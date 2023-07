Il Top Leader Marouan El Mansoub Si Unisce a Greenway Global

By Nicole Dunkley

Ricordate questo nome… Marouan El Mansoub

Ci sono talenti che appaiono molto giovani nel settore del MLM, e che scelgono di orientarsi verso società di produzione, verso aziende in espansione con una grande missione e una visione senza limiti.

Marouan El Mansoub ha scelto Greenway Global per sviluppare un’attività internazionale ed è pronto a conquistare il mondo!

Di origine marocchina, Marouan è nato in Italia 28 anni fa e ora vive a Modena, la città che ha visto nascere la scuderia Ferrari e dove si trova il famoso circuito…

Il famoso cavallino rampante, che rappresenta velocità e potenza, ha molti punti in comune con Marouan.

Cameriere in un ristorante per pagarsi gli studi, Marouan ha conseguito 2 lauree, una in ricerca medica e l’altra in economia e commercio.

“Sono entrato nel MLM per disperazione e ispirazione: disperazione perché facevo il cameriere per pagarmi gli studi, ma ho visto che era un rischio studiare e basta.

Dovevo attivare un piano be ho incontrato MLM sul treno per l’università, grazie a un vecchio amico che non vedevo da 3 anni”.

Durante un evento, ha avuto l’ispirazione. Ha capito che MLM era la sua via, anche se era scettico. È stato nel 2016 quando ha iniziato una prima esperienza con MLM che è durata 1 anno e mezzo, per poi incontrare l’azienda Jeunesse nella quale ha ottenuto la qualifica di Ruby Director con 12.000 incaricati in 4 anni e in diversi Paesi. E il tutto mentre studiava e ottenendo i suoi diplomi!

“Quello che mi hanno insegnato i miei mentori Piero Sbrizzi e Maria Inserra è: “lavorare locale ma pensare globale”

Viaggiando per il mondo, Marouan ha potuto imparare a svilupparsi internazionalmente. È stata la sua sfida, doveva imparare a gestire le emozioni, a risolvere i problemi legati alle diverse culture.

Lui, che è stato nominato Ambasciatore di pace, ha avuto la possibilità di collaborare per i Diritti Umani riconosciuti da Argentina, Israele-Palestina e Stati Uniti.

“Il network marketing mi ha permesso di aiutare e offrire possibilità di lavoro a persone in Paesi in difficoltà.

Sono felice di aver colto questa straordinaria opportunità che, se presa seriamente, con onestà, etica e impegno, può offrire a voi e alle persone che vi seguono uno stile di vita straordinario”.

Il suo upline Eric Clerc gli ha trasmesso queste parole: “lavora con la prospettiva di espandere il tuo team nel mondo con un piano d’azione articolato”. Decise di chiamare il suo team World Domination, nel senso positivo di estendersi in diversi paesi dando alle persone l’opportunità di cambiare le loro vite.

“La mia esperienza mi permette di affermare che Greenway Global, un’azienda con un turnover di 300 milioni di dollari l’anno, è sinonimo di una crescita rapida grazie a prodotti ecologici e innovativi e a un piano compensi molto generoso, che sta già creando molti milionari.

Sono felice di lavorare con Isabelle Laroque, Direttrice dello Sviluppo Internazionale, una donna potente che mi aiuta a comprendere il funzionamento di Greenway e a gestire il mio team.

La visione del Vicepresidente e Cofondatore Dany Laroque, con cui ho la possibilità di comunicare regolarmente, mi permette di vedere oltre i confini, di superare i miei limiti e di uscire dalla mia comfort zone.

Sono molto grato e riconoscente al Presidente fondatore Leonid Morgunov per aver realizzato il suo gigantesco sogno dando al mondo un’opportunità così straordinaria.

Sono molto orgoglioso di portare avanti questa azione e di aver raggiunto il grado di Master dopo meno di due mesi di lavoro”.

Marouan ha scelto Greenway Global perché rappresenta oggi la più grande opportunità per

di raggiungere livelli straordinari, perché lavora con una missione di protezione del pianeta con prodotti ecologici a prezzi accessibili a tutti, un’azienda che ha solo 6 anni di vita, di cui

molti mercati sono ancora vergini, e in cui intende sviluppare grandi team.

Acerca Greenway Global

Greenway Global, compañía ecológica de MLM, se ha convertido en 6 años en una de las más famosas en la industria del mercadeo en red conocida como la compañía de más rápido crecimiento en su país: Más de 2 millones de socios en todo el mundo, 53 países de operación y 200 mercados ecológicos en la actualidad, con más de 550 productos para la salud, la belleza y el cuidado del hogar.

Los proyectos ambientales de la compañía tienen una escala mundial: Todos los meses, Greenway Global brinda apoyo material y físico a organizaciones dedicadas a salvar nuestra flora y fauna. Greenway Global es la comidilla de los medios de comunicación de todo el mundo y el nombre de la empresa ya está firmemente asociado con el cuidado de la ecología de nuestro planeta. mygreenway.com

The post Il Top Leader Marouan El Mansoub Si Unisce a Greenway Global appeared first on Direct Selling Facts, Figures and News.

Source:: https://www.businessforhome.org/2023/07/il-top-leader-marouan-el-mansoub-si-unisce-a-greenway-global/