Miguel Posada Llega Al Rango Doble Diamante En Zeta

By Nicole Dunkley

Miguel Posada, se posiciona como el nuevo Doble Diamante en ZETA con más de 70.000 USD en comisiones al mes.

El gran empresario de la ciudad de Medellín cierra el ciclo de la historia 1.0 con un nuevo rango, que le ha permitido posicionarse como el líder de las futuras generaciones.

Durante los últimos meses vimos cómo ha trabajado intensamente por cumplir un nuevo logro, nunca dejó de creer en su equipo y gracias a su persistencia y lucha constante, este gran campeón se convierte en un referente para la industria del network marketing.

“Esto no es por el nuevo rango, es por lograr que muchas personas cumplan sus sueños y logren la vida que tanto merecen, este Doble Diamante para mí representa muchas historias de éxito”,

índica Miguel.

Hace 6 meses cuando se dio el inicio de la revolución 4.0, Miguel Posada en tan solo dos semanas se posicionó como el primer DIAMANTE de ZETA, con comisiones por más de 40.000 USD, justo en su primer mes ya había logrado que las personas en su equipo crearan su propia historia de éxito, a ver el crecimiento personal y profesional que había alcanzado, tomó la decisión de entablar una nueva menta y comenzar su camino como el futuro Doble Diamante de la compañía.

Sus mentorías y charlas de liderazgo han sido un completo éxito, en septiembre de este año, comenzó el tour por Europa junto a su pareja Julieta Rodríguez quien es Diamante de ZETA y la persona que ha estado con él en sus más grandes logros.

Este gran empresario colombiano se dio a conocer en ITALIA de la mano de Joseph Pesaresi el primer Diamante de ZETA en Europa, juntos abrieron las puertas a nuevos socios y dieron el preámbulo a la globalización de la compañía.

“Él es una de las mejores personas que he podido conocer, alguien servicial e incansable, estoy orgulloso de su resultado y agradecido por ser el apoyo de él y de su pareja”,

menciona, Joseph Pesaresi Diamante de Zeta Group.

Han sido más de 180 historias de éxito que respaldan este nuevo Doble Diamante, sus metas son claras, continuará apoyando a su equipo a seguir creciendo juntos y a llevar a ZETA a ser la compañía número uno a nivel mundial.

Reconocemos el gran avance que ha tenido Miguel Posada en la compañía y el nuevo propósito de este líder no es alcanzar un Triple Diamante si no posicionarse como el nuevo Diamante Negro, bajo un sin fin de historias de éxito que lograra construir.

“Sabemos que esto es un logro para ZETA, Miguel es uno de mis pilares fundamentales y junto a él y los más de 20.000 socios creamos el ambiente correcto para las personas correctas”

Menciona, Allan Badilla cofundador y Diamante Negro ZETA.

Justamente cuando Posada alcanzó el nuevo rango recibió un apoyo incondicional en sus redes sociales, más de 1.000 mensajes en su cuenta de Instagram de solo agradecimiento y felicitaciones, las personas se sienten orgullosas de lo que han logrado y conseguido gracias a su líder y mentor quien ahora es el nuevo Doble Diamante ZETA.

“Si tú te esfuerzas por el resultado de los demás, Dios te va a dar tu resultado”

Sabemos el gran valor que ha aportado Miguel a la industria del network marketing, es un ejemplo a seguir de aquellos emprendedores independientes que buscan nuevas alternativas de salir adelante, estamos ante un mentor, motivador y líder de la industria y de ZETA GROUP que día a día está dejando un claro legado para el futuro de este negocio.

“Puedo ser Diamante, Doble Diamante, Triple o Diamante Negro pero si no estoy impactando la vida de las personas, en realidad no estoy haciendo nada, no es el rango es el crecimiento de mi equipo y el amor por sus sueños”

Miguel Posada – Top Líder Internacional

