Jeunesse Vi Presenta Il Nuovo Diamond Director Mauro Boccomino

By Team Business For Home

Jeunesse Global è lieta di presentarvi il nuovo Diamond Director Mauro Boccomino, originario di Torino, Italia.

“Mauro è un leader straordinario che ha lavorato diligentemente e con passione per raggiungere i suoi obiettivi”

ha dichiarato Scott Lewis, Chief Visionary Officer Jeunesse.

“È stato uno straordinario esempio per il Team e per tutta la Famiglia Jeunesse. Siamo lieti di congratularci con lui per aver raggiunto il rank Diamond Director e siamo impazienti di vedere cosa gli riserverà il futuro e quali nuovi traguardi raggiungerà in Jeunesse e nel settore.”

Prima di iniziare a lavorare con Jeunesse, Mauro era già un networker professionista. La sua esperienza imprenditoriale, radicata nell’impegno e nell’innovazione, sta alla base del suo successo.

Quando ha deciso di dare inizio al Business Jeunesse, ha preso come esempio i comportamenti dei top leader Jeunesse e utilizzato gli strumenti di marketing, i prodotti e il piano compensi offerti da Jeunesse per iniziare alla grande fin dal primo giorno.

“Non conosco nessuna altra Azienda di Network Marketing così attenta ai dettagli e al supporto dei propri Incaricati,” ha affermato Mauro.

“Voglio costruire i prossimi 10 anni della mia carriera con Jeunesse perché mi offre tutto ciò di cui ho bisogno per raggiungere i miei obiettivi e aiutare gli altri a raggiungere i propri.”

Mauro sta facendo leva sull’Attività per essere da esempio alla prossima generazione Jeunesse. Viaggia per il mondo e condivide l’Opportunità e i Prodotti con l’obiettivo di diventare uno dei networker più influenti della storia del settore.

È grato al suo Team e alla sua Famiglia per il sostegno al quale attribuisce il merito di aver reso possibile questo risultato. Inoltre, sta lavorando per aiutare tutti i membri del Team a raggiungere il rank Diamond Director ed è felice di aiutarli a scrivere il prossimo capitolo delle loro storie di successo.

Jeunesse

Jeunesse è un’Azienda di Vendita Diretta la cui mission è quella di creare un impatto positivo nel mondo, aiutando le persone ad apparire e sentirsi giovani e consentendo a tutti di esprimere il proprio potenziale. Gli esclusivi prodotti per la cura della pelle e gli integratori Jeunesse fanno parte di un sistema completo denominato Youth Enhancement System incentrato sul concetto di giovinezza.

Grazie all’assistenza clienti multilingue, il supporto di back office e un sistema di sponsorizzazione globale, Jeunesse utilizza una piattaforma all’avanguardia che consente di condividere prodotti innovativi, formazione e supporto costanti attraverso 34 uffici operativi che lavorano in 146 Paesi diversi. Per maggiori informazioni visita il sito jeunesseglobal.com.

The post Jeunesse Vi Presenta Il Nuovo Diamond Director Mauro Boccomino appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2022/07/jeunesse-vi-presenta-il-nuovo-diamond-director-mauro-boccomino/