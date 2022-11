Matt Garzón de ByDzyne, de Ecuador, logra ser presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

Ejerciendo su fuerza dinámica en la región de América Latina una vez más, ByDzyne continúa produciendo algunas de las estrellas más prometedoras de la industria y esta semana está iluminando al nuevo presidente 1-Estrella Matt Garzón de Ecuador.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Matt, un antiguo subastador de vehículos con ahora casi cinco años de experiencia en redes de mercadeo, ha estado intrínsecamente motivado desde una temprana edad no sólo para trascender en su vida y ser capaz de vivirla al máximo potencial, sino que también lleva un deseo voraz de ver a otros a su alrededor tener éxito.

Ese hambre lo ha llevado a ByDzyne y, con la esperanza de aprovechar su abundancia de oportunidades, el ecuatoriano confía en que ByDzyne promete el resultado más favorable.

“Elegí esta empresa porque nunca había visto un concepto de combinación de productos y servicios, además de un excelente plan de pagos. Elegí esta empresa porque mi equipo y yo podemos crear un patrimonio real.

Y quiero agradecer al equipo ejecutivo de ByDzyne, sin duda. Su enfoque en el bienestar de las personas, el trabajo duro y la excelencia hacen de ByDzyne un verdadero hogar para cualquiera que quiera ganar a lo grande”,

expresó un agradecido Matt.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne y miembros de ese equipo ejecutivo, están encantados con su nuevo líder de Sudamérica, y no pueden ser más optimistas para el viaje que tienen por delante.

“¡Felicidades a Matt Garzón por convertirse en el último presidente de la compañía! La nación ByDzyne te celebra hoy y reconoce tu esfuerzo, determinación y trabajo duro para alcanzar este increíble hito.

¡Sigue creyendo en ti mismo y en tus sueños y sabemos que habrá aún más triunfos en tu futuro!

Estamos muy entusiasmados con lo que está sucediendo en Ecuador y Sudamérica, y sabemos que estamos sólo al principio de algo muy especial”,

declararon los Chong.

El nuevo Presidente 1-Estrella de ByDzyne no podría estar más de acuerdo. Matt está convencido de que las personas que le han guiado y apoyado a lo largo de su historia en ByDzyne han marcado la diferencia y seguirán siendo la punta de lanza de sus futuros logros.

“Sí, trabajo duro y utilizo personalmente la ley de la concentración, pero este logro también se debe a unos mentores increíbles que supieron enseñarme lo que necesitaba y a un equipo extraordinario que sigue siendo toda mi inspiración”,

comparte un apasionado Matt.

Sin aflojar en ningún momento y con la vista puesta ya en convertirse en Presidente 3-Estrellas en los próximos meses y en que al menos 50 personas de su equipo obtengan unos ingresos muy generosos, Matt está ahora más decidido que nunca. Y como siempre, sigue apostando por sí mismo.

“Me gustaría señalar que no vengo de un lugar donde el éxito estaba asegurado. Vengo de una familia en la que no había tantos recursos económicos disponibles. Pero soy un soñador.

Y los soñadores que sueñan un sueño posible son los que están dispuestos a trabajar para hacerlo realidad. Y yo seguiré trabajando, y seguiré soñando”,

comparte Matt con una sonrisa.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o anulación es de 19.901 o el 77,12% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 dólares. El 77,12% de los BA activos han recibido, en conjunto, un importe inferior o igual a esta cantidad. El 22,88% de los BAs activos han recibido, en conjunto, más de esta cantidad. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y complementos que se han recibido

