Michael An, de ByDzyne en EE.UU., obtiene el rango Presidente 2 Estrellas

Mientras que ByDzyne ha presentado recientemente a algunos de los líderes más destacados de la industria en el frente global, la estatura de la compañía en los Estados Unidos sigue siendo formidable, como lo destaca la aparición este mes del nuevo Presidente 2 Estrellas Michael An de Los Ángeles, California.

*Un Presidente 2 Estrellas genera más de 400.000 dólares en facturación por ventas en dos semanas o menos.

An, un líder de 37 años con casi dos décadas de experiencia en las Redes de Mercadeo, se unió recientemente al movimiento ByDzyne, pero inmediatamente supo que estaba en el entorno perfecto para tener éxito.

“Elegí esta empresa por la visión de los cofundadores y la experiencia que tienen. Tener la oportunidad de ser pionero en el mercado estadounidense y en toda Asia con este equipo directivo es el sueño de un empresario hecho realidad.

Me gustaría dar las gracias a todo nuestro equipo ejecutivo por haber creado la mayor oportunidad con el mejor plan de compensación”,

compartió An.

Esas grandes oportunidades en ByDzyne son realmente infinitas. La joven empresa se ha plantado firmemente en algunas de las tendencias más lucrativas del mundo, desde la salud y el bienestar hasta los viajes, pasando por el ilimitado e innovador sector digital, incluido el lanzamiento de la oportunidad de realidad virtual de MetaVerse en 2022.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de la empresa, se mostraron encantados con la incorporación de An, y están convencidos de que tiene todas las herramientas para tener éxito ahora y en los próximos años.

“¡Te felicitamos Michael (An) por tu ascenso de rango y tu éxito inmediato aquí! Has visto la visión desde el principio y la has hecho tuya.

Te agradecemos tu trabajo duro, tu experiencia, tu influencia positiva y tu deseo de hacer de ByDzyne la empresa número uno”,

exclamaron los Chong.

El nuevo Presidente 2 Estrellas de ByDzyne, cuyo último trabajo, hace 17 años, fue notablemente el de servir helados en Disneyland, cree que no ha hecho más que empezar.

Con el objetivo personal de dominar el mercado estadounidense y ayudar a crear más Diamantes, Presidentes y, finalmente, Coronas en la región, An está preparado para el emocionante viaje que tiene por delante y para lo que llama la “mayor carrera de nuestras vidas” de su equipo.

“Lo que me motiva es mi familia, especialmente mi mujer y mi hijo recién nacido. Además, mi inspiración también proviene de mi increíble equipo que ha estado conmigo desde el primer día.

El ascenso de categoría nunca se produce solo, así que quiero darles las gracias a ellos y a mis alentadores líderes por este tremendo esfuerzo de equipo. También me propongo mostrarles lo que es posible y alcanzable en esta industria, y creo que lo haré”,

transmitió un An impulsado por sus objetivos.

*ByDzyne no hace afirmación alguna de ingresos. Se necesita un trabajo arduo y dedicación para conseguir ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. De julio de 2020 a junio de 2021, el ingreso anual típico obtenido por un distribuidor de ByDzyne es de 540,05 dólares. Para la divulgación completa de los ingresos, visita www.bydzyne.com/IDS.

