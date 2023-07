Guillermo Núñez y Noemi García, de ByDzyne España, logran ser Presidentes 1-Estrella

By Nicole Dunkley

España se está convirtiendo rápidamente en el nuevo epicentro de líderes emergentes de ByDzyne y este mes tiene a sus nuevos Presidentes 1-Estrella para mostrar con la llegada de Guillermo Núñez y Noemi García.

* Un Presidente genera más de 200.000 dólares en facturación durante un periodo de medio mes.

Guillermo y Noemi, una pareja de treintañeros de la ciudad costera de Málaga (España), empezaron su carrera sirviendo en el ejército nacional de su país. Tras 26 asombrosos años de servicio, finalmente se lanzaron a la iniciativa empresarial y a las redes de mercadeo.

No hace falta decir que encontraron su hogar, y después de seis años en el sector de la venta directa, también están seguros de haber encontrado su empresa.

“Elegimos ByDzyne sobre todo por el equipo corporativo y su rica experiencia.

Además de ser una empresa pionera que se adapta a un mundo en constante evolución, ByDzyne se diferencia por su constante innovación y búsqueda de nuevas tendencias de mercado.

Estamos muy satisfechos con el crecimiento de la empresa en todos sus aspectos, especialmente con la mirada puesta en el futuro y su apuesta por seguir ofreciendo excelencia en todos los ámbitos”,

expresan Guillermo y Noemí.

Los nuevos líderes de España, que también son padres de Iker y Noa, de 13 y 6 años, no tienen más que agradecimiento para quienes les han apoyado en este viaje. Aunque reconocen su propia visión clara, el trabajo duro y el esfuerzo diario como factores de su reciente logro, Guillermo y Noemi destacan a su familia, sus mentores y su equipo como la guía más significativa.

“Nuestro agradecimiento en primer lugar es para nuestra familia por apoyarnos en todo momento.

También agradecemos a todo nuestro equipo de gente incansable y trabajadora, a nuestro amigo, socio y mentor Agustín Bermejo, que ha sabido guiarnos desde el principio, y por último a nuestro Corona Christian Nuñez y a toda la comunidad NextLevel donde ponen a las personas en primer lugar. Gracias!”,

exclamó la pareja española.

El equipo ejecutivo de ByDzyne está eufórico por sus nuevos Presidentes 1-Estrella de Europa y también cree que con líderes como Guillermo y Noemi, el continente está a punto de acelerar en crecimiento exponencial y ventas.

“Felicitaciones a nuestros nuevos Presidentes 1-Estrella de España, Guillermo Núñez y Noemi García. Junto con la nación ByDzyne, hoy reconocemos y aplaudimos vuestra valentía, creencia y determinación, y estamos impacientes por lo que vendrá después.

Esto es sólo el principio. España y el resto de Europa, prepárense, porque ByDzyne siempre está buscando innovar, descubrir y revolucionar la industria tal y como la conocemos hoy en día y vemos un enorme potencial aquí con nuevos líderes como Guillermo y Noemi surgiendo cada día”,

compartieron Chad y Nattida Chong, cofundadores de la compañía.

Sabiendo que en España se siguen construyendo los cimientos y que parece vislumbrarse un futuro brillante, Guillermo y Noemi tampoco pueden contener su entusiasmo. Mientras se concentran en conseguir algún día el prestigioso rango de Corona, la pareja también aprecia la aventura en el sector de la venta directa y la increíble oportunidad de influir positivamente en las vidas de tantas personas.

“Hemos estado a 900 kilómetros de nuestra familia durante 14 años, trabajando muy duro para dar a nuestra familia la vida que se merece.

Gracias al marketing en red, hace un año pudimos regresar a nuestra tierra natal, donde realmente queríamos estar.

Nuestro propósito ha sido y será siempre impactar miles de vidas y a través de esta maravillosa industria tenemos el vehículo ideal para lograrlo”,

transmitieron Guillermo y Noemí.

* ByDzyne ofrece CERO garantías de ingresos. Se necesita trabajo duro y dedicación para conseguir unos ingresos sustanciales. Todos los resultados pueden variar. Entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022: El número de Embajadores de Marca (BAs) activos que no han recibido ninguna comisión, bonificación o sobrecomisión es de 19.901 o el 77,12% de dichos BAs. El importe medio de las comisiones, bonificaciones y primas recibidas por todos los embajadores activos es de 0,00 $. El 77,12% de todos los BA en activo han recibido, en conjunto, menos o igual a este importe. El 22,88% de los asalariados en activo han recibido, en total, más de este importe. Importe medio de las comisiones, primas y bonificaciones percibidas.

