La ecuatoriana Jily Zhuma Jumbo, de ByDzyne, alcanza Presidente 1-Estrella

América Latina sigue produciendo algunas de las estrellas ascendentes más prometedoras de ByDzyne, más recientemente con la aparición del nuevo Presidente 1-Estrella de la compañía de Ecuador, Jily Zhuma Jumbo.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Jily, una líder de 30 años de edad de la ciudad sureña de Loja, Ecuador, ha tenido resultados mixtos durante su etapa de cuatro años en las redes de mercadeo.

El éxito no fue precisamente prominente en sus dos primeros años en la industria, pero todo cambió rápidamente cuando le presentaron ByDzyne en 2020.

“ByDzyne es una empresa con una visión única que no había conocido en otras empresas. Me pareció muy interesante, atractiva, llamativa y con los mejores productos y servicios a nivel mundial.

Y lo que es más importante, el liderazgo y la base fundamental de todo el equipo ejecutivo -Chad y Nattida Chong, Nat y Chanida Puranaputra, Sophia Wong y Dave Phelps- está a otro nivel.

Creo que, gracias a su nivel de liderazgo e influencia, pueden llevar a esta empresa a lo más alto. Nos permiten saber que estamos en un terreno sólido para construir no sólo a corto plazo, sino también la seguridad para construir a largo plazo”,

compartió un optimista Jily.

También el equipo ejecutivo de ByDzyne no tiene más que elogios para su nueva Presidente 1-Estrella y está de acuerdo en que el éxito a largo plazo está al alcance de los que invierten.

“¡Felicidades a Jily Zhuma por alcanzar el rango de Presidente 1-Estrella! La nación ByDzyne celebra hoy tu trabajo duro, tu actitud y tu compromiso con la excelencia, y sabemos que esto es sólo el principio.

Sigue creyendo en ti misma, sigue avanzando y recuerda que tu dedicación a tu equipo, tus objetivos y tus sueños te llevarán a victorias eternas”,

transmitieron los Chongs, cofundadores de ByDzyne.

La líder ecuatoriana no podría estar más de acuerdo; no duda en reconocer que el sistema de apoyo que la rodea, incluso desde una edad muy temprana, ha sido fundamental en su ascenso al estrellato local y seguirá siendo el catalizador de todos los triunfos futuros.

“Mi reconocimiento por este éxito es para Dios en primer lugar, ya que siento que su mano está puesta en todo mi negocio.

Agradezco a mi hermana, Sandy Zhuma, que ha construido esto conmigo y es la mejor compañera de equipo porque tiene la misma determinación y hambre de éxito para llegar al siguiente nivel.

También hay nada más que gratitud para mi mentor, Marcell Rodríguez, porque sin su guía esto no habría sido posible.

Todo el crecimiento de mi equipo se lo debo a él y estoy muy agradecido por tener su guía. Y, por último, a mi trabajador equipo, que son todos grandes líderes y un gran apoyo. Gracias a todos”,

expresó la nueva presidenta 1-Estrella de ByDzyne.

Refiriéndose a su familia -su madre Rosa, y sus hermanas Lisseth y Sandy- como el motor de su vehículo en la vida, Jily ya está decidida a construir sobre su reciente éxito.

Creyendo firmemente en las palabras de su mentor y renombrado Crown, Marcell Rodríguez, de que no le falta nada y tiene todo lo que necesita para alcanzar sus metas, Jily está más segura que nunca de que los avances en el rango están a la vuelta de la esquina.

“Me apunto rápidamente a ser presidenta 2-Estrellas y luego me encantaría terminar el año 2022 como presidenta 3-Estrellas.

Ese es nuestro objetivo junto con mi hermana, ser líderes de clase mundial y formar grandes organizaciones de trabajo como mi mentor.

Mi objetivo es ayudar a las familias a mejorar sus finanzas con ByDzyne y, personalmente, mejorar yo misma para pasar al siguiente nivel y hacer lo que hay que hacer”,

declaró una decidida Jily.

