Jaime Morales Cabrera de ByDzyne, Perú, logra ser Presidente 2-Estrellas

By Nicole Dunkley

El surgimiento trascendental de estrellas en ascenso de las redes de mercadeo continúa floreciendo en el mercado latinoamericano, y ByDzyne ha descubierto su último fenómeno con la llegada del nuevo Presidente 2-Estrellas Jaime Morales Cabrera de Perú.

*Un Presidente 2-Estrellas genera más de $400,000 USD en facturación en dos semanas o menos.

Jaime, un emprendedor de 25 años de Lima, Perú, solía trabajar en administración y una vez en un centro de llamadas, pero ahora cuenta con ocho años de experiencia invaluable en la industria de ventas directas. Aunque ha trabajado en varias organizaciones, cree que ByDzyne se ha distinguido por ser un lugar en el que puede invertir su futuro.

“Me gustó la empresa desde que me presentaron por primera vez el concepto de que todo esto estaba creado por diseño, de ahí el nombre de la organización.

A lo largo de mis ocho años, he visto cómo los networkers tienen que saltar de una empresa a otra porque la compañía está relegada y/o fuera de tendencia.

En ByDzyne, sin embargo, vi una empresa que puede reinventarse todo el tiempo, traer los productos más nuevos y novedosos a la vanguardia, una corporación con experiencia de campo y no sólo detrás de un escritorio, y un plan de compensación que no pone límites a los networkers que quieren llegar a la cima más alta dentro del sector.

Estoy muy agradecido por todo el trabajo que hace el equipo directivo para que la empresa siga creciendo y fortaleciéndose día a día”,

expresó Jaime agradecido.

El equipo ejecutivo de ByDzyne está entusiasmado con su líder prometedor y cree que va camino de alcanzar metas aún mayores.

” ¡Felicidades a nuestro nuevo Presidente 2- ¡Estrellas, Jaime Morales Cabrera! Jaime, eres un testimonio viviente que, con la mentalidad, la ética de trabajo, la comunidad y la creencia adecuadas, todo es posible.

Creemos que esto es sólo el principio para ti, así que sigue apuntando alto y soñando en grande, y que sepas que todo está a tu alcance. Sabemos que lo conseguirás”,

afirman Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

Motivado por su familia, especialmente por su querida madre, que les enseñó a él y a sus dos hermanos el liderazgo sacrificial, a no rendirse nunca a pesar de las dificultades, el líder peruano es todo crédito para los demás.

En cuanto a su reciente ascenso en ByDzyne, Jaime rápidamente atribuye el trabajo y el esfuerzo de su equipo -desde los nuevos Embajadores de Marca hasta los Presidentes y más allá- que lo han apoyado y han ayudado al grupo a avanzar con una mentalidad, en una dirección y con la estrategia correcta.

“Tengo el gran placer de trabajar con varios militares en mi equipo, que son muy disciplinados y organizados.

Hay tres factores que hemos logrado; primero, planificamos el objetivo hace 90 días, luego creamos la estrategia para avanzar de rango en un ciclo determinado y, por último, la ejecutamos con un ritmo de trabajo superior.

Gracias a Dios lo hemos conseguido”,

transmitió el nuevo Presidente 2-Estrellas de ByDzyne.

Muy decidido a alcanzar el prestigioso rango de Corona a finales de año, Jaime se centra actualmente en creer en sí mismo, en su equipo y en su experiencia de casi una década en el sector para superar su próxima montaña.

“Empecé en este negocio sin ninguna experiencia laboral importante previa, pero lo que entendí desde el primer día en este negocio es que lo más importante es la actitud y la confianza con la que te pones delante de cada persona para mostrarle la oportunidad.

Eso es algo que se consigue conectando siempre con el sistema educativo. Yo diría con confianza que soy un producto del sistema educativo de redes de mercadeo que he seguido durante los últimos ocho años.

Y ahora, siento que estamos en un gran momento para sacar a la luz nuevos líderes y máximos ganadores en redes de mercadeo,”

dijo Jaime.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o anulación es de 19.901 o el 77,12% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

The post Jaime Morales Cabrera de ByDzyne, Perú, logra ser Presidente 2-Estrellas appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/09/jaime-morales-cabrera-de-bydzyne-peru-logra-ser-presidente-2-estrellas/