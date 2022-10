La Venezolana Marjelis Fernández, de ByDzyne, consigue ser presidente 2-Estrellas

By Nicole Dunkley

Las personas y las historias inspiradoras siguen siendo uno de los muchos latidos de ByDzyne, y este mes la empresa destaca a la nueva presidente 2-Estrellas, Marjelis Fernández, de Venezuela, y su conmovedor relato de cómo ByDzyne no sólo le ayudó a salvar su vida, sino también la de su hija.

*Un presidente 2-Estrellas genera más de 400.000 dólares de facturación en dos semanas o menos.

En 2020, a la menor de los hijos de Marjelis y su marido Rocke, Alessia, se le diagnosticó desnutrición infantil aguda con sólo dos meses de edad.

El miedo se apoderó rápidamente del espíritu de Marjelis, y lo desconocido se convirtió en el agente abrumador. Aun así, la madre latinoamericana sabía que debía mantener la calma y concentrarse en cómo mantener a su familia y a su pequeña hija.

Y eso es exactamente lo que hizo. Durante los días y meses siguientes, Marjelis se dedicó a trabajar: se formó en el desequilibrio nutricional y su efecto en el cuerpo, superó la ansiedad de lo que le iba a pasar a su dulce hija y se ocupó de recuperarse del golpe financiero de la pandemia y de su impacto en los múltiples negocios tradicionales de ella y su marido, explorando el inexplorado pero fascinante mundo de las redes de mercadeo.

Tres años después, todo va bien para Marjelis, la pequeña Alessia y el futuro de la familia.

No sólo su hija pequeña está fuerte y sana, sino que esta madre de 38 años de Maracaibo (Venezuela) pero ahora reside en los Estados Unidos ha invertido los últimos años en las redes de mercadeo y ha visto cómo se reavivan sus sueños.

“Las redes de mercadeo me han permitido volver a soñar, recuperar a mi bebé de la desnutrición, recuperarme económicamente de la pérdida de nuestros negocios tradicionales debido a la pandemia, vivir en seis países diferentes y, en definitiva, cumplir los sueños de mis hijos.

Hoy, mi mayor deseo es poder ayudar e inspirar al menos a 100.000 mujeres en el mundo para que se enfrenten a sus miedos, crean más en sí mismas y crean que pueden dar a su familia todo lo que desean”,

expresó una animada Marjelis.

Y está segura de que no hay mejor lugar para hacerlo que ByDzyne. La empresaria venezolana supo que había vuelto a encontrarse a sí misma, y lo hizo atribuyéndose a un vídeo de motivación que vio hace años en el que aparecía la presidente de ByDzyne, Chanida Puranaputra, de la que dice que estaba llena de pasión, visión y cariño.

“Me gustaría expresar mi más profunda gratitud al equipo ejecutivo de ByDzyne y a mis mentores: Nat y Chanida, Dave, Chad y Nattida, y Sophia.

Todos ustedes son unos líderes impresionantes con una ética de trabajo que nos inspira a ir aún más lejos, y sólo quiero darles las mayores gracias.

Sentí que había perdido el derecho a soñar y ByDzyne me devolvió esa posibilidad. Estaré siempre 100% agradecida”,

compartió una agradecida Marjelis.

Chanida, cofundadora de ByDzyne, se siente muy humilde por la confesión de Marjelis y cree que es un testimonio vivo de la maravilla y la restauración que pueden aportar esta industria y esta empresa.

“¡Felicidades a Marjelis Fernández por convertirse en nuestra última presidente 2-Estrellas! Me encanta tu historia y me conmueve mucho tu perseverancia.

Te mereces todo esto y más. No puedo esperar a ver cómo inspiras a más personas, a más mujeres y a más familias a vivir sus sueños.

Gracias por compartir tu historia y tu vida con nosotros, y estamos deseando ver lo que te depara el futuro”,

reveló Chanida.

La nueva presidente 2-Estrellas de ByDzyne también atribuye a sus otros mentores, Samer y Paula, a sus tres hermosos hijos, Rocke Alessandro, Samantha y Alessia, así como a su equipo de líderes todo el éxito reciente.

Cree firmemente que ha sido su apoyo inquebrantable, junto con su decisión, su concentración absoluta y su confianza en sí misma, lo que ha transformado sus sueños en realidad.

Y sus objetivos siguen creciendo. Esta líder sudamericana, Profesional en ingeniería industrial y con una amplia experiencia en el mundo de los negocios, que incluye la propiedad de un restaurante y una fábrica de perfumes, tiene como próximo objetivo principal crear al menos dos nuevas líneas de Presidentes y 5 nuevos Diamantes en los próximos 90 días.

Marjelis está segura de poder hacerlo. Ha vivido según su lema de vida desde el primer día y cree en él ahora más que nunca.

“Si tienes miedo, hazlo comprendiendo tu miedo, pero hazlo. Y repite esta frase: ‘si sueñas con algo, ve a por ello, y no dejes que nadie te diga que no puedes conseguir algo’.

Si sueñas con algo, ¡ve a por ello!”. Esto me ha llevado a exigirme más y a superar todos los retos que la vida nos ha presentado.

Estoy enormemente agradecida a Dios, a mi amor, a esta industria, a la empresa, porque apenas estamos empezando y me emociona saber todo lo que vamos a lograr junto con nuestro equipo”,

declaró una esperanzada Marjelis.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar.

