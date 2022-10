La colombiana Marluz Cabarcas Paba, de ByDzyne, alcanza el Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

ByDzyne, que se ha convertido en un distinguido fabricante de estrellas en ascenso, ha presentado a su último líder en forma de nueva Presidente 1-Estrella, Marluz Cabarcas Paba, de Colombia.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Marluz, antigua fisioterapeuta con amplia experiencia en medicina laboral y gestión de la seguridad y la salud, es bastante nueva en el ámbito de redes de mercadeo. Aunque siempre le ha gustado el sector, nunca ha sido el momento adecuado.

Ahora sí lo es. El salto del empresariado tradicional a las redes de mercadeo acabó siendo bastante sencillo para la líder latinoamericana, que cree que el sector y, concretamente, el movimiento oportunista de ByDzyne no sólo cambiará su vida, sino la de todos los que se unan a la empresa.

“Decidí incursionar en las redes de mercadeo con ByDzyne porque es la primera empresa en el mundo que se adapta a las necesidades de cada ser humano.

Es una empresa que desde el primer momento en que decides formar parte de ella, ya estás mejorando tu calidad de vida exponencialmente porque los productos y servicios que ofrecemos permiten a miles de familias mejorar sus fuentes de ingreso y soñar en grande.

Es una empresa con una visión muy grande, que nos permitirá ser la número uno en el mundo y la que creará el mayor número de millonarios en el mundo”,

expresó una confiada Marluz.

Esa confianza emana de un profundo aprecio y confianza en el equipo ejecutivo de ByDzyne. Aunque la líder colombiana se describe a sí misma como visionaria, centrada, disciplinada y decidida, es plenamente consciente de que la unidad de liderazgo de ByDzyne marca la diferencia.

Quiero agradecer a todo el equipo ejecutivo de ByDzyne porque realmente han creado una empresa sin precedentes. Son líderes que nos enseñan con el ejemplo y tienen la experiencia, el conocimiento y la pericia.

Mi admiración por cada uno de ellos es inmensa. Sé y tengo la total certeza de que seremos la empresa número uno del mundo. También quiero dar un agradecimiento especial a Chad Chong porque ha sido una gran motivación para mí.

Uno de mis mayores sueños es que él y Nattida sean mis mentores. Es algo que he estado rezando a Dios durante mucho tiempo, y ahora tengo la gran seguridad de que si mis mentores son los mejores del mundo, son los únicos que pueden llevarme a ser la número uno”, compartió la última Presidente 1-Estrella de ByDzyne.

Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne, no podrían estar más contentos con el reciente logro de Marluz. Creen que su confianza, empuje y capacidad de enseñanza han sido y seguirán siendo innegablemente significativos para que cumpla sus sueños de impactar a las masas.

“Junto con la Nación ByDzyne, felicitamos a Marluz Cabarcas Paba por haberse convertido en nuestra última Presidente 1-Estrella.

Ella es tan enseñable, y eso ha tenido un gran impacto en su crecimiento aquí en ByDzyne.

Estamos muy orgullosos de ti, Marluz, y sabemos que hay muchos más triunfos para ti aquí”,

declararon los Chongs.

Marluz, que reside en Bucaramanga Santander (Colombia), dice que su fuerza proviene de su marido, sus hijos, su madre y su equipo, y que no va a echar el freno en ningún momento.

Profundamente motivada por su fe y por ser un instrumento para el Señor, la líder latinoamericana no ceja en su empeño de alcanzar el rango de Corona prominente y también de hacer que su equipo produzca la mayor cantidad de Diamantes de la compañía.

Independientemente de cuándo se logren esas aspiraciones, la colombiana se mantiene tranquila y sosegada. Sabe que su fe está en Dios, está súper agradecida por las influencias positivas en su vida y tiene confianza en sí misma porque sabe cuál es su papel.

“Atribuyo este avance de rango y el reciente éxito a Dios porque es Él quien me ha permitido alcanzar estos triunfos de manera extraordinaria.

En segundo lugar, reconozco que este gran resultado se debe al trabajo en equipo, y en tercer lugar, a la guía de nuestros mentores que nos dieron la dirección correcta para nuestro negocio,”

expresó Christian Nuñez, Paola Torres y Sebastián Fernández.

“Les agradezco todas sus enseñanzas y todo lo que nos dan diariamente para nuestro crecimiento.

Al final del día, estoy muy feliz de ser parte de esta gran empresa y me siento bendecida por ser un instrumento para Su nombre en la bendición de millones de personas en todo el mundo”.

* ByDzyne hace CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para obtener un ingreso sustancial. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o anulación es de 19.901 o el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 dólares. El 77,12% de los BA activos han recibido, en conjunto, un importe inferior o igual a esta cantidad. El 22,88% de los BAs activos han recibido, en conjunto, más de esta cantidad. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y complementos que han recibido todos los BA activos es de 688,90 dólares. Para ver la versión completa de la IDS, visite www.bydzyne.com/IDS.

