Keylin Masis Y Carolina Caamaño Logran El Rango Diamante En Su Primer Mes De Zeta Group

Keylin Masis y Carolina Caamaño son exitosas empresarias, analistas financieras, socias y grandes amigas que llevan más de 6 años construyendo juntas una gran historia de éxito.

Keylin, es reconocida a nivel internacional por dominar la industria de la nueva era tecnológica. Cuenta con más de 8 años de experiencia en dirección de empresas, finanzas y economía, expertis que ha sabido utilizar para llegar al rango Diamante en Zeta Group en menos de 4 semanas y alcanzar una facturación de 40.000 USD al mes.

Carolina es profesional en finanzas y analista financiera, con más de 4 años de experiencia en el sector empresarial, decidió emprender en la industria del network marketing y hoy está haciendo historia, en su primer mes con Zeta Group alcanzando el rango Diamante se suma a la exclusiva lista de líderes que están construyendo esta revolución 4.0.

Keylin Masis

En el 2018 Keylin decide incursionar en el mundo de la moda con su propia marca de diseño, a su vez Carolina da un paso en el sector de la joyería creando una compañía de joyas.

Sin embargo, al pasar el tiempo tuvieron que sobreponerse a diferentes retos económicos, llevándolas a buscar diferentes formas de generar nuevos ingresos.

Es este momento, deciden emprender en el mundo del network marketing de la mano de su amigo y mentor Allan Badilla, quien luego de una llamada les mostró la oportunidad de ser parte de la industria en ZETA.

“Ahí sentadas en la mesa de la casa de nuestros mentores, Conocimos ZETA GROUP, cuando apenas era un sueño, una idea, una visión.

De ser parte de una esperanza para la industria, de ser parte de un ecosistema real hecho por personas que aman a las personas”

Carolina-Caamano

Keylin y Carolina descubren una industria capaz de impulsar el propósito de sus vidas y la de miles de personas a nivel global.

Desde entonces, han convertido esta profesión en su pasión, generando grandes resultados para transformar e impactar en el ámbito económico, mental y emocional de su equipo.

“Nosotras podemos crear imperios, visualizar, transformar, impactar el mundo, apoyar a nuestras familias y ser financieramente independientes por medio de una franquicia digital y desde cualquier lugar del mundo, con una compañía como ZETA GROUP, nos sentimos respaldadas a largo plazo”

Afirma Carolina

Juntas, se convirtieron en Diamantes en solo 30 días, uno de los rangos más altos de la compañía Zeta Group, este logro las impulsa a seguir creciendo en la industria y continuar impactando la vida de aquellos que quieren verdaderos cambios en sus finanzas siendo parte la revolución 4.0.

“Este es tan solo el comienzo para la expansión global de la representación del éxito en la industria, estamos cambiando vidas”

indica Keylin.

