-50%CountryUS447Daisy Blue NaturalsRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryUS448IAM WorldwideRevenue 20215Revenue 20205Change0%CountryPH449Vabo-NRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryAT450Fun Stampers JourneyRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS451VeluviaRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryDE452GDIRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS453Bomb PartyRevenue 20214Revenue 20203Change33%CountryUS454Victoria BeneluxRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryBE455EnivaRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS456Mega HoldingsRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryHK457Clever ContainerRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS458VNI LifeRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS459MiessenceRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryAU460WellnessProRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS461Bioheal ColombiaRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryCO462PowurRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS463PrimeMyBodyRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS464Pro Financial GroupRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS465Amare GlobalRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS466TealightfulRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS467EmrisRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS468TranontRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS469ATARevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryIR470TrunitedRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS471E. Excel InternationalRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryUS472Fly Wings MarketingRevenue 20214Revenue 20204Change0%CountryIN473HTE USARevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS474Oud EssentialsRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryCH475CosmopharmaRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountrySE476Kara VitaRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS477Radiantly YouRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS478Enhanzz GlobalRevenue 20213Revenue 20206Change-50%CountryCH479EV InternationalRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryBG480Lilla RoseRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS481Sas SpurillaRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS482Livia GlobalRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS483CelsanaRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS484Sass N FrassRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS485Adornable.uRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS486MDML Direct MarketingRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryIN487SimplyFunRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS488Dudley ProductsRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS489World BookRevenue 20213Revenue 20204Change-25%CountryUS490MetrinRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryCA491SPX NutritionRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS492Cognoa InternationalRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryPH493ExialoeRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryES494MFA DirectRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryIN495EPX BodyRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS496TTS InternationalRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryTM497Color Me BeautifulRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS498Fibi & CloRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS499CTFORevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUS500MiraBurstRevenue 20213Revenue 20203Change0%CountryUSTotal: $136,019 million

The post The 500 Largest Direct Sales Companies In The World 2022 appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2022/04/the-500-largest-direct-sales-companies-in-the-world-2022/