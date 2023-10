La ecuatoriana Carolina Flores de ByDzyne alcanza presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

América Latina sigue produciendo algunas de las nuevas estrellas más brillantes de la industria, y ByDzyne tiene otro líder que destacar con la llegada de su más reciente Presidente 1-Estrella de Ecuador, Carolina Flores.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante medio mes.

Carolina, una prometedora empresaria de 30 años de Quito (Ecuador), pasó casi una década en el ejército de su país e incluso alcanzó el prestigioso grado de teniente.

Aunque está agradecida por el valioso tiempo que pasó sirviendo a su país, Carolina conoció el prometedor mundo de redes de mercadeo hace cinco años y esto ha cambiado su vida por completo.

Ahora, con un hogar en ByDzyne, la líder ecuatoriana está segura de haber encontrado la empresa adecuada para ayudarla a alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

“Lo que diferencia a ByDzyne de otras empresas es su enfoque en la innovación, una sólida oportunidad de negocio y una amplia variedad de productos de calidad.

Además, nos ofrece múltiples formas de ganar dinero y construir un negocio de éxito y es un vehículo en constante evolución que nos impulsa a lograr nuestros objetivos.

También hay un liderazgo increíble que garantiza que nuestro crecimiento personal sea vital para el negocio, con la base en el apoyo y la formación constantes.

A todo el equipo ejecutivo, ¡gracias por toda su dedicación en la gestión de todo el funcionamiento de ByDzyne! Sin ustedes, el progreso de muchas personas sencillamente no existiría”,

expresó una optimista Carolina.

El equipo ejecutivo de ByDzyne está eufórico por Carolina y cree que, con la mentalidad y la ética de trabajo adecuadas, seguirá ascendiendo.

“Felicidades a Carolina Flores por convertirse en la nueva Presidente 1-Estrella de ByDzyne. Hoy reconocemos tu trabajo duro, tu actitud y tu perseverancia, ya que todo ha culminado en ayudarte a alcanzar tus sueños.

Gracias por servir como lo has hecho y saber que tu vida está marcando la diferencia. También sabemos que aún te queda mucho por soñar, así que te animamos a seguir creyendo en ti misma y a apuntar aún más alto”,

compartieron Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

Más alto para Carolina significa cumplir su próximo objetivo de convertirse en Presidente 2-Estrellas para diciembre, con dos presidentes 1 Estrella y 50 Diamantes dentro de su organización.

Aunque está decidida a alcanzar esa hazaña de forma inminente, Carolina sabe que su sistema de apoyo volverá a ser fundamental a medida que se acerque el final de 2023.

“Mi primer agradecimiento es a Dios porque tuve una fe inquebrantable durante todo el proceso. En segundo lugar, a mi mamá Martha Laines que me motiva con su fuerza, inteligencia, compasión, determinación y actitud de ‘nunca rendirse’.

Mi padre Richard Flores y mi hermano pequeño también son fundamentales para mí. Aprecio enormemente a mi mentor, Bryan Rodríguez, por el apoyo incondicional desde que empecé en esta hermosa industria.

Y, por último, no puedo olvidar a mi equipo que siempre hizo un esfuerzo adicional. Estoy muy agradecida por cada uno de ustedes y sé que Dios ha puesto el equipo adecuado en mi vida”,

transmitió una agradecida Carolina.

La nueva Presidente 1-Estrella de ByDzyne, que también es una campeona nacional e internacional de kickboxing y K-1, un moderno deporte de artes marciales, cree plenamente en sí misma y espera que su vida y su historia tengan un impacto duradero. Está impaciente por ver cómo se desarrolla todo.

“Me motiva saber que puedo representar el liderazgo femenino y que mi historia se cuenta en todo el mundo.

Agradezco la plataforma para ser una referencia tanto para hombres como para mujeres y hacer saber a todo el mundo que no hay límites para alcanzar tus metas”,

afirmó Carolina.

ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo arduo y dedicación para obtener un ingreso sustancial. Todos los resultados pueden variar. Entre el 07/01/2022 y el 06/30/2023: El número de Embajadores de Marca (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación u overrides es de 26,560 or 80.23% de dichos BA. La cantidad media de comisiones, bonificaciones y overrides recibidas por todos los BAs activos es de $0,00. El 80.23% de todos los BAs activos han recibido, en total, menos o igual a esta cantidad. El 19.77% de todos los BAs activos han recibido, en conjunto, más de esta cantidad. La cantidad promedio de comisiones, bonificaciones y overrides que han recibido todos los BAs activos es de $480.75. Para obtener el IDS completo, visita www.bydzyne.com/IDS

