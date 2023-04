Grandes Líderes De Colombia Jorge Salcedo & Viviana Bernal Se Unen A Impact Global

By Team Business For Home

Llevar más de 8 años en la industria del Network Marketing y solo mirar atrás y darnos cuenta todo lo que hemos vivido y aprendido, solo podemos decir GRACIAS DIOS.

En el desarrollo de este proceso han podido llegar grandes oportunidades en nuestras vidas y una de ellas, y muy importante es Impact Global.

El día que nos reunimos con el Chairman de Impact Global Jed Buena Luz y nos comparte esta gran visión de Impactar la vida de miles de familias en el mundo al momento de expandir esta oportunidad, fue algo que marco nuestras vidas, y nos dimos cuenta que el propósito principal no era el dinero, que no deja de ser importante, si no , llegar con un mensaje donde las personas puedan llegar a cambiar su estado mental y espiritual.

“Estamos muy entusiasmados de trabajar con líderes tan increíbles que lideran con sus corazones y tienen una fe inquebrantable”

Jed Buenaluz – Chairman

Posteriormente reunirnos con Redis F. Y Luigi D. En Italia nos da la plena convicción de querer tomar acción masiva en esta oportunidad ya que son Empresarios de Gran relevancia en la Industria del MLM como ejecutivos corporativos en grandes compañías.

“Conocer a Jorge y Vivi en Italia fue una gran alegría, ejemplifican el carácter, el liderazgo y el amor, Estamos muy entusiasmados con el mercado de América Latina

– Luigi Di Salvo – CSO

“Jorge y Vivi trabajan con integridad y construyen con pasión” Estamos emocionados de ver crecer a su equipo en todo el mundo

– Redis Farka – CEO

Dios ha sido el promotor de todo el éxito que hemos podido construir como pareja en nuestras vidas!! Y a pesar de que en el camino del emprendimiento llegan diferentes momentos en los que queremos renunciar siempre existen esos grandes motores para querer continuar y no dejar de trabajar por nuestras metas, Gracias a nuestros Hijos que son un gran motor y a un poderoso equipo de trabajo que cree en la visión de IMPACT GLOBAL y que sin ellos no sería posible.

Poder construir equipos de miles de personas por diferentes países y ciudades del mundo fue algo que siempre soñamos y trabajamos para que fuera una realidad.

Algo que queremos exaltar es que los grandes resultados que tenemos no es por el talento, aunque el talento es necesario, es porque Dios siempre esta como principal socio en nuestros negocios.

La Industria del Network Marketing es el vehículo que llevará a miles de personas a construir una verdadera libertad Financiera, siempre y cuando se desarrolle con profesionalismo y tengas un propósito mucho más grande que solo ganar Dinero, esto es querer ayudar a las personas que se unen contigo a desarrollar esta habilidad y expandir esta visión, por eso estamos también muy agradecidos con nuestro patrocinador Edwin Arboleda, y nuestros up line Álvaro Posada y Dr. Brandon Dey por todo el apoyo que han sido para nosotros en estos últimos meses.

En esta ocasión vamos a tener un Impacto Global en la vida de Miles de personas por que estamos seguros que DIOS está en el asunto.

