La Top Leader Miriam Chilante Sceglie Impact Global

Impact Global, azienda leader nel network marketing, è orgogliosa di dare il benvenuto a Miriam Chilante nel suo team. In qualità di rinomata leader di network marketing in Italia, Miriam apporta una vasta esperienza e conoscenza, avendo aiutato centinaia di professionisti a raggiungere il successo attraverso la monetizzazione strategica e la creazione di idee imprenditoriali.

Miriam ha costruito in pochi anni un vasto network internazionale di professionisti, grazie alla formazione che fornisce a tutto il suo team. Il suo programma è disponibile in cinque lingue diverse, promuovendo la crescita globale e l’internazionalizzazione del business.

Attraverso la sua formazione, Miriam fornisce al proprio team le competenze essenziali per migliorare la redditività e garantire la lunga durata del business, comprese tecniche di vendita, comunicazione efficace, leadership, public speaking e padronanza dei social media.

In un mercato in rapida evoluzione, le esigenze dei clienti stanno cambiando e la nuova generazione di networker richiede una strategia globale che sia al passo con le tendenze del mercato, offra prodotti desiderabili e fornisca risultati economici tangibili. Miriam riconosce che la passione e la motivazione sono essenziali, ma è ancora più fondamentale offrire prodotti che forniscano soluzioni a domande del mercato senza risposta per rimanere fortemente motivati.

“In Impact Global, la nostra passione è consentire alle persone di sbloccare il loro pieno potenziale e diventare la migliore versione di se stesse. Siamo entusiasti di unire le forze con un leader eccezionale come Miriam per realizzare cose straordinarie insieme.

Mentre continuiamo ad espanderci a livello globale, siamo felici di attivare nuove partnership lungo il percorso. Mentre la crescita è entusiasmante, la capacità di crescere insieme a persone che la pensano allo stesso modo e che condividono i nostri valori e la nostra visione è davvero qualcosa di straordinario.”

Luigi Di Salvo, CSO

Per avere successo in questo business, le persone devono esserne affamate e sapere esattamente cosa vogliono. La gestione degli stati emotivi fluttuanti è una delle maggiori sfide, che richiede un livello di disciplina coerente e solido. Impact Global fornisce la formazione per sviluppare queste caratteristiche chiave, consentendo alle persone di raggiungere gli obiettivi desiderati.

Miriam ha scelto Impact Global per la sua trasparenza, forza e missione chiara. L’azienda offre un piano di guadagni che premia i leader e le persone che sanno scegliere, confidando che Impact Global stia aprendo una nuova strada nel settore. In un momento caratterizzato da forte evoluzione nel network marketing, le persone sono pronte per cambiamenti significativi e nuovi obiettivi. Impact Global offre la libertà di scegliere e l’opportunità di intraprendere una nuova avventura e accettare una grande sfida.

Miriam e il suo team sono entusiasti di far parte di questo movimento rivoluzionario. Alla domanda sul perché abbia scelto Impact Global, Miriam risponde:

“La forza di Impact Global risiede nella sua chiarezza. La chiarezza della sua missione ha immediatamente catturato la nostra attenzione e ne abbiamo riconosciuto il grande potenziale. Sebbene essere i primi ad entrare in un mercato comporti responsabilità, impegno e dedizione significativi, sono proprio queste sfide che rendono la vita appagante.

Sono entusiasta del futuro che ci aspetta e non vedo l’ora di far parte di un team che sta facendo la differenza nel mondo, consentendo a innumerevoli persone di realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni”.

Informazioni su Impact Global

Impact Global Lifestyle LLC è una società di network marketing di proprietà privata con sede a Salt Lake City, Utah, che sta rivoluzionando il settore con il suo approccio fresco e innovativo. Offrendo un approccio multi-verticale che include sia prodotti digitali che fisici, l’azienda fornisce una soluzione completa per i networker di tutto il mondo.

L’offerta di prodotti include una piattaforma di formazione online, servizi di lifestyle di lusso, benessere premium, prodotti per la cura della pelle e un piano guadagni che non ha eguali nel settore. La missione di Impact Global è creare un marchio affermato e consolidato che sconvolga positivamente il settore del network marketing fornendo alle persone prodotti efficaci e un movimento di cui è facile innamorarsi.

