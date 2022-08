La colombiana Valentina Urbano, de ByDzyne, alcanza la categoría de Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

En ByDzyne están surgiendo líderes jóvenes, talentosos y prometedores de todos los rincones del mundo, siendo la última Valentina Urbano de Colombia, quien recientemente logró el rango de Presidente 1-Estrella este mes.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Valentina, originaria de Cali (Colombia), ciudad situada al suroeste de la capital, Bogotá, y conocida en todo el mundo como la “capital mundial de la salsa”, tiene tan sólo 23 años y lleva tres años en el sector.

Cuando se le presentó inicialmente mercadeo en red en 2019, sabía que tenía el potencial de ser su carrera a largo plazo y confiaba en que habría una empresa que haría sus sueños realidad.

Ahora está segura de que ese camino ha comenzado con ByDzyne.

“ByDzyne es la empresa que me ha permitido confiar y construir con la certeza de que perdurará en el tiempo.

También es una empresa que sigue evolucionando rápidamente y que se dirige a las más grandes tendencias de hoy en día; lo que sólo conducirá a un crecimiento constante.

También es increíble trabajar con un equipo corporativo que piensa más allá del dinero o el reconocimiento.

Veo que su visión es construir un legado y me gustaría agradecerles la honestidad en esta empresa, y por ello, ByDzyne producirá el mayor número de millonarios en la historia del MLM”,

expresó Valentina.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, están encantados por Valentina y no podrían estar más de acuerdo con su perspectiva positiva sobre el futuro de la empresa.

“¡Felicidades a Valentina Urbano por convertirse en nuestra última presidenta de 1-Estrella!

La nación ByDzyne celebra hoy su increíble logro, y no podemos esperar a ver aún más éxitos de América Latina. Gracias por creer en esta empresa y en lo que representamos.

También estamos totalmente de acuerdo contigo en que ByDzyne pronto será el hogar de la mayor cantidad de millonarios de la industria hasta la fecha”,

transmitieron los Chong.

Alcanzar este rango es algo muy importante para la colombiana. Mientras atribuye al aprendizaje de tener un ego pequeño, combinado con la confianza en sí misma, como factores destacados en su camino hacia el éxito, también se apresura a reconocer a dos mentores que han sido absolutamente decisivos en su ascenso al estrellato local.

“Debo todo mi proceso a estos dos mentores. Primero, a Juan Pablo Velásquez, que fue mi primer mentor que me formó desde cero.

Él me enseñó cómo desarrollarme en esta industria, cómo desarrollar mis habilidades, y nunca me dejó rendirme cuando tuvimos desafíos. Y en todo este proceso, gracias a los resultados positivos que fuimos construyendo, me fui acercando a mi mentor Daniel López.

Es una persona que me ayudó a creer en los saltos cuánticos, y a esforzarme como nunca, a trabajar incansablemente y a quererme y fortalecer mi ser interior para poder alcanzar cualquier meta”,

compartió la nueva presidente 1-Estrella de ByDzyne.

Procedente de una familia compuesta mayoritariamente por mujeres, Valentina dice que creció aprendiendo desde muy joven a ser independiente, fuerte y un modelo positivo para los demás.

Aunque tiene esperanzas en su futuro y en todo lo que aún está por llegar a ByDzyne, la joven líder está decidida a marcar la diferencia.

“Es increíble ver una empresa en la que todo tipo de personas pueden ganar y progresar.

Aunque mi principal objetivo siempre ha sido ayudar y mejorar las habilidades de las mujeres principalmente, me llena el corazón saber que millones de personas pueden empezar a hacer negocios sin experiencia.

Mi objetivo personal, por supuesto, es tener el ansiado rango de Corona, pero tengo muy claro que para ello mi compromiso es llevar a muchas familias a cambiar drásticamente su estilo de vida”,

declaró Valentina.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. En el año 2020, el ingreso anual típico obtenido por un Embajador de Marca activo de ByDzyne es de 540,05 dólares y la cantidad media de comisiones, bonos y sobreprecios recibidos por todos los Embajadores de Marca activos en ByDzyne es de 0,00 dólares. Para ver la información completa sobre los ingresos, visite www.bydzyne.com/IDS

Source:: https://www.businessforhome.org/2022/08/la-colombiana-valentina-urbano-de-bydzyne-alcanza-la-categoria-de-presidente-1-estrella/