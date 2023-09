Los colombianos Bleydiyan García y Yadir Martínez de ByDzyne logran ser Presidentes 1-Estrella

By Nicole Dunkley

Las parejas poderosas e influyentes están en alza en las redes de mercadeo y particularmente en la prometedora región de Latinoamérica, y ByDzyne ha revelado sus últimas superestrellas con la llegada de los nuevos Presidentes 1-Estrella Bleydiyan García y Yadir Martínez de Colombia.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Bleydiyan y Yadir, un matrimonio del centro de la ciudad de Villavicencio, Colombia, vienen de negocios tradicionales de venta de carros (Bleydiyan) y gestión bancaria (Yadir).

Aunque aprecian su amplia experiencia en el servicio al cliente y la negociación, el mundo de oportunidades personal y profesional de las redes de mercadeo junto con la capacidad de inspirar a los demás les dejó boquiabiertos.

Poco más de dos años después de iniciarse en el sector, Bleydiyan y Yadir creen haber encontrado lo que siempre habían soñado.

“Siempre soñé con formar parte de una verdadera empresa de network marketing y encontré en ByDzyne lo que buscaba: crecimiento personal, crecimiento profesional, liderazgo, trabajo en equipo, viajar y cumplir mi propósito en la tierra de ayudar a muchas mujeres en el mundo.

Además, desde el día en que tuvimos la suerte de conocer a los dueños de ByDzyne, nos han acogido con calidez y cercanía, haciéndonos sentir parte importante del equipo. Lo que más valoramos es su disposición a compartir con nosotros todos sus conocimientos y experiencia.

Nos animan a aprender de ellos, a crecer y a alcanzar nuestros objetivos profesionales, al tiempo que nos guían con sabiduría y paciencia. Esta cultura de colaboración y apertura nos ha permitido desarrollarnos como profesionales y construir relaciones sólidas en esta gran familia que, como nosotros, cree en Dios como Rey y Salvador”,

expresó agradecida Bleydiyan.

“Hoy me siento muy seguro de estar en el lugar adecuado, en una empresa sólida, con un propósito claro y de la mano de Dios, que es lo que me transmiten los propietarios, y a medida que pasan los días tengo la certeza de que vamos a llevar esta organización a muchas generaciones”, añadió Yadir.

El equipo ejecutivo de ByDzyne está muy orgulloso de los líderes colombianos, y cree que su fuerza como pareja para servir a los que les rodean es fundamental para el éxito a largo plazo.

“¡Felicidades a Bleydiyan y Yadir por convertirse en los nuevos Presidentes 1-Estrella de ByDzyne!

La nación ByDzyne reconoce hoy su duro trabajo y dedicación, y celebra este maravilloso logro con ustedes y su familia.

Nos encanta que ambos estén haciendo esto juntos, apoyándose mutuamente para lograr sus sueños a través de todos los altos y todos los bajos.

Sigan animándose mutuamente y no se cansen de servir a vuestro equipo y a la gente que los rodea. Es lo que marca la diferencia y los catapultará aún más alto”,

declararon Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

La pareja, que sólo agradece la plataforma para motivar a la gente a perseguir sus sueños, destaca su fe en Dios, el apoyo inquebrantable de sus mentores y la colaboración de su esforzado equipo como los pilares de su ascenso al éxito y la base firme para los retos que tienen por delante.

“La dedicación y el trabajo multiplicados por la fe más el apoyo incondicional de nuestros mentores, Bairon Choconta, Korab Kozgori y Andrés Apontte, son la fórmula perfecta para alcanzar cualquier meta. Su guía y liderazgo han sido fundamentales para el crecimiento y consolidación de nuestro equipo.

Cada miembro de nuestro equipo también ha tomado decisiones audaces y ha puesto lo mejor de sí mismo en cada paso del camino.

Juntos hemos superado obstáculos y retos, demostrando que con determinación y trabajando en la misma dirección, todo es posible. Este logro no sólo nos llena de orgullo, sino que también nos motiva para seguir en nuestro camino hacia el progreso, el éxito y la excelencia sostenida”,

compartieron los nuevos Presidentes 1-Estrella de ByDzyne.

Aunque Bleydiyan y Yadir han disfrutado de sus recientes logros, ahora están a la caza de convertirse rápidamente en Presidentes 2-Estrellas y alcanzar finalmente el prominente rango de Corona.

Independientemente de cuándo se hagan realidad esos logros, sus corazones siguen impulsados a inspirar a sus hijos y a millones de familias de todo el mundo a romper las cadenas de las cargas financieras, a predicar con el ejemplo en el servicio y la gratitud, y a construir una vida impulsada por la fe con un éxito compartido por ellos y por toda su organización.

“Soy una mujer que cree en Dios y cuya vida está impulsada por el amor y la fe. A través de los procesos, encuentro fuerza y aprendizaje, sabiendo que cada paso forma parte del plan de Dios.

Reconozco que Dios me ha destinado a un propósito extraordinario, y por eso acepto los retos con valentía.

Siempre busco elevar mis estándares y superar mis límites, sabiendo que el verdadero éxito no es sólo alcanzar metas, sino ser coherente con mis principios y valores. En cada paso que doy, mi mayor deseo es honrar a Dios y ser una luz en el mundo”,

proclama motivada Bleydiyan.

“Como persona, mi principal objetivo es servir y aportar valor a las personas, procurando facilitar el trabajo del equipo con eficacia y diligencia.

Me caracterizo por ser un solucionador de retos, afrontando cada obstáculo con determinación y creatividad. Además, me gusta estar con mi mujer y mi familia, ya que encuentro en su compañía el apoyo y la felicidad que me motivan a ser cada día una mejor versión de mí mismo.

Mi pasión por ayudar a los demás y mi dedicación a mi familia son la base de mi compromiso de contribuir positivamente en todos los aspectos de mi vida”,

concluyó Yadir.

ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para obtener ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobrecomisión es de 19.901 o el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

The post Los colombianos Bleydiyan García y Yadir Martínez de ByDzyne logran ser Presidentes 1-Estrella appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/09/los-colombianos-bleydiyan-garcia-y-yadir-martinez-de-bydzyne-logran-ser-presidentes-1-estrella/