Melissa Martínez y Yesid Rico de ByDzyne, Colombia, logran ser Presidentes 1-Estrella

Ya reconocido como fabricante de algunos de los empresarios más prometedores del mundo, ByDzyne también se está convirtiendo en un punto de referencia para la producción de los dúos dinámicos emergentes más recientes, y este mes reconoce a sus últimos Presidentes 1-Estrella de Colombia, Melissa Martínez y Yesid Rico.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

El matrimonio, originario de Bogotá, la capital colombiana, es nuevo en el mundo de las redes de mercadeo.

Aunque Melissa trabajó durante cinco años como ingeniera civil para algunas empresas de construcción locales y Yesid trabajó como policía durante más de 12 años, siempre tuvieron hambre de más éxito y, sobre todo, de una plataforma más amplia para ayudar y servir a los demás.

Entonces conocieron oportunamente el mundo de la venta directa y a ByDzyne, y ahora ambos creen haber descubierto lo que llevaban años buscando.

“Elegimos ByDzyne por su innovación, legalidad, desarrollo y crecimiento. ByDzyne es una empresa que destaca por su equipo corporativo, visión, educación y formación en desarrollo personal y liderazgo.

Nos sentimos muy agradecidos con ustedes, nuestro equipo directivo, por el esfuerzo de brindarnos siempre la mejor experiencia en nuestro crecimiento.

Sin duda, hemos elegido la mejor empresa y estamos muy felices de tenerlos a todos tan cerca y de aprender de cada uno de ustedes”,

compartió la pareja colombiana.

El equipo ejecutivo de ByDzyne se siente humilde y agradecido por el reconocimiento pero quiere enfatizar que sus nuevos Presidentes 1-Estrella son la prueba viviente de que esta industria y específicamente esta compañía puede ser para cualquiera que sea enseñable y se atreva a soñar.

“¡Felicidades a Melissa Martínez y Yesid Rico por convertirse en nuestros nuevos Presidentes 1-Estrella!

La Nación ByDzyne celebra y reconoce a los dos hoy por sus esfuerzos, dedicación y compromiso con ustedes mismos y su equipo.

Nos encanta que sean una pareja que trabaja y se apoya mutuamente y que no tengan experiencia previa en esta industria.

Son un testimonio viviente de que, con la mentalidad y las personas adecuadas a tu alrededor, todo es posible. Así que no dejen de aprender, visualizar y creer que pueden hacer realidad sus sueños”,

declararon Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

Para Melissa y Yesid, esos sueños siempre han tenido que ver con otras personas. Profundamente motivados para ayudar a más familias a crecer personal y profesionalmente, para demostrar que nunca es demasiado tarde para hacer cambios y volver a soñar, la pareja está ardientemente impulsada a ayudar a su equipo a triunfar.

Aunque tienen la aspiración personal de alcanzar el rango de Presidente 3 Estrellas en un futuro inminente, antes están decididos a hacer todo lo necesario para que los miembros de su equipo se conviertan en nuevos Presidentes.

“¡Nos encanta lo que hacemos! Ayudar a más familias es lo que nos apasiona y nos mueve cada día. También estamos muy agradecidos por esta oportunidad y por todos los que han formado parte de nuestro proceso de crecimiento.

Gracias a Dios por darnos la sabiduría y el entendimiento para mantenernos humildes para aprender y ser enseñables.

También agradecemos a nuestros mentores por darnos las estrategias y a nuestro maravilloso equipo que a través del amor y el trabajo duro nos demuestran que todo es posible y que si decimos comprometidos todos podemos llegar muy lejos”,

expresaron esperanzados Melissa y Yesid.

* ByDzyne hace CERO garantías de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para obtener ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

