One More International Recompensa A 180 Ganadores De Promociones Con Unas Vacaciones De Lujo En Dubai

By Team Business For Home

I En un movimiento sin precedentes, One More International ha anunciado que llevará a los 180 distribuidores ganadores de su promoción a Dubai para unas vacaciones de cuatro días.

Esta noticia ha causado conmoción en la industria, ya que es raro que una empresa recompense a un número tan grande de distribuidores de esta manera.La empresa está ofreciendo una oportunidad única en la vida para que los ganadores disfruten de unas lujosas vacaciones en Dubai durante cuatro días.

Esta promoción es parte del compromiso de One More International de recompensar y reconocer el arduo trabajo y dedicación de sus distribuidores. La empresa valora las contribuciones de sus socios y cree en celebrar su éxito de una manera grandiosa.

La decisión de llevar a los 180 ganadores de la promoción a Dubai demuestra el compromiso de One More International con sus distribuidores y su arduo trabajo. Al incluir a un grupo tan grande en las vacaciones, la empresa está reforzando el mensaje de que se valora y aprecia la contribución de cada distribuidor.

“Estamos emocionados de tener tantos ganadores merecedores de nuestra promoción”,

dijo Alper Volkan Karpuz de One More International.

“Nuestros distribuidores son la columna vertebral de nuestro negocio, y queremos mostrar nuestro agradecimiento de una manera grande. Llevar a los 180 ganadores de la promoción a Dubai es nuestra forma de decirles gracias por su dedicación y compromiso con nuestra empresa.”

El próximo viaje a Dubai promete ser una experiencia inolvidable para todos los involucrados. Los distribuidores tendrán la oportunidad de estrechar lazos con sus colegas, disfrutar de alojamientos de lujo y explorar los lugares y sonidos de una de las ciudades más vibrantes del mundo.

La decisión de incluir a los 180 ganadores de la promoción en las vacaciones ha generado una tremenda emoción y anticipación entre los distribuidores de One More International. Muchos de ellos han expresado su gratitud por la generosidad de la empresa y están ansiosos por experimentar todo lo que Dubai tiene para ofrecer.

“Estamos extremadamente agradecidos a One More International por esta increíble oportunidad”,

dijo un distribuidor.

“He trabajado duro para lograr esta promoción, y no puedo esperar para celebrar con mis colegas en Dubai. Este viaje es un sueño hecho realidad, y estoy realmente agradecido de ser parte de una empresa tan fantástica.”

En general, la decisión de One More International de llevar a los 180 distribuidores ganadores de la promoción a Dubai para unas vacaciones de cuatro días es una clara demostración del compromiso de la empresa con sus socios y su éxito.

Este gesto sin precedentes seguramente fortalecerá el vínculo entre la empresa y sus distribuidores, e inspirará aún mayores niveles de logro en el futuro. El viaje a Dubai promete ser una experiencia memorable y gratificante para todos los involucrados.

About One More International

One More International is a group of companies based in Turkey, Istanbul, with companies in 19 countries around the world, selling wellness products produced with TTS technology to the world. It aims to be the right platform for professionals who want to establish a global Network Marketing organization.

One More International, which has been in a steady growth trend since 2014, wants to further increase its global growth rate with Vision Day 7. Today, One More International trades with 107 countries of the world. For more information, please visit onemoreinternational.com

Source:: https://www.businessforhome.org/2024/04/one-more-international-recompensa-a-180-ganadores-de-promociones-con-unas-vacaciones-de-lujo-en-dubai/