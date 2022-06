Sebastian Salas Alcanza El Rango Presidential Diamond En BE

By Team Business For Home

Antes de formar parte de BE, Sebastián Salas consideraba que su experiencia era limitada. Solo estuvo en una empresa durante diez meses.

“No había ganado ni siquiera 2.000 dólares antes de entrar en BE”, explicó. “Ahí dimos un salto cualitativo”.

Querer una vida mejor y dar el paso hacia el cambio no fue difícil para Sebastián. Ya sabía lo que quería para él y para su equipo: un lugar donde pudieran explotar su potencial y que les diera espacio para crecer sin dejar de lado sus valores.

Sebastián era un hombre inteligente, capaz de dirigir bien al equipo y de barajar diferentes opciones.

“Hablamos con más de 20 líderes de diferentes empresas e investigamos sus planes de compensación y otros factores.”

“Fueron muchos los aspectos de BE que me impresionaron -sus fundadores, el plan de compensación, sus servicios y muchas cosas increíbles de la empresa que podría mencionar- pero, sinceramente, lo más importante para mí fue encontrar un lugar con una visión y un propósito similares a los míos: cambiar el mundo ayudando a la gente y dejando un legado.

Por eso elegí BE, por su corazón-porque quiere cambiar vidas igual que yo”.

En BE, su equipo creció tal y como habían soñado. Encontraron un entorno en el que prosperaron, abundantes oportunidades y mentores que les guiaron. Dos de ellos fueron los mentores de Sebastián, Juan Franco e Iván Martínez. Fueron fundamentales en su formación, no sólo para convertirse en excelentes promotores, sino también en líderes.

Sebastian Salas

En cuanto a los fundadores de BE, Sebastián sólo tiene elogios para ellos.

“He tenido la suerte de trabajar con los hermanos Islam: Monir, Ehsaan y Moyn Islam. He hablado con ellos en varias ocasiones.

Sigo impresionado por su calidez y humildad, así como por su creatividad e ingenio. Sobre todo, sus valores y su ética guían todo lo que hacen por el bien de todos a su alrededor”.

Cuando se le pregunta por el futuro de BE, Sebastián cree que el futuro es prometedor. “Me siento seguro sabiendo que tenemos los mejores y más innovadores productos emparejados con el mejor plan de compensación de toda la industria”.

Habiendo visto a la empresa innovar y expandirse a lo largo de los años, su confianza está bien fundamentada. 1

“Tenemos productos destinados a los mercados financieros de aprendizaje electrónico, al marketing online y a muchos otros sectores.

Pero no nos detenemos aquí. Nuestros próximos lanzamientos de productos revolucionarán la industria y mejorarán la vida de nuestros clientes, y me siento honrado de formar parte de este equipo y de este movimiento”.

Esto le da la audacia para dar saltos aún más significativos. Sueña con ver crecer a BE aún más. “Nuestro objetivo es tener más distribuidores de éxito y clientes satisfechos en los próximos diez años. También esperamos impactar al mundo a través de charlas sobre desarrollo personal y educación financiera.”

Sebastián da consejos prácticos para los nuevos distribuidores de BE que aspiran a la misma excelencia, enfatizando dos factores muy importantes, el entorno y el vehículo.

“El primero determina el comportamiento, y el segundo la velocidad. Estás en el mejor vehículo que te permite crear el mejor entorno de crecimiento para ti y tu equipo”, se refiere a la empresa.

“Estos son tres consejos que me han ayudado:

Educación; recuerda siempre que puedes aprender de todos si les prestas atención.

Acción: actúa a diario para alcanzar tus objetivos. No esperes a que la suerte o alguien más haga que las cosas sucedan por ti.

Mentores: busca un mentor que te inspire, te apoye y te impulse a ser mejor cada día”.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son del individuo específico representado en el artículo y no de BE, y no son respaldadas oficialmente por BE. Este artículo es solo para fines de referencia y no pretende garantizar ganancias, ya que cualquier garantía de ganancias sería engañosa.

No se puede ganar dinero en BE sin realizar ventas reales a clientes. Las afirmaciones sobre las ganancias o el estilo de vida que se mencionan en la presentación se atribuyen a personas concretas y no tienen ninguna relación con tus resultados – Declaración de Divulgación de Ganancias Detallada www.berules.com/be-earning-disclosure-statement

