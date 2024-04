One More International Añade OMICOFF A Su Cartera De Productos

Preparándose para celebrar su 10º aniversario, One More International sigue desarrollando su cartera de productos en Europa. Hasta ahora, la empresa, que es líder del sector en productos con tecnología TTS, ha desarrollado su gama de productos con cosméticos y productos para mascotas, así como productos con tecnología TTS.

La empresa, que ha determinado el nombre del producto como OMICOFF, que es la abreviatura de One More International Coffee.

OMICOFF tiene 3 tipos de café. Clásico, Latte y Mocha. Alper Volkan Karpuz, Director General de One More International, afirmó que la producción de café requiere mucho esfuerzo y tiempo, y no pudo ocultar su emoción,

“Como todos sabemos, el café tiene un poder unificador. No hay nada como charlar con una taza de café, leer un libro o ver una película. Como One More International, queríamos que nuestros representantes experimentaran este placer de la forma más acertada y saludable.

De hecho, estamos hablando de un producto que va mucho más allá del café. La característica más importante de OMICOFF es que contiene Ginseng, Guaraná, Colágeno y Diente de León. Para que nuestro producto sea el más asertivo del

mercado, ha supuesto un esfuerzo muy serio y tiempo dedicado tanto a los estudios de I+D como al proceso de producción. Pero al final, creemos que hemos elaborado un producto realmente fantástico.

Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder ofrecer con éxito este placer a nuestros representantes”.

