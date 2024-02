Momento Premier para Elías Reyes con APLGO

By Team Business For Home International

¡APLGO vive momentos de gloria en su llegada al continente! El gigante europeo, con más de 12 años de trayectoria, empieza ha construir historias de éxito en la región.

En Enero fue el turno de Elías Reyes al coronarse como el primer latino en alcanzar el preciado rango de Director Premier. Este apasionado constructor de equipos de alto rendimiento, con más de 15 años de experiencia en la industria, celebra éxitos con APLGO.

Las piezas encajan perfectamente: solidez, tecnología, plan de pago, sistema, pero sobre todo la gran experiencia y corazón de Sergey Kulikov presidente y fundador de APLGO.

“Cada conversación que tienes con él te das cuenta que su deseo es genuino: quiere que las personas se impulsen con APLGO como un trampolín para conquistar sus sueños, que construyan un gran legado fundamentado en una empresa con principios y una oportunidad de crecimiento única”

Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Ecuador, Colombia y Perú son los primeros países en oficializarse en el continente Americano del cual APLGO tienen grandes planes de expansión con su tecnología Acumullit, la cual ya está en boca de muchos por su inusual presentación y asombrosos resultados.

Acerca de APLGO

APLGO es una empresa de 11 años de antigüedad que comenzó su expansión en Estados Unidos, América Latina y Filipinas en los últimos dos años. APLGO cuenta con un producto de creación de categoría “Pastillas de ADN rápido” y un plan de compensación que paga el 63% del dólar.

Nuestro experimentado equipo corporativo está dedicado al éxito de nuestros asociados, liderado por el propietario Sergei Kulikov, un exitoso líder internacional de mercadeo en red. Nuestra oficina central consta de seis departamentos y dieciséis divisiones, con 14 almacenes globales y más por venir. Consultamos con proveedores de primer nivel para garantizar que todos los aspectos del negocio sean sólidos y escalables. Para obtener más información, visite us.aplgo.com.

The post Momento Premier para Elías Reyes con APLGO appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2024/02/momento-premier-para-elias-reyes-con-aplgo/