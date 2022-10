Joseph Pesaresi il, Primo Diamante D’Europe Nella Storia Di ZETA

By Team Business For Home

Joseph Pesaresi, uomo d’affari di successo, leader , ottiene la qualifica di DIAMANTE nel suo primo mese in ZETA con guadagni superiori a $ 40.000.

Attraverso il suo impegno, dedizione e perseveranza apre le porte ai futuri leader dell’ EUROPA

“Il giorno del mio diamante è il giorno più importante della mia vita, che non segna il mio arrivo, ma segna il mio nuovo inizio,”

indica Joseph Pesaresi

Joseph, un imprenditore digitale e Networker di 30 anni nato in Italia. Ha deciso di iniziare 4 anni fa nel mondo del network marketing con prodotti per il fitness. Nel 2017 ha lavorato 40 ore settimanali con uno stipendio di 1.000 euro al mese, ma la lettura lo ha portato a vedere un’altra prospettiva del lavoro tradizionale e a conoscere diversi modi di intraprendere nel nuovo secolo.

I suoi più grandi riferimenti sono stati Napoleon Hill e Robert Kiyosaki, che attraverso i loro libri lo hanno ispirato e motivato ad avere successo come imprenditore indipendente.

“Avevo il desiderio di cambiare la mia situazione attuale e il mio unico sogno era quello di avere una vita ricca, da persona libera, che mi permettesse di dare ai miei genitori tutto ciò che non avevano mai avuto in vita loro”

afferma Joseph Pesaresi, Top leader International Zeta Leader.

La sua capacità di reclutamento lo ha portato a creare grandi team in tutto il mondo e a far parte della nuova generazione di leader offline e online, faccendo più di 300 diretti in 4 anni.

Un anno e mezzo fa ha deciso di mettere da parte i prodotti e offrire servizi digitali di alto valore, sperimentando una crescita esponenziale, passando da guadagnare 2.000 euro al mese a guadagnare oltre 12.000 euro al mese.

Due mesi fa aveva programmato di lasciare il settore da parte e cercare altre alternative di business, stanco di far parte di aziende che non davano valore alle persone della sua organizzazione lo hanno portato a lasciare la passione che aveva come networker, ma la sua resilienza lo ha spinto a dare una seconda possibilità al settore cercando l’aiuto di Allan Badilla, co-fondatore di ZETA.

Joseph Pesaresi è noto per la sua perseveranza, e per 3 settimane ha cercato diversi modi per contattare Allan “LA LEGGENDA”, fino a quando non è riuscito ad avere un incontro privato con questo grande leader, che gli ha aperto gli occhi e gli ha mostrato la strada da intraprendere come imprenditore.

“Non sai mai quale sia la strada giusta per te, ma il tuo cuore e il tuo istinto lo sanno bene. Per questo ho deciso di fidarmi di lui,”

Indica il nuovo DIAMANTE di ZETA .

Un mese fa Joseph ha deciso di far parte di ZETA e con l’aiuto del suo mentore “Allan Badilla” nella sua prima settimana ha raggiunto il grado Smeraldo con oltre 20.000 euro di commissioni.

Il suo team è in continua crescita giorno dopo giorno e in un mese è riuscito a diventare il primo diamante in ITALIA, ora insieme a LA LEYENDA, cercheranno di posizionare l’Italia come uno dei più grandi paesi nel settore del network marketing.

“Joseph è l’inizio di tutto ciò che di grande deve venire per la nostra azienda, grazie al suo impegno e dedizione siamo riusciti a rendere l’ITALIA territorio ZETA. Sono orgoglioso di ciò che ha realizzato in così poco tempo.

Ha sottolineato, il co-fondatore Allan Badilla e Black Diamond di ZETA

Ad oggi ZETA conta più di 700 persone in Italia, guidate da Joseph Pesaresi, che ha creato una grande squadra piena di veri leader motivati da grandi storie di successo..

Oggi Joseph Pesaresi ha una visione chiara, quella di realizzare nei prossimi 6 mesi una rete di oltre 3.000 persone, per creare nuovi diamanti e Nuove qualifiche in tutta Europa.

“Il giorno del mio diamante è il giorno più importante della mia vita che non segna il mio arrivo ma segna il mio nuovo inizio.”

Joseph Pesaresi top diamante internazionale

