Lucas Bazán, De Argentina Logra El Rango Diamante En ZETA

Lucas Bazán, un joven de tan solo 25 años de edad, se posiciona como el nuevo diamante de Argentina, con comisiones por más de 40.000 USD al mes.

ZETA sigue construyendo historias de éxito y en esta ocasión uno de los jóvenes de mayor proyección en los últimos meses para la compañía, se posiciona con un nuevo rango, dejando claro que ARGENTINA es una de las potencias en la industria del network marketing.

A sus 17 años, Lucas decidió emprender a través de la educación, buscando diferentes alternativas de aprendizaje que le permitieran crecer profesional y financieramente. Ha sido una persona determinada y enfocada en cumplir sus objetivos, dispuesto a aprender y a buscar personas que lo guíen a un camino lleno de éxito.

“Todo lo que he conseguido lo he hecho gracias a mis ganas de crecer, nadie estaba para ayudarme, hasta que conocí a mi mentor Allan Badilla que junto con ZETA GROUP han hecho que logre estar en el punto más alto de mi carrera,”

Menciona, Lucas Bazan diamante ZETA.

Hace dos años este joven empresario se dedicaba al mundo de las finanzas, adquiriendo habilidades que le han permitido administrar su capital a tener una clara gestión de riesgo, esto lo llevó a conseguir un master en finanzas y a generar un negocio rentable para su familia en menos de 3 años.

Todo crecimiento de una persona parte de lo aprendido en casa y este fue uno de esos casos, Lucas Bazan es un líder agradecido con las enseñanzas de su madre, quien hasta la fecha ha sido su mentora y acompañante en toda su formación, su ética de trabajo y consejos, han hecho que este líder se convierta en un emblemático diamante para Argentina.

Su ímpetu lo llevó a compartir todo lo que durante años ha aprendido y decidió apoyar a las personas, esto hizo que volviera a la industria del network marketing junto a ZETA GROUP, compañía que tiene como enfoque formar a empresarios exitosos para la nueva era digital.

“Yo te voy a apoyar y a guiar, te voy a enseñar como se mueve este mundo y daré cada tiempo de mí para ti, para tu esposa y el pequeño bebe que viene en camino, sé que con mi ayuda, lograrás lo que mereces, esto no es solo por ustedes sino también para el futuro de sus hijos,”

Palabras de Allan Badilla.

La visibilidad y claridad de este emprendedor lo llevará a lograr grandes cosas. Además, será la clave para el posicionamiento de Argentina como una de los países más fuertes en los negocios digitales.

ZETA es un compañía enfocada en crear emprendedores dedicados a la nueva economía digital, durante sus primeros 11 meses ha venido creando diferentes oportunidades de crecimiento para las personas que estén dispuestas a generar otra fuente de ingresos a través de la educación, así fue el caso de Lucas Bazan quien ahora es un referente para las futuras generaciones junto a su esposa que también forma parte de la compañía.

Sin duda ZETA GROUP está dando pasos gigantes, apoyando a emprendedores jóvenes a desarrollar sus habilidades en el ámbito financiero y profesional.

“SI LA SUERTE EXISTE TIENE QUE ENCONTRARTE TRABAJANDO”

Lucas Bazán, Diamante ZETA.

