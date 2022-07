Jeunesse Presenta El Nuevo Director Diamante Arnold Trujillo

By Team Business For Home

Jeunesse se enorgullece de anunciar a su más reciente Director Diamante Arnold Trujillo de Lima, Perú.

“Estamos orgullosos de reconocer a Arnold como nuestro más reciente Director Diamante”,

comentó el Director Visionario de Jeunesse, Scott Lewis.

“Su increíble ética de trabajo, sus habilidades de liderazgo y su pasión por el sector le han impulsado a lograr un éxito extraordinario. Felicitamos a Arnold por haber alcanzado este impresionante hito y estamos seguros de que seguirá prosperando mientras ayuda a tantas otras personas a lograr sus objetivos.”

Antes de emprender su carrera profesional como Distribuidor de Jeunesse, Arnold trabajaba como técnico administrativo, tenía un pequeño negocio de reparto y colaboraba con su padre en la prestación de servicios de taxi.

Todo eso le aportó una valiosa experiencia en gestión de negocios y de personas, pero Arnold trabajaba 16 horas al día y todavía seguía sin alcanzar sus objetivos. Así que cuando su hermano y mentor de negocios Marvin Trujillo, actual Director Diamante de Jeunesse, le invitó a unirse a Jeunesse, lo hizo.

Su espíritu emprendedor prosperó. En tan solo tres meses, Arnold superó los rangos de la mayoría de los Distribuidores de Jeunesse en Perú, y se fijó en desarrollar una estrategia de éxito a largo plazo. Junto con Marvin, han desarrollado un sistema educativo destinado a todos los que inician un negocio Jeunesse, con el objetivo de enseñarles las habilidades, los conocimientos sobre los productos y la mentalidad empresarial necesaria para conseguir resultados.

“Mi pasión por Jeunesse me permite dar ejemplo de trabajo arduo y compromiso”,

afirmó el Director Diamante, Arnold Trujillo.

“Los demás me han visto superar obstáculos y alcanzar mis metas. Mi mejor consejo para todos es que se centren en su futuro. No es posible conducir un coche mirando por el retrovisor”.

La oportunidad de Jeunesse ha empoderado a Arnold para motivar a los demás a crear un legado para sus familias. Está agradecido a su equipo y a su hermano Marvin por ayudarle a amar lo que hace.

Arnold & Marvin

En los últimos seis años, ha viajado a más de 30 países, y no puede esperar a seguir descubriendo el mundo. Su próximo objetivo es compartir la oportunidad de Jeunesse con 100 nuevos Directores en Latinoamérica, para que ellos también puedan decir “sí” a Jeunesse y a sus exclusivos productos Y.E.S.

Acerca de Jeunesse

Jeunesse es una empresa global de venta directa con la misión de impactar en el mundo de una forma positiva, ayudando a las personas a verse y sentirse jóvenes, al mismo tiempo que las empodera para liberar su potencial.

Los productos nutricionales y para el cuidado de la piel exclusivos de la compañía forman todos juntos un sistema completo para intensificar la juventud, el sistema Y.E.S. Youth Enhancement System. Con un servicio de atención al cliente multilingüe, soporte administrativo y un sistema de inscripción global, Jeunesse utiliza una plataforma de vanguardia para compartir productos innovadores, capacitación y soporte a través de 34 oficinas totalmente operativas en mercados de más de 146 países. Obtén más información en jeunesseglobal.com.

