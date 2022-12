José Andrés Yanchapaxi de ByDzyne, Ecuador, Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

Mientras ByDzyne cierra su capítulo de 2022, continúa dominando los titulares en la región sudamericana y este mes destaca a su más reciente Presidente 1-Estrella de Ecuador, José Andrés Yanchapaxi.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

José, un joven de 28 años de Quito, la capital andina de Ecuador, es un experto en todo.

Ha jugado al tenis toda su vida, es licenciado en gestión de ingeniería medioambiental y lleva casi cinco años dedicado a las redes de mercadeo.

Aunque se ha movido por diferentes campos, el joven líder confía en haber encontrado un diamante en bruto en ByDzyne.

“Es una empresa sólida. Excelente plan de comisiones (el mejor que existe), grandes productos y servicios, un equipo corporativo serio y, por encima de todo, un negocio que va con las tendencias digitales globales de hoy en día.

Estoy súper contento de haber decidido hace casi un año empezar mi aventura con ByDzyne.

Ha sido la mejor decisión que podía haber tomado en toda mi carrera en las redes de mercadeo”,

transmite José extasiado.

Al equipo ejecutivo de ByDzyne le encantan las historias como la de José: emprendedores hambrientos, enseñables y dispuestos a luchar y alcanzar realmente sus sueños.

“¡Enhorabuena a nuestro último Presidente 1-Estrella, José Andrés Yanchapaxi!

La nación ByDzyne te celebra hoy, José, y reconoce la diligencia que te ha llevado llegar hasta aquí.

Tus esfuerzos y trabajo duro han dado sus frutos, y sabemos que te espera un futuro brillante.

Sigue creyendo en ti mismo, sigue soñando a lo grande y sigue sirviendo a los que te rodean, y sucederán cosas increíbles”,

compartió Chad Chong, cofundador de ByDzyne.

Y esos son exactamente los atributos que han llevado al líder ecuatoriano al éxito en ByDzyne.

Agradecido al equipo ejecutivo de la empresa, así como a la orientación y la sabiduría de sus mentores, las superestrellas de ByDzyne Gustavo Salinas y Daniela Álvarez, José no ha vacilado en su camino hasta convertirse en Presidente 1-Estrella, una hazaña que declara es el mejor momento de su joven carrera.

Los atribuye a ellos y a su trabajo duro, constancia y empuje como los factores clave de su reciente éxito.

Además, no ha terminado. Firme creyente de que, aunque “empezar” es un logro en sí mismo, el nuevo líder de ByDzyne afirma que es aún más importante “mantenerse fuerte y mantener el rumbo”.

Ahí es donde José vive ahora: se ha propuesto convertirse en Presidente 2-Estrellas en un futuro inminente, tiene planes para inspirar a otros durante el proceso y sigue centrado en sus objetivos.

“Me motiva cumplir mis sueños de ser escritor y conferencista profesional. Quiero poder contar mi historia al mundo entero y que no importen tus condiciones, sino que lo esencial es tomar personalmente la decisión de tener éxito”,

declaró un José decidido.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

