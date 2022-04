Sebastián González, De ByDzyne, Es El Primer Presidente 1-Estrella De Chile

By Team Business For Home

Si bien ByDzyne ha presentado recientemente a algunos de los líderes más prometedores de la industria procedentes de países sudamericanos como Ecuador, Colombia y Perú, la empresa da la bienvenida a Sebastián González como su más reciente y primer Presidente 1-Estrella de Chile.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación por ventas durante un periodo de medio mes.

Cuando este joven de 33 años de Santiago de Chile se unió a ByDzyne hace menos de 10 meses, no tenía ninguna experiencia en las redes de mercadeo. Si bien se desempeñó efectivamente como abogado, agente inmobiliario y dueño de varias cafeterías locales, Sebastián siempre sintió que había una mayor oportunidad fuera de la carrera comercial tradicional.

Y tenía razón. Encontró ByDzyne, y su vida, dice, ha cambiado para siempre.

“Soy un testimonio vivo de que alguien que viene de un entorno empresarial tradicional puede abrir su mente y desarrollarse y prosperar en una industria diferente.

Y no sólo eso, sino hacerlo a un nivel tal que logra resultados aún mayores de lo esperado, en un tiempo récord, y dejando una huella positiva en todos los que han participado, estoy muy agradecido.

Expreso mi más profundo agradecimiento a toda mi línea de patrocinio, y a todas las personas que me han dado su apoyo incondicional y constante”,

expresó Sebastián.

Aunque el nuevo presidente de ByDzyne en Chile atribuye a su enfoque, determinación, creencia y apoyo de su equipo como factores decisivos en su reciente logro, también reconoce que ByDzyne es simplemente una empresa en su propia liga.

“El modelo de negocio de la empresa y el Plan de Compensación son extremadamente atractivos.

Además, lo que diferencia a ByDzyne es la forma en que la empresa trata a sus líderes y la increíble oportunidad de crecer a nivel personal y financiero.

Me gustaría agradecer al equipo ejecutivo el apoyo constante y la edificación de sus líderes. Ahora me considero más un networker que un abogado, y sé que esto es sólo el principio”,

compartió el joven empresario.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, no pueden estar más de acuerdo. No sólo están encantados con la llegada y el éxito inmediato de Sebastián, sino que también prevén un sinfín de victorias por delante para la comunidad chilena.

“¡Felicidades a Sebastián González por convertirse en nuestro primer Presidente 1-Estrella de Chile! Celebramos tu duro trabajo, tu resistencia y tu hermosa transición a esta industria, y creemos que sólo estás empezando.

También sabemos que hay aún más potencial sin explotar en Chile, y no podemos esperar a ver a tu país florecer aquí en ByDzyne”,

transmitió la esperanzada familia Chong.

Motivado por continuar con su crecimiento y desarrollo personal, por ver a los miembros de su equipo prosperar y avanzar en el ranking, y por construir, en última instancia, un mundo mejor, Sebastián lo tiene todo.

“Voy a por el rango de Presidente 2-Estrellas. Estoy emocionado por trabajar con mi equipo y crecer en disciplina, persistencia, perseverancia y enfoque, y, sobre todo, pretendo forjar el espíritu de cada miembro de este equipo para reflejar el de este increíble país chileno”,

transmitió un patriótico Sebastián.

*ByDzyne no hace afirmación alguna de ingresos. Se necesita un trabajo arduo y dedicación para conseguir ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. De julio de 2020 a junio de 2021, el ingreso anual típico obtenido por un distribuidor de ByDzyne es de 540,05 dólares. Para la divulgación completa de los ingresos, visita www.bydzyne.com/IDS.

Source: Direct Selling Facts, Figures and News

Source:: https://www.businessforhome.org/2022/04/sebastian-gonzalez-de-bydzyne-es-el-primer-presidente-1-estrella-de-chile/