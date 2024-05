La Academia EuroAmericana Visión De One More International

Un Remanso de Inspiración y Emoción en Antalya

El reciente evento de la Academia EuroAmericana Visión de One More International, en el impresionante escenario de Antalya, Turquía, fue simplemente espectacular. Esta gran convención reunió a cientos de distribuidores de la empresa de todo el mundo, creando un vibrante collage de culturas, idiomas y aspiraciones bajo un mismo techo. El evento altamente esperado estableció un punto de referencia para la industria, no solo en términos de participación, sino también al ofrecer una extraordinaria combinación de negocios y placer.

La ciudad de Antalya, conocida por sus playas pintorescas y su grandeza histórica, se convirtió en el escenario idílico para un evento que celebró el éxito, el trabajo duro y el espíritu de la visión de One More International. Desde profesionales experimentados hasta entusiastas recién llegados, los distribuidores llegaron con un objetivo común: potenciar su espíritu emprendedor y llevarse experiencias para atesorar y estrategias para implementar.

La agenda de la Academia estuvo repleta de una variedad de actividades que satisficieron todos los gustos. Los participantes disfrutaron de la emoción de navegar en balsa, navegando por las turbulentas aguas de los ríos de Antalya, una metáfora de los altibajos del viaje empresarial. La emoción de los rápidos reflejaba la emoción de los distribuidores, que afrontaron el desafío con entusiasmo, demostrando el mismo celo que muestran en sus emprendimientos comerciales.

Igualmente impresionante fue el recorrido en yate, que ofreció un contraste tranquilo con el rafting lleno de adrenalina. Los distribuidores disfrutaron de la serenidad del mar Mediterráneo, una oportunidad para establecer redes en un entorno más relajado mientras disfrutaban de la belleza de la Riviera turca. Se forjaron amistades y se fortalecieron asociaciones mientras las suaves olas inspiraban conversaciones sobre el crecimiento personal y los objetivos futuros.

La cúspide del evento fue la ceremonia de premiación, diseñada para honrar los logros de los distribuidores más destacados. Esta gala de celebración no fue solo un reconocimiento a los objetivos cumplidos y las ventas logradas; fue un testimonio del trabajo arduo, la dedicación y la resistencia que cada distribuidor había mostrado a lo largo de su camino. La ceremonia de premios se llevó a cabo el 23 de abril, el regalo de Turquía al mundo, y todos celebraron el Día de los Niños multicultural con gran entusiasmo. Los aplausos que resonaron en la sala reflejaron el apoyo mutuo y la admiración de la familia de One More International.

Continuando desde donde la emoción anterior se detuvo, la Academia EuroAmericana Visión incorporó un enfoque único y democrático para determinar la próxima ubicación para su próximo evento, el Día de la Visión EuroAmericana. En un espectáculo participativo de toma de decisiones, se realizó una encuesta con los distribuidores participantes presentes, una iniciativa que no solo empoderó a los distribuidores, sino que también fomentó un sentido de comunidad e inversión mutua en la dirección de los eventos de la empresa.

Con sus votos emitidos, los distribuidores eligieron colectivamente a la vibrante ciudad de Sofía, Bulgaria, como sede del Día de la Visión EuroAmericana. Esta decisión fue recibida con gran entusiasmo, ya que Sofía es conocida por su paleta cultural y su riqueza histórica, siendo un lugar perfecto para un evento que celebra la diversidad y la camaradería.

La elección de Sofía como el próximo destino subraya el compromiso de One More International de incorporar la voz de sus distribuidores en sus planes de crecimiento y expansión.

La anticipación por el próximo Día de la Visión EuroAmericana es palpable, con expectativas elevadas de una participación de más de 2,000 participantes. Esta cifra no solo ejemplifica el alcance expansivo de One More International, sino que también sienta las bases para un evento de proporciones sin preced entes. Sofía, con su notable combinación de lo antiguo y lo moderno, promete proporcionar el escenario ideal para lo que se perfila como un evento monumental con charlas inspiradoras, discusiones estratégicas y grandes celebraciones.

Durante la Academia EuroAmericana Visión celebrada en Antalya, los distribuidores tuvieron el privilegio de escuchar un discurso cautivador de nada menos que Ted Nuyten, el distinguido CEO de Business For Home. Con su amplia experiencia y percepciones de la industria, Ted Nuyten tomó la palabra para dirigirse a la ansiosa audiencia y arrojar luz sobre un aspecto fundamental del éxito en el mundo de las ventas directas: la importancia de colaborar con empresas con clasificación AAA+.

En su atractivo discurso, Ted Nuyten enfatizó el papel crucial que juegan las clasificaciones de empresas en el viaje de los distribuidores. Al centrarse en la importancia de asociarse con una empresa de primer nivel clasificada AAA+ como One More International, Ted Nuyten destacó un principio clave para que los distribuidores consideren al forjar asociaciones y construir sus negocios. Él subrayó que alinearse con una empresa de tal calibre no solo mejora la credibilidad y la confianza, sino que también proporciona una base sólida para un crecimiento sostenido y el éxito en la industria de ventas directas.

El mensaje de Ted Nuyten resonó profundamente con los asistentes de la Academia EuroAmericana Visión, mientras absorbían la sabiduría y la orientación impartidas por el estimado CEO. Su énfasis en el valor de trabajar con empresas clasificadas AAA+ subrayó la importancia de seleccionar socios que prioricen la integridad, la calidad y la dedicación a la red de distribuidores. Este conocimiento sirvió como un faro de claridad para los distribuidores, capacitándolos para tomar decisiones informadas y buscar colaboraciones que estén en línea con sus aspiraciones profesionales.

Como CEO de Business For Home, el respaldo de Ted Nuyten a la importancia de asociarse con empresas AAA+ añadió una capa de validación y seguridad a los distribuidores presentes en el evento . Su discurso no solo ofreció valiosos consejos, sino que también infundió un sentido de confianza y propósito en los distribuidores, instándolos a priorizar el trabajo con organizaciones respetables y estimadas como One More International para un camino hacia el éxito sostenible y la prosperidad en la industria de las ventas directas.

El enfoque de One More International de involucrar a sus distribuidores en decisiones clave, como las ubicaciones de los eventos, no solo aumenta la participación y la satisfacción entre su comunidad, sino que también asegura que cada evento se adapte a las preferencias e intereses de quienes son fundamentales para el éxito de la empresa. La Academia EuroAmericana Visión en Antalya ha establecido un estándar alto, y con el espíritu de colaboración mostrado por la votación por Sofía, el Día de la Visión EuroAmericana está preparado para alcanzar aún mayores cotas de éxito y logros colectivos.

Cada premio sirvió como símbolo de la tenacidad y la determinación que caracteriza a la comunidad de One More International, y los receptores fueron faros de inspiración para sus compañeros. Cada historia de éxito fue un discurso motivador en sí mismo, instando a los distribuidores a aspirar a logros aún mayores.

La Academia EuroAmericana Visión no fue solo un evento; fue una experiencia integral que involucró aprendizaje, aventura, reconocimiento y relajación. Encarnó la filosofía de One More International.

