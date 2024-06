Revolución En Medellín: BE Level Up 2024 Atrae A Más De 3.000 Participantes

By Team Business For Home

La Convención BE Level Up 2024 fue una experiencia transformadora de dos días, llena de energía, innovación e inspiración.

Celebrado del 25 al 26 de mayo en la vibrante ciudad de Medellín, Colombia, este evento demostró la firme visión de BE para romper barreras, empoderar a las personas y crear oportunidades laborales para millones.

Fortaleciendo una comunidad sólida

BE va más allá del éxito comercial; fomenta una comunidad fuerte y solidaria de afiliados y clientes a través de sus productos y servicios excepcionales. Este año, la Convención Level Up atrajo a más de 3.000 participantes de Colombia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Venezuela y otros países. El evento fue un dinámico intercambio de ideas, sueños y metas compartidas, celebrando el espíritu colaborativo.

Ángel Carmona, uno de nuestros productores destacados, expresó:

“Este es el mejor evento al que he asistido en 13 años, y he estado en más de 50 convenciones. La energía, la organización y la pasión en BE Level Up son inigualables. BE mejora cada vez más.

Este evento ha establecido un nuevo estándar de excelencia en la presentación de actualizaciones de productos, el segmento de reconocimiento y la atención a cada asistente.”

Agradecimiento de los fundadores

Los fundadores de BE, Monir y Moyn Islam, se sintieron honrados por la energía abrumadora de los asistentes y expresaron:

“El liderazgo es increíblemente fuerte y la pasión de nuestros afiliados por ofrecer productos y servicios sorprendentes a los clientes es inigualable. Estamos asombrados por el impulso y la dedicación dentro de nuestra comunidad.

Nunca dejan de inspirarnos y estamos seguros de que en los próximos meses impactaremos aún más vidas en toda América Latina y en el mundo.”

Brunch de liderazgo para alimentar el espíritu emprendedor

Previo a la convención, BE organizó un brunch de liderazgo exclusivo para sus 100 principales productores en una villa privada en Medellín. Esta reunión inicial estableció el tono para la convención, donde los líderes irradiaron entusiasmo y dedicación. Durante el evento, destacaron los impresionantes lanzamientos de productos, reflejando así el espíritu innovador de BE.

Celebración de logros

Uno de los momentos más destacados de cada convención de BE es la ceremonia de reconocimiento, donde cientos de afiliados suben al escenario para ser honrados por sus logros. Este emocionante segmento de reconocimiento resalta la dedicación y el esfuerzo incansable de los miembros de BE. Durante esta destacada ceremonia, se entregaron premios a los mejores reclutadores, promotores y productores, enfatizando aún más los extraordinarios esfuerzos dentro de la comunidad de BE.

Capacitación y proyección hacia el futuro

Los principales líderes de BE impartieron sesiones de capacitación repletas de valiosa información sobre productos, el desarrollo de negocios digitales, mentalidad y disciplina. Además, los fundadores Monir, Moyn y Ehsaan Islam compartieron detalles exclusivos sobre actualizaciones de productos, próximos lanzamientos clave, emocionantes eventos corporativos y mucho más.

Momento inspirador: La historia del fundador

Uno de los momentos más conmovedores de la convención fue cuando el CVO y cofundador de BE, Monir Islam, compartió su historia personal. La sala se llenó de emoción cuando Monir relató los desafíos y triunfos de su viaje, conmoviendo a muchos hasta las lágrimas. Su historia de perseverancia y fe inquebrantable en su visión resonó poderosamente con la audiencia. Las emotivas palabras de Monir:

“Escalar una montaña puede no ser el deseo de todos, pero la vista desde la cima es realmente hermosa,” tocaron profundamente al público.

Subrayó que cada asistente tiene el potencial de alcanzar sus propias metas y lograr la grandeza. Este momento inolvidable resaltó el verdadero espíritu de la comunidad BE y dejó una impresión duradera en todos los presentes.

Luego, manteniendo las emociones en alto, el CEO de BE, Moyn Islam, inspiró a la audiencia con sus poderosas palabras:

“La vida que vivirás algún día, si te mantienes constante, será mucho más grande de lo que puedes imaginar ahora.”

Su visión para el futuro anima a todos a mantenerse dedicados y persistentes, recordándoles que sus esfuerzos llevarán a éxitos increíbles.

Cena de lujo y glamour

El evento llegó a su fin con una cena de gala deslumbrante, en la que los invitados VIP fueron recibidos con una alfombra roja, disfrutando de una noche de celebración y deleite. La velada culminó con un emotivo brindis, mientras todos compartían estos momentos memorables en sus vidas.

Los participantes se despidieron de la convención llenos de inspiración y motivación, listos para perseguir sus sueños, lo que marcó la Convención Level Up Medellín 2024 como un éxito rotundo.

