La Andorrana Sara Cisternes, de ByDzyne, alcanza la categoría de Presidente 1-Estrella

Siguen apareciendo líderes prometedores en ByDzyne procedentes de todos los rincones del mundo, y la trascendental empresa tiene a su última cabeza de cartel con la llegada de la nueva Presidenta 1-Estrella de Andorra, Sara Cisternes.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Sara, una empresaria de 32 años originaria de Valencia, España, había estado trabajando en 2017 para la Unión Europea en el Departamento de Patentes y Marcas en Múnich, Alemania, y estaba bastante asentada.

Aunque disfrutaba de su profesión, aprovechando claramente sus estudios de sociología y ciencias políticas, también se sentía privada de la verdadera felicidad y del crecimiento personal y profesional.

Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, su mundo cambió para siempre. Sara se introdujo en el oportunista mundo de redes de mercadeo (irónica pero asombrosamente por un hombre que ahora es su pareja y el padre de su hija de 1 año), y la ha llevado a la aventura de su vida.

Aunque hizo malabarismos durante unos años para encontrar una empresa que se adaptara perfectamente a sus aspiraciones, especialmente durante la agitación y la incertidumbre de la pandemia, está más segura que nunca de haber encontrado el hogar adecuado en ByDzyne.

“Descubrí que ByDzyne era la empresa que cumpliría mi propósito último: ayudar a la gente a ganarse REALMENTE la vida con el sector de las redes de mercadeo, y al mismo tiempo poder disfrutar del proceso de creación de un negocio sólido a largo plazo.

ByDzyne era y es una empresa en constante cambio y evolución, por lo que se adapta a las necesidades de su gente para crecer y mantenerse en el camino del emprendimiento.

Era exactamente lo que buscaba: solidez y tranquilidad por un lado, y prosperidad y crecimiento por otro”,

comparte una Sara radiante.

La dirigente andorrana también da crédito a una conversación muy personal con la presidenta de ByDzyne, Chanida Puranaputra, quien animó a Sara durante las primeras fases de su embarazo a que ByDyzne sería un lugar donde podría destacar como empresaria y como madre.

Sara se sintió inmediatamente vista, escuchada y segura, y sintió en su espíritu que había tomado la decisión correcta.

Chanida no podría estar más de acuerdo. Cree que Sara transmite una energía contagiosa y una influencia positiva, sobre todo entre las nuevas madres y las que ya son madres en el sector, que la llevarán a cotas aún más altas.

“Enhorabuena a Sara Cisternes por convertirte en nuestra última Presidenta 1-Estrella. Estamos muy orgullosos de ti, Sara, por creer en ti misma y en tus sueños.

Eres la prueba viviente de que puedes ser una madre presente y a la vez una empresaria de éxito, y muchas mujeres necesitan ver y oír eso.

Así que, ¡gracias por ser un testimonio viviente! También sabemos que esto es sólo el principio para ti y tu familia aquí en ByDzyne. Sigue soñando a lo grande y sabes que estás cambiando la vida de muchas personas”,

exclamó Chanida.

Para Sara, siempre se ha tratado de esas vidas. Atribuye su reciente ascenso al estrellato al apoyo de su equipo, una unidad que le ha permitido reír, llorar, crecer y fracasar juntas. Dice que su fe en ella a veces supera su propia confianza.

Motivada por ser un modelo de éxito personal y profesional, y por demostrar a los demás que es posible lograr un equilibrio en la vida basado en la abundancia y no en el conformismo, Sara sueña a lo grande para el futuro.

Aunque está decidida a alcanzar el rango de Corona, su principal propósito para los próximos años es seguir inspirando y transformando la vida de los demás para que ellos también puedan encontrar ese profundo equilibrio.

“Esta Industria puede darte lo que ninguna otra puede y puede ayudarte a alcanzar tus objetivos que, en mi opinión, aportan más felicidad en la vida: ser realmente capaz de hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras, con quien quieras y donde quieras.

Esa es la definición correcta y más verdadera de LIBERTAD”,

expresó una emocionada Sara.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

