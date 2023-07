La Venezolana Jonna Sánchez de ByDzyne Alcanza la Categoría de Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

ByDzyne sigue dando a conocer a algunos de los nuevos líderes más destacados de la industria, y tiene otra joya entre manos con la aparición de Jonna Sánchez, la nueva Presidente 1-Estrella de la empresa, procedente de Venezuela.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Jonna, una emprendedora venezolana de 29 años que actualmente reside en el país del sur de Europa, Portugal, trabajó principalmente en modelos de negocio tradicionales como antigua psicóloga y diseñadora antes de encontrar la industria del marketing multinivel.

Dos años después y ya instalada en ByDzyne, la líder venezolana cree que su vida es completamente diferente a la que tenía en 2020.

“La industria de redes de mercadeo transformó mi vida por completo. Y ByDzyne también.

Es una empresa en constante evolución, que trabaja directamente con las tendencias que mueven la economía del mundo actual”,

compartió Jonna.

El equipo ejecutivo de ByDzyne está entusiasmado con su nuevo líder, y coincide en que la adaptación a los distintos entornos y mercados económicos por los que atraviesa el mundo es lo que distingue a la empresa.

“¡Felicidades a nuestra nueva Presidente 1-Estrella de Venezuela, Jonna Sánchez!

Hoy reconocemos tus esfuerzos, tenacidad y perseverancia, Jonna, y creemos que con ese empuje te esperan aún más victorias.

Tienes razón en que esta empresa evoluciona continuamente hacia las últimas y mejores tendencias, y nunca dejaremos de creer en la innovación y las oportunidades”,

declararon Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

La líder de 29 años atribuye su imparable ética de trabajo, su educación y su fe en Dios como factores decisivos en su reciente ascenso de rango, junto con sus inestimables mentores y el equipo que ha estado a su lado desde el principio.

Jonna, que también está profundamente motivada para influir en la vida de las personas y, al mismo tiempo, cambiar los patrones generacionales de escasez de ingresos de su familia, se ha fijado como próximo objetivo profesional alcanzar el distinguido rango de Corona el año que viene. En cuanto a lo que hará falta para conseguirlo, la dirigente venezolana lo expresa de forma bastante sencilla.

“Simplemente no sé lo que significa rendirse”,

expresó una sonriente Jonna.

* ByDzyne no garantiza CERO ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para obtener ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobrecomisión es de 19.901 o el 77,12% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

The post La Venezolana Jonna Sánchez de ByDzyne Alcanza la Categoría de Presidente 1-Estrella appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/07/la-venezolana-jonna-sanchez-de-bydzyne-alcanza-la-categoria-de-presidente-1-estrella/