La ecuatoriana Sandy Zhuma de ByDzyne alcanza la presidencia 1-Estrella

By Nicole Dunkley

ByDzyne sigue ofreciendo algunas de las estrellas jóvenes más interesantes de la región, y cuenta con otra brillante empresaria en ascenso en Sudamérica con la llegada de la nueva Presidenta 1-Estrella de Ecuador, Sandy Zhuma.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Sandy, una empresaria de 29 años de la ciudad cultural sureña de Loja, Ecuador, es una veterana de la Fuerza Aérea con más de ocho años de experiencia en el ejército de su país.

Aunque las redes de mercadeo no estaban del todo en su radar durante su servicio, Sandy fue introducida en la industria hace casi tres años por su hermana, la también Presidenta de 1-Estrella Jily Zhuma, y su vida nunca ha sido la misma.

Ahora, con su dedicación exclusiva al éxito en ByDzyne, una empresa que cree que tiene la visión y el liderazgo que marcan la diferencia, está simplemente agradecida por la oportunidad.

“La experiencia y todos los logros de los fundadores de ByDzyne son indiscutibles. Es imposible fracasar si estás con los mejores del sector.

Por eso, tengo toda la gratitud y admiración hacia cada uno de ellos, por su tutoría y las palabras alentadoras que salen de sus almas.

Me alegro de pertenecer a esta empresa y de contar con la orientación de personas que no buscan el ascenso personal, sino el crecimiento como conjunto”,

compartió Sandy.

El equipo ejecutivo de ByDzyne declaró que la empresa era “por el pueblo, para el pueblo” durante su creación en 2019, y aún hoy cree en el poder de ese mensaje y en su valor para los embajadores de marca de todo el mundo.

“¡Felicidades a Sandy Zhuma por convertirte en la última Presidenta 1-Estrella de ByDzyne!

Cuando crees en tus sueños, te esfuerzas y no flaqueas en las pruebas, pueden ocurrir cosas increíbles.

La Nación ByDzne reconoce hoy esos atributos en ti, Sandy, ¡y es bien merecido!

Sigue creyendo en tu ‘por qué’ y que sepas que ByDzyne está comprometida contigo y con los distribuidores de todo el mundo para que todos podamos alcanzar nuestros sueños juntos”,

declaró Nattida Chong, cofundadora de ByDzyne.

La nueva Presidenta 1-Estrella de ByDzyne, que reconoce a su madre Rosa y a sus hermanas Jily y Liseth como su fuerza motriz y principales fuentes de inspiración, está decidida a alcanzar esos sueños.

Destaca especialmente a su hermana Jily, a quien atribuye el mérito de haberle mostrado el camino hacia esta nueva oportunidad, cómo vivir una vida con propósito y cómo soñar a lo grande.

Jily y su equipo y sus otros mentores, Corona Marcell Rodriguez y la Presidenta de 1-Estrella Angie Sandoya, han sido fundamentales en el ascenso de Sandy hacia el éxito, y con su motivación en su vida, cree que sus próximos objetivos están al alcance de la mano.

“Mi intención y mis objetivos son simples: que mi equipo siga creciendo en liderazgo y habilidades, y tener nuevos presidentes en mi organización que también puedan ser celebrados y contar su propia historia aquí en Business for Home.

Porque no importa quién eres hoy, sino quién puedes llegar a ser”,

expresó una esperanzada Sandy.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

The post La ecuatoriana Sandy Zhuma de ByDzyne alcanza la presidencia 1-Estrella appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/05/la-ecuatoriana-sandy-zhuma-de-bydzyne-alcanza-la-presidencia-1-estrella/