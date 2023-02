La ecuatoriana Micaela Ivanova León Noroña, de ByDzyne, alcanza el Presidente 2-Estrellas

By Nicole Dunkley

Algunos de los líderes más prometedores de la industria siguen extendiéndose como Fuego incontrolable en América Latina, y ByDzyne tiene otra brasa ardiente que mostrar de la región, con la llegada de la nueva Presidenta 2-Estrellas Micaela Ivanova León Noroña de Ecuador.

*Un Presidente 2-Estrellas genera más de 400.000 USD en Facturación en dos semanas o menos.

Alcanzar este hito le ha recordado firmemente a Ivanova que la vida siempre ha consistido en ser una inspiración para los demás.

La empresaria de 28 años de Quito, Ecuador, lamentablemente perdió a su madre a la temprana edad de 15 años y desde ese año inolvidablemente oscuro, el propósito de su vida ha estado incrustado en la valentía, el coraje y animar a otros a alcanzar sus sueños.

Ahora que lleva ocho años en redes de mercadeo con su hermana, la también líder de ByDzyne Karolina León, ese objetivo no ha cambiado ni un ápice para Ivanova y, hoy más que nunca, espera que su historia inspire a las masas.

“Sin duda, todo este esfuerzo y trabajo ha sido bajo la bendición de Dios porque fue Él quien puso el valor, las ganas y las personas adecuadas a mi alrededor.

Siento que mi trabajo es promover, motivar e inspirar a la nueva generación de networkers para que vean y escuchen mi historia porque nunca sabes cuándo tu vida va a cambiar la de otra persona.

Quiero recordar a la gente que haga todo lo posible por acallar todas esas voces y lugares que son de incredulidad”,

expresó Ivanova.

Sin embargo, la dirigente ecuatoriana no tiene más que confianza en ByDzyne.

Antigua estudiante en el campo de la psicología clínica y dedicada al mundo artístico de la danza, Ivanova quería encontrar un lugar donde poder llevar una vida plena y ayudar a generar independencia emocional y económica a todos aquellos con los que se encuentra. Está segura de haberlo encontrado en su nueva compañía.

“ByDzyne es la oportunidad más completa y próspera que se ha puesto en mi camino. Lo que hace diferente a esta empresa es el compromiso, la persistencia y la impecable calidad de liderazgo que ha demostrado a lo largo del tiempo.

Además, ByDzyne permite el crecimiento de todos los implicados y es increíble poder gestionar un plan de trabajo bien estructurado que nos ayuda a todos a progresar en el sector.

Por eso, estoy completamente agradecida al equipo ejecutivo porque gracias a ellos, esta es una empresa con una base firme donde podemos construir y dar forma a todos nuestros objetivos”,

compartió Ivanova.

El equipo ejecutivo de ByDzyne no podría estar más orgulloso y cree que líderes como Ivanova seguirán allanando el camino a la próxima generación de superestrellas del sector.

“¡Felicidades a Micaela Ivanova León Noroña por convertirse en nuestra nueva Presidente 2-Estrellas! Quieres ser una inspiración para los demás y es tan evidente en tu forma de liderar.

Sigue trabajando duro, creyendo en ti misma y ayudando a los demás a alcanzar sus sueños. Estamos deseando ver cómo lo haces, y no podemos esperar a tu próximo capítulo aquí en ByDzyne”,

declararon Chad y Nattida Chong, cofundadores de la empresa.

El libro de Ivanova no está escrito del todo. Sabe que el secreto de una próxima entrega favorable está en su trabajo diario, en mantenerse firme en su perseverancia y en recordarse continuamente a sí misma sus objetivos y cómo están a su alcance.

“Sería un honor para mí convertirme en un referente del liderazgo femenino en ByDzyne.

Deseo inspirar a más personas en nuestra organización para que generen unos ingresos saludables, y espero influir positivamente en la vida de al menos 5.000 personas.

Con suerte, eso también me llevará a poder alcanzar el codiciado rango de Corona, porque siempre creo que cuando empiezas a abrirte a todas las posibilidades y crees que están a tu alcance, tu mente empieza a centrarse en encontrar la manera de lograr lo que quieres”,

transmitió Ivanova.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas

