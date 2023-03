I Top Leaders Maria E Piero Sbrizzi Entrano A Far Parte Di Greenway Global

By Team Business For Home

I Top Earners e Top Leaders Maria e Piero Sbrizzi entrano a far parte di Greenway Global.Maria e Piero Sbrizzi sono stati Diamante in azienda Jeunesse negli ultimi anni.

L’ambizione è sempre stata la sua forza, che miscelata all’entusiasmo hanno fatto di Piero e Maria Sbrizzi dei networker molto stimati e rispettati nell’industria del network marketing in italia (loro paese di origine) ma ancor di più a livello internazionale dove operano da quasi 30 anni.

La loro esperienza inizia nel 1995 in italia ma poi il business porta Piero a lasciare L’Italia e la sua famiglia con due bambini piccoli ed uno in arrivo per inseguire il suo sogno.

Le sue migliori up line dell’epoca lavoravano in Siberia a 6.000km da Mosca, e lui senza esitare parti per imparare dai migliori. Dopo l’esperienza siberiana, ha proseguito il suo percorso professionale in diversi paesi, dal Kazakistan al Venezuela.

Nel 2000, dopo 5 anni di solo esperienze, Piero decide di riprendere la sua attività di optometrista. E grazie all’esperienza e alla crescita personale avuta con il MLM, in soli 5 anni ha aperto insieme a Maria 7 negozi di ottica tradizionale.

Come dicono Maria e Piero:

“Quello che abbiamo imparato in quei 5 anni di networking, non si impara in una vita! Il Network Marketing è la migliore scuola di vita che conosciamo”

Il Network Marketing è come un virus che non ti lascia mai se ti tocca e quindi nel 2006 l’incontro fatale con J.C. che un evento cruciale li riportò al MLM, nonostante il successo che avevano nella loro attività tradizionale. Dice Piero:

“Sarò sempre grato per 2 persone molto speciali che ho incontrato nella mia vita. Due incontri che mi hanno permesso di capire il settore ma ancora di più le dinamiche che lo governano”.

Dal 2006 Piero e Maria hanno raggiunto la qualifica di Diamond in 4 compagnie internazionali. La nuova sfida parte per queste due persone che hanno dimostrato più volte il loro valore.

Top Leaders Maria And Piero Sbrizzi

Avendo avuto una grande esperienza internazionale hanno trasferito le loro competenze a giovani e meno giovani, e insieme a questi ultimi hanno lavorato tutti insieme come una squadra per aprire paesi come Argentina, Paraguay, Marocco, Albania e Balcani, Bangladesh e ovviamente in via di sviluppo Italia, con risultati importanti per tutti. Come ha dichiarato Maria:

“Lavorare con giovani con una media di 22 anni, ti spinge a dare il meglio perché la responsabilità è enorme, ma questi ragazzi e ragazze sono davvero in gamba e con il loro entusiasmo ti riportano indietro negli anni” .

Con Greenway Global inizia una nuova sfida per Piero e Maria Sbrizzi e anche alla soglia dei 60 anni sono entusiasti come ragazzini, pieni di gioia ed energia. Piero ha dichiarato:

“La mission di Greenway Global ci ha subito conquistato, oltre al business, abbiamo anche la possibilità di dare il nostro contributo per salvare e proteggere questo meraviglioso pianeta che ci ospita, condividendo prodotti eccezionali ad un ottimo prezzo che tutti utilizzano in ogni le case. Tutti possono acquistare e risparmiare denaro.”

La loro filosofia da molti anni è quella di scegliere persone al di fuori dell’azienda, perché pensano che siano sempre le persone a fare la differenza e nient’altro.

L’incontro con Leonid Morgunov (Presidente Fondatore di Greenway Global) e Dany Laroque (Vicepresidente e Co-Fondatore) nonché l’intero consiglio di amministrazione dell’azienda, ha immediatamente fatto capire loro che sono sulla stessa frequenza per fare grandi cose insieme. E sono più entusiasti che mai!

Se chiedi a Piero e Maria quali ingredienti hanno utilizzato per avere successo nel network marketing, ti risponderanno: una base di entusiasmo con un obiettivo chiaro, il tutto condito da etica e rispetto per tutto e per tutti!

A proposito di Greenway Global

Nel giro di 6 anni, Greenway Global, un’azienda green di MLM è diventata una tra le più famose nel settore del network marketing, l’azienda dalla più rapida crescita nel suo paese: ad oggi, ha oltre 2 milioni di partner in tutto il mondo, opera in 53 paesi e su 200 “eco-market” con oltre 550 prodotti per la salute, la bellezza e la cura della casa.

I progetti ambientali dell’azienda sono di una portata mondiale: ogni mese Greenway Global fornisce supporto materiale e fisico alle organizzazioni che si dedicano alla salvaguardia della flora e della fauna del nostro pianeta. Greenway Global è citata da tutti i media del mondo e il suo nome è già saldamente associato all’attenzione per la salvaguardia ecologica del nostro pianeta.

