Los suramericanos Christian Burbano y Paula Montañez, de ByDzyne, alcanzan la categoría de Presidente 1-Estrella

By Team Business For Home International

Es un nuevo año, pero ByDzyne continúa con su ya conocida tradición de producir algunas de las nuevas estrellas más brillantes de la industria, y este mes, tiene otra pareja latina que destacar, con la aparición de sus nuevos Presidentes 1-Estrella, Christian Burbano y Paula Montañez.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Christian, ex ingeniero automotriz y coach de negocios de Quito, Ecuador, y Paula, ex cosmetóloga y especialista en salud de Bucaramanga, Colombia, tienen sólo cinco años de experiencia en la industria, pero han ascendido rápidamente en estatus e influencia local.

Aunque han creado organizaciones en toda América Latina, incluidos equipos en Ecuador, Argentina, Chile y Colombia, la pareja buscaba una empresa en la que pudieran encontrar innovación y longevidad. Con ByDzyne, están convencidos de que han dado en el clavo.

“Lo que diferencia a ByDzyne de todo lo que hemos visto son los valores y el corazón de sus propietarios y la excelencia con la que trabajan.

Es una empresa guiada por personas que recorrieron el mismo camino que los empresarios independientes del sector.

Además, hay cuatro factores que diferencian a ByDzyne del resto: el plan de compensación, los productos, el momento oportuno y el liderazgo”,

explican Christian y Paula.

Ya se trate de un plan de compensación que la pareja cree que es el más generoso que han visto nunca en el sector, de productos que captan las tendencias más candentes del mercado, de la creencia de que actualmente es el momento más adecuado para el crecimiento personal y empresarial, o de mentores que siguen invirtiendo y formando a la generación venidera, Christian y Paula creen que el equipo ejecutivo de ByDzyne ha inclinado totalmente la balanza en el panorama del marketing de redes.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, no podrían estar más de acuerdo. No sólo creen que líderes como Christian y Paula los que hacen que la empresa sea única, sino que confían en que los propietarios de la empresa y el equipo ejecutivo han trabajado enérgicamente para perforar el billete de ida de ByDzyne hacia la relevancia mundial.

“Felicidades a Christian Burbano y Paula Montañez por convertirse en los últimos presidentes 1-Estrella de ByDzyne.

La Nación ByDzyne los celebra hoy a ambos y reconoce su diligencia, esfuerzo y tenacidad para lograr esta maravillosa hazaña. Son un testimonio vivo de que la empresa es para cualquiera que esté dispuesto a trabajar duro por sus sueños.

En eso consiste ByDzyne. Estamos muy orgullosos de los productos y las oportunidades que ofrece, y sabemos que ByDzyne está preparada para un éxito aún mayor”,

declararon los Chong.

Firmes creyentes en la esperanza de esta industria y en que está hecha a mano para cualquiera que tenga un sueño, los nuevos presidentes 1-Estrella de ByDzyne se han mostrado muy agradecidos por el proceso y por las personas que han destacado a lo largo de su trayectoria.

“Este triunfo refleja una decisión que tomamos juntos para crecer e impactar a más personas con esta oportunidad.

También sería imposible sin nuestros mentores, el Sr. Gustavo Salinas y la Srta.

Daniela Álvarez, quienes nos han brindado todo su apoyo desde el primer día, cuando no sabíamos absolutamente nada sobre esta industria, la formación de equipos o el liderazgo.

Hoy, gracias a su guía, apoyo, tutoría y amistad, hemos cambiado nuestro estilo de vida y nos hemos fortalecido para el futuro”,

compartieron los líderes ecuatorianos.

Ese futuro empieza ahora. Christian y Paula se centran en los objetivos que tienen por delante y están ansiosos por dejar huella, crear historia en el sector y transformar vidas en todo el mundo.

“Lo que nos motiva es influir positivamente en la vida de muchas personas en todo el mundo y transformar su futuro y su destino.

Con eso, nuestra meta es crecer en nuestro país en las principales ciudades y crear una organización internacional en México, Colombia, Chile, Perú y Latinoamérica, con organizaciones de más de 200 personas en cada país.

También aspiramos a tener Diamantes y presidentes en nuestra organización, y pretendemos ser Coronas de la empresa y catapultarnos a estar algún día en el Top de Ganancias de la Industria a nivel mundial”,

impartieron Christian y Paula.

ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para obtener ingresos sustanciales.

Source:: https://www.businessforhome.org/2024/01/los-suramericanos-christian-burbano-y-paula-montanez-de-bydzyne-alcanzan-la-categoria-de-presidente-1-estrella/