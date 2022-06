Miguel Posada Convierte En El Primer Diamante Zeta

By Team Business For Home

Miguel Posada, coach empresarial, especialista en finanzas y estructuración de proyectos, padre de familia y empresario exitoso, hace historia y en solo 2 semanas, se convierte en el primer DIAMANTE ZETA. A través de su liderazgo abre el camino para los futuros líderes de Colombia, Latinoamérica y el mundo.

“Mi visión es tener más de 5.000 personas en mi red en el próximo año, transformar sus vidas e impactar sus corazones, la meta está clara”,

indica Miguel Posada.

El colombiano se ha caracterizado por sus logros como un empresario exitoso de la ciudad de Medellín. En el 2019, recibió un reconocimiento como empresario joven del año por el crecimiento y desarrollo de su marca “I love Chelada” una soda helada con toques de fruta que actualmente cuenta con 100 puntos de venta a nivel nacional.

Durante la pandemia tuvo que sobreponerse a diversos retos, entre ellos el cierre de sus puntos de venta. Sin embargo, gracias a su motivación y resiliencia, dio inició a su camino de éxito en el trading, la economía digital y network marketing.

De la mano de su mentor “La leyenda” Allan Badilla, se ha convertido en un referente en los últimos 2 años y ahora hace parte de Zeta Group.

Miguel Posada ha logrado ser uno de los líderes más grandes de la compañía en tan solo dos semanas, convirtiéndose en un ejemplo para las futuras generaciones.

Es una persona que se ha caracterizado por superar sus límites, pasando de facturar 12 mil dólares a tener una comisión de 40 mil dólares en tan solo dos semanas, un claro ejemplo de dedicación y perseverancia.

“Miguel tiene todo lo que un formador busca: postura, lealtad, corazón, principios, valores, profesionalismo y excelencia”,

resalta Allan Badilla, co-fundador de Zeta Group.

Su propósito es impactar a la máxima cantidad de personas de forma positiva, que cada persona que se cruce en su camino se lleve lo mejor de él y que pueda construir historias de éxito mediante resultados que reflejan el esfuerzo, la dedicación y la entrega de toda una organización.

“Para mí no hay pilar más importante en una organización, que la misma organización, es fundamental para mi vida, la gente por la que trabajo día a día”, señala el primer Diamante de Zeta.

Una de sus grandes aliadas para lograr el éxito es Julieta Rodríguez, su pareja, quien lo acompaña en el camino para lograr un cambio en la industria y en la vida de las personas que quieren tener resultados reales.

Su objetivo es crear un legado, compartir la esencia que tiene la revolución 4.0 y convertir la compañía en un referente de la industria que promueve siempre las buenas prácticas, la transformación digital y la educación como pilares fundamentales para el éxito.

“Las celebraciones son efímeras, porque apenas comienza el trabajo de un verdadero Diamante lleno historias de éxito, sueños y trabajo en equipo.”

