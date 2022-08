Paula Landino y Samer Yorde, de ByDzyne, se convierten en los primeros Corona 2 Estrellas de USA

By Nicole Dunkley

Prueba viviente de que todo es posible con la motivación, la actitud y el vehículo adecuados, Paula Landino y Samer Yorde, de ByDzyne, han escalado otra formidable montaña al convertirse en los primeros Corona 2 Estrellas de la compañía en Estados Unidos.

* Un Corona 2 Estrellas genera entre 2 y 4 millones de dólares en facturación durante un periodo de dos semanas.

De antiguos propietarios de restaurantes a iconos de red de mercadeo, la pareja ha alcanzado este hito histórico con menos de cinco años de experiencia en el sector.

Aunque Paula y Samer, que actualmente residen en Miami pero son originarios de la vibrante ciudad noroccidental de Maracaibo (Venezuela), han pulverizado numerosos récords de ventas de la empresa en su camino para convertirse en Corona 2 Estrellas, el viaje ha sido bastante sencillo para ellos: siempre se ha tratado de los demás.

“Sólo hemos alcanzado este rango cumpliendo nuestro mismo principio de trabajo, que es ayudar a nuestros socios y aliados a alcanzar sus metas y sus rangos.

Nos motiva en este momento seguir siendo una fuente de inspiración para miles de personas que saben que si se esfuerzan lo suficiente pueden lograr mucho más en sus vidas.

Hemos logrado una cadena de favores muy bonita con todos nuestros socios y líderes, y por eso queremos continuar y ayudar a más de 10.000 familias a alcanzar sus metas personales, a lograr sus sueños, ¡y lo que quieran!”,

expresaron inspirados Paula y Samer.

Y los líderes venezolanos creen que no hay lugar más adecuado para satisfacer esas necesidades que ByDzyne. En sólo cuatro años, la empresa opera en cerca de 50 países, tiene ventas que se han duplicado año tras año, y continúa infiltrándose en las tendencias más dinámicas del mundo, incluyendo los sectores digital, de viajes y de bienestar.

“Conocimos y vimos la visión de los propietarios de la empresa y nos encantó. Lo que hace diferente a esta empresa son sus propietarios con toda su experiencia y los líderes que están presentes aquí.

Mira, las empresas pueden ser copiadas, los productos también, pero el liderazgo de servicio que compartimos, pocos pueden duplicarlo. Por eso esta empresa es diferente; todos estamos aquí para recibir y ayudar a los próximos líderes que se unirán a nosotros”,

compartieron los floridanos.

El equipo ejecutivo de ByDzyne no podría estar más de acuerdo. No sólo tienen grandes elogios para sus más recientes Coronas 2 Estrellas, sino que también se regocijan en la mentalidad de esa expresión instrumental de liderazgo de servicio.

“¡Felicidades a Samer Yorde y Paula Landino por convertirse en los primeros Corona 2 Estrellas de la compañía en Estados Unidos!

Su preocupación por los demás es contagiosa, y es la razón por la que ambos han salido victoriosos hoy.

Son una inspiración para muchos, y creemos que su deseo de ver a los demás triunfar será transformador para ByDzyne y todos los embajadores de marca actuales y futuros”,

transmitieron Nat y Chanida Puranaputra, presidente y presidenta de ByDzyne.

“Estamos muy orgullosos de ustedes, Paula y Samer.

Ambos tienen un impulso que repercute en todos aquellos a los que dirigen, y lo vemos día a día en la forma en que se preocupan por los demás.

Hoy los celebramos a los dos por este maravilloso logro, y creemos que hay mucho más por venir”,

declararon Chad y Nattida Chong, cofundadores de la empresa.

Profundamente agradecidos por su fe en Dios, por el otro, por el equipo ejecutivo de la empresa, por su equipo en todo el mundo, y por todas las victorias y los retos de este viaje, Paula y Samer lo agradecen todo. Aunque convertirse en las primeras Coronas 3 Estrellas de ByDzyne está en su lista de aspiraciones futuras, el próximo objetivo de Paula y Samer es, en realidad, desarrollar 3 nuevas Coronas y 10 nuevos presidentes en su equipo de la Familia Elite.

Como siempre ha sido, y seguirá siendo, la pareja se ha dedicado a ayudar a las personas a redescubrirse nuevamente y a encontrar la verdadera felicidad.

¡”Nuestro objetivo es crear una plataforma que sea el hogar de los mejores líderes del mundo y ayudar a más familias a encontrar una mejor manera de ganarse la vida con tiempo de calidad con sus hijos o seres queridos!

Sigamos construyendo desde el amor y podremos superar todos los retos!”,

proclamaron los motivados líderes.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobreprecio es de 19.901 o el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 dólares. El 77,12% de los BA activos han recibido, en conjunto, un importe inferior o igual a esta cantidad. El 22,88% de los BAs activos han recibido, en conjunto, más de esta cantidad. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y complementos que han recibido todos los BA activos es de 688,90 dólares. Para consultar el IDS completo, visite www.bydzyne.com/IDS.

