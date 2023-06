Mariana Darias de ByDzyne, Venezuela, Alcanza El Puesto De Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

Líderes inspiradores en el mundo de las redes de mercadeo siguen surgiendo de ByDzyne, y la trascendental compañía tiene otra poderosa líder en ascenso con la llegada de la nueva Presidente 1-Estrella Mariana Darias de Venezuela.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Mariana, una empresaria venezolana en ascenso de 29 años que actualmente reside a más de 7.000 kilómetros de distancia, en la hermosa isla de Tenerife (España), siempre ha sido una fiel creyente de que la verdadera alegría y la libertad surgen de las personas que persiguen sus sueños.

Aunque ella misma dedicó su esfuerzo y su tiempo a las ventas y a la comercialización visual en numerosas tiendas de moda de toda España, siempre supo que estaba destinada a más. Quería crecer y desarrollarse como persona, apoyar a su familia y, lo más importante, dejar un impacto duradero en el mundo.

En 2020, Mariana realmente comenzó ese viaje para lograr esos objetivos. Fue introducida a la industria de ventas directas e inmediatamente se enamoró de la oportunidad de un cambio radical y transformador. Mariana cree que ahora está viviendo ese sueño y consigue hacerlo en una empresa que no se conforma con nada menos que extraordinario.

“Decidí unirme a ByDzyne porque es una empresa que me permite llegar a diferentes nichos de mercado, ofreciendo servicios y productos de gran valor a una amplia gama de clientes.

También tengo una gran confianza en el equipo corporativo; ha sido un equipo familiar y ejecutivo ejemplar que ha sabido dirigir este negocio con transparencia y ha cosechado éxitos desde sus inicios.

Esta es una característica vital para poder construir el futuro de forma sólida y sostenida.

Quiero agradecer a todos ellos por darnos la oportunidad de crear un ambiente armónico y altamente profesional y por desarrollar una empresa que día a día asegura el bienestar y la satisfacción de todos y cada uno de sus integrantes”,

compartió una agradecida Mariana.

El equipo ejecutivo de ByDzyne reconoce las agallas y la resistencia de Mariana, y cree firmemente que su actitud positiva y su convicción son lo que ha marcado la diferencia.

“Felicidades a nuestra nueva Presidente 1-Estrella Mariana Darias de Venezuela.

Junto con la Nación ByDzyne, celebramos hoy su maravilloso logro como resultado de su determinación, ética de trabajo y perseverancia.

Ella es un nuevo recordatorio de que nunca debemos dejar de creer en los sueños que están en nuestros corazones y ser optimistas durante todo el proceso.

Confía en ese proceso, Mariana, y recuérdate a menudo que tu ‘por qué’ merece la pena”,

transmiten Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

Mariana no podría estar más de acuerdo. La nueva Presidente 1-Estrella de ByDzyne atribuye a sus mentores, a su entregado equipo y a su comprensiva familia el haber sido pilares fundamentales en su ascenso al estrellato, y está segura de que son la razón por la que sigue luchando por sus sueños. Como siempre ha hecho desde que era pequeña, Mariana sabe que la vida consiste en ayudar y apoyar a los que te rodean.

“Lo que me motiva cada día a seguir trabajando son los propósitos de mi equipo, que terminan convirtiéndose en los míos. Este es un viaje que honestamente tiene más que ver con lo espiritual que con lo físico.

Poder impactar vidas, desarrollarte mental y personalmente, ver a tu equipo cumplir sus sueños, ayudar a otros, es lo que realmente me mueve a hacer las cosas.

Tengo un propósito claro y es poder vivir juntos en plena libertad.

Considero a mi equipo como parte de mi familia y cuando creas desde el amor, la gratitud y el servicio, todas las metas personales que tienes son el resultado de ayudar a los demás. Eso es realmente especial”,

comenta agradecida Mariana.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

The post Mariana Darias de ByDzyne, Venezuela, Alcanza El Puesto De Presidente 1-Estrella appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/06/mariana-darias-de-bydzyne-venezuela-alcanza-el-puesto-de-presidente-1-estrella/