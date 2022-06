Marc Isaac, de ByDzyne, alcanza el rango de presidente de 1 estrella

By Nicole Dunkley

Sin importar el continente, ByDzyne sigue descubriendo algunas de las estrellas jóvenes más brillantes de la industria, y este mes presenta a su más reciente Presidente 1 estrella de los Estados Unidos, Marc Isaac.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de 15 días.

Isaac, que actualmente reside en Houston, Texas, ha estado aprendiendo los detalles del marketing de redes durante los últimos 12 años.

Motivado por construir una vida y una cultura mejores para la gente de Filipinas, su país de nacimiento, el nuevo presidente de 1 estrella ha estado anhelando una oportunidad duradera para cambiar realmente la vida de la gente local de allí.

Tras más de una década en el sector, está seguro de que ByDzyne le ofrece precisamente eso.

“ByDzyne es la primera empresa de este tipo; aprovecha las mayores tendencias que son actualmente relevantes y novedosas.

También permite la expansión internacional gracias a los productos digitales, así como la posibilidad de viajar y crear recuerdos que durarán toda la vida.

Además, me siento muy afortunado de trabajar con el equipo ejecutivo de BD porque realmente entienden lo que es estar en el campo y pueden relacionarse porque estuvieron en nuestros zapatos una vez y también fueron los que más ganaron en la industria”,

expresó Isaac.

El equipo ejecutivo de ByDzyne también está agradecido por los líderes como Isaac, que son motivados, enseñan y trabajan en equipo, cualidades que creen que marcan la diferencia.

“¡Felicidades a Marc Isaac y a este maravilloso logro de convertirse en un presidente de 1 estrella!

La Nación BD celebra contigo hoy, reconociendo su dedicación, esfuerzos y tenacidad en el logro de sus objetivos.

Gracias por ser entrenable: eso le ha ayudado a destacar aquí en Estados Unidos y creemos que es una fortaleza muy valiosa”,

compartió Chad Chong, cofundador de ByDzyne.

El empresario de 31 años está de acuerdo. Junto con ese afán de aprendizaje, atribuye su fe en Dios, en sus mentores Danny Bae y Michael An, dos de los líderes destacados de ByDzyne, así como en su equipo, que ha sido la base de sus primeros triunfos en la empresa.

“Tengo un equipo increíble a mi alrededor. Este logro -llegar a ser presidente de 1 estrella y miembro del club de Chairman en mis dos primeras semanas aquí- se debe a ese trabajo duro sin parar, a esa capacidad de entrenamiento y orientación de mis mentores, y a mi corazón para ver a los demás hacerlo bien.

Me encanta la gente y realmente quiero que la gente gane aquí en ByDzyne”,

compartió Isaac.

Aunque el tejano ya está soñando con lo que viene, quiere seguir devolviendo. Junto con su deseo de llevar un grupo masivo a la convención de ByDzyne en Ecuador a finales de este mes, así como de avanzar en el ranking para convertirse algún día en un corona 3 estrellas, Isaac cree que un consejo ayudará a cualquiera a impulsarse hacia mayores alturas.

“La mejor inversión que he hecho ha sido en mi fe. Porque en tu viaje hacia la cima, no se trata de ‘si’ la necesitas, sino de ‘cuándo’.

La fe como fundamento te ayudará a construir algo tan sólido y a largo plazo, y es exactamente por eso que sé que yo y mi equipo promoveremos muchos Coronas aquí en ByDzyne”,

transmitió un decidido Isaac.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. En el año 2020, el ingreso anual típico obtenido por un Embajador de Marca activo de ByDzyne es de 540,05 dólares y la cantidad media de comisiones, bonificaciones y sobreprecios recibidos por todos los Embajadores de Marca activos en ByDzyne es de 0,00 dólares. Para ver la información completa sobre los ingresos, visite www.bydzyne.com/IDS

