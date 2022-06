Matías Piriz Alcanza El Rango Presidential Diamond En BE

By Team Business For Home

Los primeros años de Matías Piriz en la industria no fueron nada fáciles.

Por mucho que lo intentara, no conseguía ganar más de 1.500 dólares. Llegó un punto en el que apenas podía permitirse comprar pañales para su hijo. En un último intento por salir adelante en la industria del networking, se unió a BE. Y esa última oportunidad en un sector que le encantaba dio unos resultados increíbles.

En cierto sentido, un tercer intento en la industria parecía muy arriesgado con su situación financiera. Sin embargo, después de estudiar la empresa -especialmente la “visión innovadora, flexible y variable para un mundo con tantos cambios y un plan de compensación agresivo”- Matías supo que era lo que necesitaba.

Hoy, está más que agradecido por haber seguido adelante.

“Sin darlo todo, nada habría funcionado”, reflexiona. Pero sabía que no podía llevarse todo el mérito. “Le doy crédito a mis mentores porque son los que me han permitido aprender y superarme en muchas áreas de mi vida”.

En su ascenso, Matías se refirió al equipo que ahora dirige y a lo mucho que valora su trayectoria con ellos.

“Son gladiadores y visionarios de la vieja y nueva escuela, dispuestos a darlo todo día a día”.

Matías también habló de la tremenda conexión emocional que estableció con los fundadores de BE.

“Me identifiqué con su historia porque yo también he tocado fondo. Pero ellos no se detuvieron ahí. Se levantaron juntos y superaron sus luchas, construyendo un imperio desde las cenizas. Creo mucho en la visión de Moyn, Monir y Ehsaan Islam; por eso todos los días me pongo la camiseta de esta empresa”.

Es este orgullo por la empresa lo que le ayuda a alimentar su pasión por lo que hace a diario. Cree en la visión y la misión, y hace su parte para fomentarlas. Con el tiempo, la empresa atrae a más y más miembros nuevos, ansiosos y hambrientos de éxito.

Matías participa en la contribución a los objetivos de la empresa, asesorando a los más nuevos, igual que le asesoraron a él cuando se unió por primera vez.

“Una de las cosas más increíbles de esta empresa es su capacidad de mejora diaria”, afirma. Para él es fundamental transmitir a los nuevos distribuidores la importancia de los servicios que prestan a los clientes.

Una parte de la empresa con la que está muy satisfecho es la de los productos.

“Tener una plataforma tan completa como la que tenemos en BE hace que todo sea más fácil para una persona sin experiencia. A menudo me asombra lo mucho que se piensa en estos detalles”.

BE tiene las herramientas esenciales para que cualquiera pueda promover aplicaciones y plataformas digitales en sectores como el aprendizaje electrónico, los mercados financieros, el mundo virtual inmersivo, el marketing online y la moda. Los productos enriquecen la vida de clientes de todo el mundo.

También recuerda lo mucho que le ayudó la dirección de la empresa cuando empezó y destaca lo mucho que le han ayudado como líder al ofrecerle orientación constante dentro y fuera de la empresa.

“Mi objetivo es ser el número 1 de la empresa, y mi visión con BE está alineada con mi propósito, que es impactar a 1 millón de personas con mis talentos”.

El objetivo es siempre ver a sus aprendices

“vivir con propósito, abundancia, felicidad y plenitud”.

Para él, el secreto es

“ser consciente de que estás en una empresa en la que el compañero es escuchado y valorado, en la que siempre buscan mejorar, en la que buscan la excelencia y, sobre todo, conectan con tus objetivos y metas”.

Él describe una empresa llena de corazón y de ambición, con unos principios que marcan el camino. Para Matías Piriz, esa empresa es BE.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son del individuo específico representado en el artículo y no de BE, y no son respaldadas oficialmente por BE. Este artículo es solo para fines de referencia y no pretende garantizar ganancias, ya que cualquier garantía de ganancias sería engañosa.

No se puede ganar dinero en BE sin realizar ventas reales a clientes. Las afirmaciones sobre las ganancias o el estilo de vida que se mencionan en la presentación se atribuyen a personas concretas y no tienen ninguna relación con tus resultados – Declaración de Divulgación de Ganancias Detallada www.berules.com/be-earning-disclosure-statement

