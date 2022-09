Jeisson Sánchez y Carolina Tapias Obtienen El Rango Presidential Diamond En BE

By Team Business For Home

Antes de BE, Jeisson Sánchez y Carolina Tapias habían trabajado juntos durante tres años en el marketing de redes. A la vez, desarrollaban otros negocios.

Jeisson estudió ingeniería ambiental, mientras que Carolina estudió actuación. Ella también desarrolló su faceta de emprendedora, vendiendo diversos artículos para ayudar a su familia con los gastos cotidianos. Más tarde, aceptó un trabajo para tener unos ingresos más seguros y estables.

La pareja se dio cuenta de que el empleo y la vida tradicional no eran lo suyo. Soñaban en grande, anhelaban hacer cosas diferentes y dedicarse a un trabajo que les gustara.

A pesar de sus sueños, de su ambición y de los años que llevaban en el sector, finalmente dejaron de trabajar en el marketing de redes.

“Una de las razones por las que lo hicimos fue porque ninguna de las oportunidades que conocíamos nos daba la suficiente confianza para construir un éxito a largo plazo”.

“Pero cuando José Ardón y los hermanos Ehsaan, Monir y Moyn Islam nos presentaron a BE, vimos una empresa con una visión a largo plazo, productos y servicios ganadores, valores corporativos sólidos, un plan de compensación ambicioso y un liderazgo increíble en todos los niveles. Por estas y muchas más razones, elegimos BE”.

El motor de su éxito

“Todo nuestro éxito se lo debemos a Dios, que siempre está con nosotros”, dijo Carolina. “En segundo lugar a nuestras familias, que nos han dado la motivación, el apoyo y el impulso para hacer lo que hacemos, y a nuestros mentores, que han estado con nosotros en cada paso del camino”.

Jei y Caro mencionaron a otros miembros de BE que sirvieron como mentores a lo largo de su trayectoria.

“José Ardón creyó en nosotros desde el primer día y nos dio la confianza de que estábamos en el camino correcto. También damos crédito a Juan José Colorado y Laura Cañaveral, con quienes hemos construido nuestro éxito mano a mano”.

“Tampoco estaríamos donde estamos sin todo nuestro equipo, por haber confiado en nosotros y haber trabajado tan duro a nuestro lado para cumplir nuestro propósito de impactar en la vida de miles de personas”.

Por último, honraron a la empresa “por crear una base estructurada en la que se pueden construir soluciones a través de un fuerte liderazgo de campo y corporativo.”

“Saber que estamos en la empresa adecuada nos hace sentir muy seguros, fuertes y felices”, dijo Jeisson.

“Gracias a la visión de nuestros fundadores Monir Islam, Moyn Islam y Ehsaan Islam -seres humanos con grandes valores y principios con un gran corazón- podemos sentir su humanidad, apoyo, cercanía, profesionalidad y visión”.

La pareja expresó lo mucho que creen en su misión y visión, que se extiende a largo plazo: durante los próximos 100 años, BE será una empresa innovadora que dará a todo el mundo acceso a la educación y a un lugar de trabajo desde su teléfono móvil.

La compañía de los grandes resultados

Cuando se les preguntó por su experiencia y cómo se sentían siendo parte de la empresa, en seguida exclamaron: “¡Estamos muy orgullosos de formar parte de esta empresa! Los eventos, retiros y otras actividades con el nombre de BE reflejan la excelencia, la pasión y la profesionalidad con la que se presentan.”

Afirmaron sentirse como miembros de la realeza al trabajar con BE. “Vivimos nuestro mejor estilo de vida en todas estas experiencias. Nuestra experiencia favorita fue en Dubái en octubre de 2021, donde conocimos a mucha gente increíble.

Nunca lo olvidaremos”. ¡Estamos deseando que llegue el evento de octubre de 2022 en una isla privada de las Maldivas porque sabemos que será aún más increíble que el anterior.”

La compañía de los productos revolucionarios

El portafolio de la empresa influyó enormemente en la decisión de la pareja de unirse a BE. “Estamos encantados con los productos que vendemos, que han permitido a miles de personas aprender las habilidades mejor pagadas del mundo. Gracias a nuestros servicios y aplicaciones educativas, cualquiera puede aprender a hacer trading”.

BE está cambiando el juego. BE proporciona las herramientas necesarias para que cualquiera pueda promover aplicaciones y plataformas digitales en diversos sectores, como el aprendizaje electrónico, los mercados financieros, el mundo virtual inmersivo, el marketing online y la moda. Cada producto mejora la vida de los clientes de todo el mundo.

Carolina continuó hablando de lo mucho que ansían sobre el futuro. “Sabemos que vendrán nuevas áreas de conocimiento y nuevas líneas de negocio que permitirán que nuestra visión de esta gran empresa se haga realidad y se expanda”.

Los objetivos de Jei y Caro

Ambos siguen siendo igual de ambiciosos que cuando empezaron su carrera. “En los próximos diez años, tendremos una organización de 300 líderes que ganarán más de 30.000 dólares al mes, lo que hará que más de 1.000 personas ganen dinero mes a mes de forma constante y fiable.”

“Como consecuencia nos convertiremos en Crown Ambassadors, el rango más alto de nuestra empresa. Nadie ha alcanzado todavía este rango, pero soñamos con alcanzarlo generando un ingreso residual de 1,2 millones de dólares al mes.”

Por mucho que quieran alcanzar su visión, siguen teniendo claro que no se trata sólo de ellos. Sueñan con ayudar a cientos de miles de personas a aprender nuevas habilidades para que puedan ganar dinero y mejorar sus vidas. “Vemos nuestra empresa como la mayor y más reconocida compañía de aprendizaje electrónico, tecnología y marketing en red hasta la fecha.”

Consejos para los nuevos y jóvenes

Jeisson y Carolina recuerdan sus propias experiencias y cómo muchos dudaron de sus posibilidades de éxito. Afortunadamente, se tenían el uno al otro y, con el tiempo, obtuvieron un sólido sistema de apoyo en BE, además de todos los demás beneficios de estar en la empresa.

“Deben tener la convicción de que van a conseguir grandes cosas, la tranquilidad de construir una empresa sólida con excelentes fundadores y líderes, y un plan de compensación muy próspero.

También es esencial que disfruten de este proceso y se lo tomen en serio. Hace ocho años, éramos dos jóvenes que no teníamos suficiente dinero para las cosas esenciales.

Hoy, el dinero no es un problema: es nuestra vida. Vivimos con gran abundancia. Podemos dar lo mejor a nuestra familia. Estamos viviendo una vida de sueños, y estamos ayudando a más personas a mejorar su estilo de vida a través de este excelente vehículo para cumplir los sueños llamado BE.”

*Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son del individuo específico representado en el artículo y no de BE, y tampoco son respaldadas oficialmente por BE. Este artículo es sólo para propósitos de referencia y no pretende garantizar ganancias, ya que cualquier garantía de ganancias sería engañosa.

No se puede ganar dinero en BE sin realizar ventas reales a los clientes. Las afirmaciones sobre las ganancias o el estilo de vida que se mencionan en la presentación se atribuyen a personas concretas y no tienen ninguna relación con tus resultados – Declaración de Divulgación de Ganancias Detallada.

