La colombiana Daniela Estefanía Calvache Delgado, de ByDzyne, alcanza la presidencia de 1-Estrella

By Nicole Dunkley

Con una presencia cada vez mayor en Sudamérica, ByDzyne sigue acumulando activos de gran valor en la región y esta semana consigue mostrar su último talento en la forma de nueva presidente 1-Estrella Daniela Estefanía Calvache Delgado de Ecuador.

* Un presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Daniela, una empresaria de 26 años de Quito (Ecuador), tiene un máster en dirección y gestión de recursos humanos y también ha servido en el ejército de su país.

Deseosa de aportar un cambio duradero a su familia y a su carrera, esta joven líder, que lleva menos de tres años en el sector, recuerda exactamente por qué eligió ByDzyne para invertir su futuro.

“¡El liderazgo! Me encanta trabajar con gente con principios y valores, y también me encanta la gente humilde y comprometida que no sólo dice sino que también hace, y eso es exactamente lo que he encontrado en ByDzyne: verdaderos ejemplos y liderazgo.

Me encanta ByDzyne y estoy muy agradecida por todo lo que nos ha dado. Mi único mensaje y estímulo sería que nunca dejemos de crecer, y que sigamos siendo la empresa con la mejor oportunidad de negocio”,

expresó una apasionada Daniela.

Inspirada y motivada por su fe, su familia y su deseo de crear una marca que deje un legado trascendente, la más reciente presidente de ByDzyne atribuye a una visión y un plan de juego claros, junto con la dirección de sus mentores, lo que ha marcado la mayor diferencia en su reciente ascenso de rango.

“Empezamos por una decisión combinada entre averiguar lo que queríamos y cómo llegar a ello; ambos factores me dieron la pauta para seguir un plan y, con la acción y la disciplina adecuadas, nos llevaron a este resultado asombroso.

También reconozco a mis maravillosos mentores. En primer lugar, al Sr. Marcell Rodríguez, que nunca se traga una sola de mis excusas y siempre me exige mucho más.

Y por supuesto, a Gustavo Salinas y Dani Álvarez, ya que ambos siempre confiaron y no dudaron de que lo iba a conseguir. Y me reconozco a mí misma por dar siempre un poco más y dar la milla extra”,

compartió Daniela.

Los cofundadores de ByDzyne, Nat y Chanida Puranaputra, también reconocen el enorme esfuerzo y el inquebrantable impulso que Daniela ha aportado a la empresa y creen que esos son algunos de los atributos más estelares que puede poseer un Embajador de Marca.

“Daniela Calvache es un maravilloso ejemplo de valor, determinación y perseverancia.

Junto con la Nación ByDzyne y nuestro equipo ejecutivo, felicitamos a Daniela por convertirse en nuestra última presidente 1-Estrella.

Daniela, sigue creyendo en ti misma, en tus sueños y en tu deseo de cambiar tu vida y la de los que te rodean.

Vemos cosas brillantes en tu futuro y no podemos esperar a ver cómo se desarrolla todo”,

declararon los Puranaputra.

Daniela ya está construyendo ese futuro y tiene la intención de lograrlo todo: crecer y ampliar su organización aún más y generar más ingresos que nunca.

Y con la ambición que ha demostrado en estos últimos años, no se sabe hasta dónde puede llegar esta empresaria ecuatoriana. En una breve pero firme declaración, Daniela lo dice mejor que nadie.

“Nunca me inscribo sólo para participar, sino que siempre aspiro a ganar. Siempre!”,

pronunció una Daniela eufórica.

* ByDzyne no ofrece ninguna garantía de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobreprecio es de 19.901 o el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 dólares. El 77,12% de los BA activos han recibido, en conjunto, un importe inferior o igual a esta cantidad. El 22,88% de los BAs activos han recibido, en conjunto, más de esta cantidad. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y complementos que se han recibido

