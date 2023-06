Isabella Mendez de ByDzyne, Alcanza el Puesto de Presidente 1-Estrella

By Nicole Dunkley

Convertida en uno de los principales centros del sector para el desarrollo de talentos y liderazgo sin igual, ByDzyne cuenta con una de sus estrellas más jóvenes y prometedoras en alza con la llegada de la nueva Presidenta 1-Estrella, Isabella Mendez, de los Estados Unidos de América.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación por ventas durante un periodo de medio mes.

Isabella, una emprendedora de 20 años que reside en Tampa (Florida), pero con raíces venezolanas y colombianas, recuerda que desde muy pequeña tuvo un enorme empuje. Trabajando en Chick-Fil-A con sólo 15 años y poco después de ser ascendida a supervisora de turno.

Isabella quería apoyar a su familia -su madre y sus dos hermanas pequeñas- e inspirar a quienes la rodeaban para lograr un cambio positivo. Incluso fue voluntaria simultánea en hospitales locales, hizo prácticas en varias residencias de ancianos y trabajó en distintos campos para mantener a su familia.

Sin embargo, cuando cumplió 18 años, Isabella conoció las redes de mercadeo y todo su mundo cambió.

Isabella, que seguía codiciando la provisión financiera y la oportunidad de tener un impacto duradero, vio el potencial ilimitado de la industria de la venta directa. Ahora ha encontrado un hogar en ByDzyne, una empresa que cree que tiene una plataforma para tener un impacto global y que brilla por encima de las demás.

“Lo que diferencia a ByDzyne de cualquier otra empresa es su liderazgo y su equipo ejecutivo. John Maxwell enseña que ‘todo se eleva y cae sobre el liderazgo’.

Y con el equipo ejecutivo de ByDzyne supe desde el principio que no sólo había encontrado el vehículo perfecto para mí y para las personas que confían en mí día tras día, sino que también había encontrado a los conductores perfectos para abrir el camino a cientos de miles de aspirantes como yo.

Todos ellos son verdaderos líderes, innovadores y aspirantes, con un corazón de oro y un cerebro sin igual”,

proclamó una agradecida Isabella.

El equipo ejecutivo de ByDzyne está encantado con su nueva Presidente 1-Estrella, y cree firmemente que su vida y su historia pueden motivar a esta generación a alcanzar cotas sin precedentes.

“¡Felicidades a Isabella Méndez por convertirse en nuestra nueva Presidente 1-Estrella! Vaya, eres tan joven, Isabella, pero con tanto talento.

Hoy te reconocemos como un testimonio viviente de que esta industria y específicamente esta compañía puede ser para cualquiera que tenga un sueño.

Eres la prueba viviente de que con confianza en ti misma, tu “por qué” y una poderosa ética de trabajo, todo es posible y se puede lograr.

Estamos deseando que sigas floreciendo aquí y que seas una fuente de estímulo y motivación para todos nuestros jóvenes networkers de todo el mundo”,

compartió una orgullosa Chanida Puranaputra, presidente de ByDzyne.

Aunque la floridana se apresura a dar crédito a Chanida y al resto del equipo ejecutivo, así como a su inquebrantable sistema de apoyo en su ascenso al estrellato -su fe en el Señor, los miembros de su familia, los mentores fundamentales Samer Yorde y Paula Landino, y su increíble equipo- Isabella también reconoce que su propio coraje y resistencia han sido fundamentales para su éxito.

“He aprendido que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Porque tienes que trabajar como si todo dependiera de ti, pero tener fe como si todo dependiera de Dios.

Así que este ascenso de rango también me lo debo a mí mismo. Porque nunca dejé que un obstáculo, por pequeño o grande que fuera, se interpusiera en mi camino.

Porque he confiado en el proceso, pero he trabajado muy duro para llegar a donde estoy hoy”,

dice Isabella con pasión.

Y no está ni mucho menos acabada. La joven líder está deseando dedicar su tiempo, energía, esfuerzo, habilidades, educación y ambiciones a construir un legado para ahora y para los años venideros.

“Mis próximos objetivos con ByDzyne son crear muchos nuevos Directores, Diamantes y Presidentes en mi equipo.

Y, a su vez, ayudar a 1.000 personas y a sus familias a tener una fuente adicional de ingresos y a mejorar su estilo de vida.

No hay nada más gratificante que ver a las personas que han depositado su confianza en ti, ganar, crecer y convertirse en mejores individuos en general. No hemos hecho más que empezar”,

exclamó Isabella motivada.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (AB) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o prima es de 19.901, es decir, el 77,12% de dichos AB. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

The post Isabella Mendez de ByDzyne, Alcanza el Puesto de Presidente 1-Estrella appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/06/isabella-mendez-de-bydzyne-ee-uu-alcanza-el-puesto-de-presidente-1-estrella/