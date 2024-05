La Venezolana Samy Arias, de ByDzyne, Alcanza la Categoría de Presidente 1-Estrella

By Team Business For Home International

Recién cumplidos los cinco años, ByDzyne ha vuelto incrementa su momentum contagioso con la llegada de su nueva estrella, Presidente 1-Estrella, desde Venezuela, Samy Arias.

A sus 32 años, esta dinámica venezolana, que ahora reside en Ecuador, ha tomado por asalto la industria del mercadeo en red con su dedicación inquebrantable y liderazgo inspirador. Ella personifica la visión y el compromiso de la empresa empoderando a los miembros de su equipo a transformar vidas en todo el mundo.

Aunque el viaje de Samy con ByDzyne comenzó hace tres años, ella ha sido miembro leal y entusiasta desde entonces. Reflexionando sobre su decisión de unirse a ByDzyne, Samy afirma apasionadamente: ¡Su liderazgo y su visión! Ellos me inspiran para construir y desarrollarme con esta empresa.

La admiración por la dirección de la empresa y sus líderes no sólo ha alimentado su determinación, sino que también le ha recordado que el apoyo lo es todo en esta industria. En su mensaje al equipo ejecutivo de ByDzyne, Samy expresa su sincera gratitud, reconociendo su papel crucial en su éxito.

“Me gustaría dar las gracias a cada uno de ustedes porque creo que sin el equipo ejecutivo, la logística y el apoyo que brindan no sería posible alcanzar nuestros objetivos; ¡son fundamentales para nosotros!”

La trayectoria de Samy ha estado marcada por su capacidad para conectar profundamente con los miembros de su equipo, ayudándoles a alcanzar sus objetivos y a elevar sus convicciones personales. Su motivación surge del deseo de crecer y predicar con el ejemplo.

“Me motiva ayudar a mucha gente y a mi familia,” afirma, haciendo hincapié en su compromiso de tener un impacto positivo.

Los objetivos y el ascenso de rango son producto y consecuencia de una acción masiva, de tomar una decisión y también de creer en uno mismo. Ser consciente y decidir desarrollarme en esta industria, hacerlo profesionalmente a largo plazo y como única opción de vida ha sido vital para mi crecimiento.

Pero, sobre todo, hacerlo desde el corazón y con un interés genuino por las personas de mi equipo es de lo que realmente se trata!”

Chanida Puranaputra, presidenta de ByDzyne, está eufórica por la última Presidente 1-Estrella de la empresa, y cree que el hambre de Samy por servir a quienes la rodean la catapultará a un éxito tremendo.

“Felicitaciones a nuestra nueva Presidente 1-Estrella de Venezuela, Samy Arias. Samy, estamos muy orgullosos de ti y te celebramos hoy por tu duro trabajo, dedicación y resistencia para alcanzar el prestigioso rango de Presidente.

Creemos que la forma en que amas a las personas y quieres hacer todo lo posible para apoyarlas es lo que te distingue. Mientras sigues creciendo en esta industria, ¡nunca lo olvides! Sigue creyendo en ti misma, ayudando a los demás, y sabemos que llegarás lejos,”

exclamó una alegre Chanida.

De cara al futuro, los objetivos de Samy con ByDzyne son ambiciosos, pero se basan en la visión de la empresa.

“Mi esperanza es co-crear juntos hasta que pueda alcanzar y lograr mis objetivos. Sobre todo, deseo ayudar a la empresa a cumplir su visión y llevar a ByDzyne a su máximo potencial,”

declara Samy.

Percibe a ByDzyne no sólo como un éxito a corto plazo, sino como un líder del sector a largo plazo, preparado para convertirse en una empresa que bata récords y desarrolle el mayor número de millonarios.

La visión de Samy para cambiar el mundo encaja perfectamente con el espíritu de ByDzyne.

“Creo que la manera de cambiar el mundo es cambiándonos a nosotros mismos desde dentro. Si yo cambio, todo cambia y creo que ByDzyne es exactamente eso.

Destaca el aspecto único de ByDzyne que la distingue: El liderazgo nos permite crecer desde dentro hacia fuera con una mentalidad centrada y una conexión con Dios. Estas dos cosas nos ayudarán a impactar muchas vidas.”

A medida que Samy Arias se convierte en la nueva Presidente 1-Estrella de ByDzyne, su historia sirve como testimonio inspirador del poder de la fe, la conexión y la búsqueda incansable de los propios sueños. Su viaje es un faro de esperanza y motivación para todos los aspirantes a líderes en la industria del marketing de redes.

ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/01/2022 y el 31/12/2023: El número de Brand Ambassadors (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobrecomisión es de 18.963 o el 76,1% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 76,1% de los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 23,9% de los BA en activo han percibido, en conjunto, más de este importe. El importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas por todos los BA en activo es de 1.286,03 $. Para consultar el IDS completo, visite www.bydzyne.com/IDS.

