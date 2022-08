Herson La Riva, de ByDzyne, hace historia convirtiéndose en el Corona más joven de la empresa

By Nicole Dunkley

Durante un periodo sin precedentes de dos semanas de producción de volumen y facturación, Herson La Riva, una estrella emergente de 23 años, ha batido los récords de la empresa y ha logrado su objetivo personal de convertirse en el Corona más joven de ByDzyne.

* Un Crown genera entre 1 y 2 millones de dólares en facturación durante un periodo de 15 días.

Aunque el prometedor líder, que reside en Florida, Estados Unidos, pero es originario de la ciudad nororiental de Maracaibo, Venezuela, tiene menos de cinco años en el mercadeo multinivel, se está convirtiendo en una fuerza absoluta a tener en cuenta.

De ser un novato en la industria en 2019 a convertirse en un líder prominente con equipo de más de 1.000 miembros en varios países, Herson se ha convertido en un ejemplo de que con la actitud y la dedicación adecuadas, todo es posible.

El floridano añadiría que encontrar la empresa adecuada, como él ha hecho, también marca un mundo de diferencia.

“Me encanta todo lo relacionado con ByDzyne. Me encantan las oportunidades ilimitadas que ofrece esta empresa y cómo se adapta en tiempo real a las tendencias actuales.

Lo que hace diferente a esta empresa es el liderazgo que la caracteriza.

Ya lo he dicho antes, pero es una empresa hecha por networkers para networkers. Es una empresa en la que te sientes como en familia con los propietarios y el equipo ejecutivo”,

declaró el nuevo Corona de ByDzyne.

Herson se está empapando de cada momento de este logro histórico. Motivado diariamente por ayudar a su equipo a crecer, desarrollarse y reconocer todo su potencial, el líder venezolano reconoce el compromiso que le ha costado a él y a quienes le rodean alcanzar este hito.

“Esto no es un logro conseguido en 15 días; ha sido un viaje de casi cuatro años trabajando todos los días, pasando noches interminables sin dormir y dedicando miles de horas a construir la persona que soy hoy en día.

Ha habido una cantidad importante de sacrificios para poder lograr esto en dos semanas, para lograr esta meta que me había propuesto desde el primer día cuando empecé en la industria. Pero tuve fe como si todo dependiera de Dios. Él me guió en cada paso del camino, y todo es gracias a Él.

Por supuesto, también tengo que dar las gracias al increíble equipo que hemos formado en los últimos años: ¡la familia que hemos creado! También tengo que dar las gracias a mis mentores por estar a mi lado y a mis padres por apoyarme desde el primer día”,

expresó un agradecido Herson.

El equipo ejecutivo de ByDzyne, que conoció a Herson cuando era un joven de 20 años ansioso y hambriento, se ha quedado sin palabras con el nivel de empuje y tenacidad que posee su nuevo Corona.

“Desde el día en que conocimos a Herson, vimos el entusiasmo en sus ojos. Este joven líder tenía mucha hambre de éxito y supimos en nuestros corazones que estaba destinado a la grandeza.

Así que hoy celebramos este hito con él y sabemos que esto es sólo el principio”

dijeron Chad y Nattida Chong, cofundadores de ByDzyne.

“¡Felicidades a nuestro nuevo y más joven Corona, Herson La Riva! Nos quedamos sin palabras por cómo has sido capaz de transformar tu vida y la de los que te rodean.

No ha sido una hazaña sencilla ni mucho menos, y celebramos todos y cada uno de los minutos que has dedicado a tu oficio, a tus sueños y a esta empresa. Trabajo bien hecho”,

exclamaron Nat y Chanida Puranaputra, presidente y presidenta de la empresa.

Cuando Herson reflexiona sobre esos valiosos minutos, sabe que no siempre ha sido fácil. Pero para el visionario y soñador que hay en él, que ya está visualizando la construcción de su equipo con más de 50 personas ganando más de seis cifras al año, no lo tendría de otra manera.

“Si puedes creerlo, puedes lograrlo. Tengo que admitir que en esta hermosa carrera llamada mercadeo multinivel, no siempre es bonita. Habrá muchos desafíos.

Habrá días en los que dudarás, días en los que querrás rendirte, pero esos son los momentos en los que tienes que probarte a ti mismo de qué estás hecho y no importa lo que estés pasando, debes seguir adelante porque esa es la única manera de lograr grandes números en la industria”,

compartió Herson.

* ByDzyne no garantiza ningún ingreso. Se necesita mucho trabajo y dedicación para conseguir unos ingresos considerables. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobrecarga es de 19.901 o el 77,12% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 dólares. El 77,12% de los BAs activos han recibido, en conjunto, menos o igual a esta cantidad. El 22,88% de los BAs activos han recibido, en conjunto, más de esta cantidad. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y complementos que han recibido todos los BA activos es de 688,90 dólares. Para consultar el IDS completo, visite www.bydzyne.com/IDS.

